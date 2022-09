​Alicia González y Lourdes Oyarbide seguirán formando parte de Movistar Team en 2023

Y ya van seis. Alicia González (Viella, Asturias; 1995) y Lourdes Oyarbide (Asparrena, Álava; 1994) no podían faltar en 2023 en Movistar Team, el equipo que les ha visto brillar y consolidarse como dos corredoras imprescindibles en el pelotón WorldTour. Ambas se unen de nuevo el año que viene a la plantilla del equipo ganador de Giro y Tour, con el que han disputado todas las grandes carreras.



Cerca de cincuenta días de competición ha protagonizado Lourdes, entre ellos su primera París-Roubaix, las rondas WorldTour de País Vasco, Gran Bretaña, Ardèche o Escandinavia -donde brilló en varios tramos en fuga- o convocatorias con la selección española en Europeos o Juegos Mediterráneos (además del inminente Mundial). En la mayoría de estos compromisos coincidió con una Alicia -también de las más activas del plantel azul- con la que compartió numerosas labores de equipo. La asturiana rayó también a buen nivel individual en Nokere o Valencia (11ª en ambas).

Con la continuidad de González y Oyarbide, sumada a la de Aude Biannic y Gloria Rodríguez -estas dos, ya con contrato en vigor previo-, Movistar Team mantiene todavía en su plantilla a cuatro de las corredoras que abrieron la trayectoria del plantel femenino telefónico, en el ya lejano 2018.

DECLARACIONES:

Alicia González: "Creo que ha sido un gran año para el equipo. Con los grandes triunfos de Annemiek en Giro, Tour y Vuelta, pero también disputando cuando ella no estaba, por ejemplo con Paula, que hizo un mes de mayo increíble. En lo personal, acabo el año con sensaciones contrariadas. Creo que hice una gran campaña de clásicas de pavé, encontrándome muy bien en ese inicio de temporada. Mayo y las carreras de "casa" se me atragantaron por problemas de salud, y aunque en verano hice un buen bloque de altura, y las sensaciones volvían a ser muy buenas, el tramo final de verano se me ha hecho corto y no he podido sacarles todo el partido.

Será mi sexto año en Movistar Team, y es cierto que muchas cosas han cambiado desde el inicio. Cada año tenemos un bloque más fuerte y más responsabilidad en carrera, porque siempre tenemos a alguien para disputar. Creo que cada vez corremos mejor como conjunto. Lo que no ha cambiado es el buen ambiente que tenemos entre las corredoras, lo que hace que trabajar juntas sea más fácil. El año que viene el bloque será más fuerte aún, así que lo afronto con muchas ganas de conseguir grandes cosas juntas y, por mi parte, seguir mejorando y dar mi mejor versión".

Lourdes Oyarbide: "Feliz de renovar un año más con el equipo. Ha sido una temporada muy intensa y positiva para mí, en la que personalmente he seguido progresando. He mantenido un gran nivel en todo tipo de pruebas: clásicas, vueltas… y esa regularidad que he conseguido es la que tanto aporta al equipo. Por eso, por la confianza que este me ha dado desde sus inicios y por su ambición para el año que viene, vamos a por la sexta temporada juntos".

Sebastián Unzué: "Alicia y Lourdes son corredoras que llevan con nosotros desde el primer año y que continúan a día de hoy siendo muy, muy importantes. Conocen a la perfección la estructura, gozan de la confianza de compañeras y staff y ambas se han convertido, en especial en estos dos últimos años con la presencia de Annemiek y Emma, en ciclistas de equipo muy importantes, que han crecido enormemente en ese rol de equipo y que gozan de toda relevancia. Seguir teniéndolas en el equipo nos hace muy felices".