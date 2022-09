Augusto Gallegos, la llama viva de la música del recuerdo

Muchos recordamos a esos grupos musicales que cautivaron con sus melodías, así como: Los Beatles, Los creyentes del agua clara, Cat Stevens, Rolling Stones, Simon & Garfunkel, Survivor, entre otros; y en Nicaragua, una persona creó la máquina del tiempo para transportarse a esos momentos y escucharlos. Era Augusto Gallegos, músico e intérprete profesional, creador del famoso grupo Llama Viva. A un año de su partida sigue vivo en los corazones de los nicaragüenses, conozcamos un poco de su historia.



Diógenes Augusto Gallegos Mondragón nació el 20 de octubre de 1952 en Managua, Nicaragua, hijo de Humberto Gallegos Ruiz y María Mondragón Méndez. Estudió en el Instituto Ramírez Goyena, desde pequeño le encantó la pintura, pero tiempo despuéssería la música quien lo atraparía de por vida.

A inicios de los 70 ingresó al grupo In Light, donde estaba German Ruiz, a quien consideró su maestro, en 1972 empieza a idealizar la creación de una nueva banda llamada Agua Viva, junto a Alfredo Rosales, a quien conoció por medio de Mario Mena “Pulmón”.

En diciembre de 1972 un terremoto devastó la capital, Augusto estaba tocando en el Scorpio, el cual era administrado por el colombiano César Andrade, afortunadamente no sufrió daño alguno.



En octubre de 1973, llega a Nicaragua el guitarrista Carlos Santana, lo que fue de inspiración para el grupo; fue junto a Alfredo Rosales, que sentíamos la necesidad de crear un grupo que cantara sus propias inquietudes musicales, queríamos ofrecer algo diferente y nos dimos cuenta que la música de Santana era bien acogida, relató Augusto en entrevista con El Nuevo Diario. En sus inicios el grupo estaba integrado por Pancho Oviedo, Fidel, Julio Cansino, José Santamaría, José Centeno, Raúl Latino, director musical y Augusto.

En 1975, después de grabar algunas canciones, Agua Viva pasa a llamarse Llama Viva (ya que existía uno en España con el mismo nombre), consagrándose como una de las grandes agrupaciones de la música del recuerdo en inglés y español, llegando a tener una fructífera carrera en el ámbito musical.

En 1977 contrajo matrimonio con Elida Salvadora Prado Vanegas, con quien procreó tres hijos: Heidi Gabriela (1978), Diógenes Augusto Jr. (1982) y Carlos Alejandro Gallegos Prado (1988). En 2008 el matrimonio llegó a su fin.

En abril de 1980 ingresa al grupo María Eugenia Urroz y en 1982 ingresa Martha Vaughan.

En 1995 el grupo se renueva bajo el nombre de Llama Viva Revival, ofreciendo exitosos conciertos en toda Nicaragua con un moderno sonido y repertorio, en 1998 viajan a Estados Unidos donde se presentaron en el Silver Dollar, ese año deja el grupo su amigo Julio Cansino y en 1999 canta junto a Soul Vibes, Dimensión Costeña y Dúo RamCés en la Feria de los pequeños y medianos microempresarios.

En diciembre del 2000 acompañaron en una presentación a Moisés Urbina, fundador del grupo Los Clark’s de León, en julio de 2001 dieron exitosos conciertos nuevamente en Norteamérica y en 2002 ofreció un concierto donde tuvo de invitada especial a Vaughn en Ruta Maya.

En abril de 2003 da un exitoso concierto veranero junto a Ramón Lozano y César Torres, quienes formaban el Dúo RamCés y el 27 de octubre junto a Chepito Áreas, y en marzo del 2004 junto al músico Ricardo Palma en el Restaurante Ruta Maya.

En octubre del 2008 celebró 35 años de carrera artística con un gran concierto en Ruta Maya. Augusto además de la música, se dedicaba a la renta de unas propiedades que tenía, de ahí percibía otros ingresos. En marzo de 2009 se presenta junto al grupo Persuation en tributo a la banda Creedence Clearwater Revival.

En junio de 2015 lanza el nuevo proyecto Llama Viva Ever Green, en el Temple Bar, donde se unen nuevamente parte de los miembros originales del grupo como: John McDonald, José Centeno y Julio Cansino, en compañía de Karla Matus, María Eugenia Urroz y María Hernández Urroz. El 18 de octubre de ese año celebran 43 años de trayectoria con un concierto en la Plaza de Colores del Puerto Salvador Allende.

En octubre de 2016 cantan junto al grupo La Calle en el Teatro Nacional Rubén Darío, en el mes de septiembre, el grupo Deja Vu y Marbelly Blandón, le realizaron un merecido homenaje. Poco después Augusto decide dejar la agrupación, algo que sorprendió a todos sus amigos. De repente sale que el productor del grupo (Alfredo Rosales Jr.), ya no es productor, sino que de la noche a la mañana aparece como dueño de todo, y dando pautas y diciendo hasta lo que se debía de cantar, tuvimos una reunión donde no llegó todo el grupo y eso definió mi salida. Alfredo registró el nombre del grupo a su nombre sin consultarme, eso es una falta de ética, llegó con afanes de imposición a lo que no estábamos acostumbrados, relató Augusto en entrevista con Edgar Barberena.

En su familia ninguno de sus hijos o nietos ha seguido sus pasos en esta disciplina, pues siempre prefirió que ellos optaran por una carrera universitaria. Nuestro padre no nos permitió seguir sus pasos prefirió que todos nos preparamos profesionalmente y si queríamos agarrarlo como hobby sería nuestra decisión y pues solo en karaoke hemos cantado (ríe). Mi hermana es Contadora pública autorizada, Carlos es diseñador gráfico e Ing. electrónico y yo soy Administrador de empresas y Lic. en Marketing con un postgrado en planes de negocios. La relación con mi padre siempre fue buena, siempre hablábamos y compartíamos cada vez que se podía claro. Yo ya estaba en otro plano de mi vida y tenía una familia, expresó su hijo Augusto Gallegos Prado.

Don Augusto también fue impulsor de los nuevos talentos musicales, como Carlos Baltodano, del Grupo Caché; disfrutamos mucho de la música tocando tributos a Los Beatles, Santana, Los creyentes del agua clara, Rolling Stones, entre otros, compartíamos gustos musicales, siempre, hablábamos de historia, de los cantantes nicaragüenses, las distintas etapas, él me decía: Carlos, en las buenas en las malas, estás entre mis 5 mejores amigos, contado con los dedos de la mano. Porque nos demostramos un aprecio y admiración en los momentos difíciles compartíamos música, y le tengo un gran respeto y admiración y sobre todo agradecimiento por todo lo que hizo por mí, expresó el cantante Carlos Baltodano.

Augusto Gallegos murió el 15 de septiembre de 2021 a la edad de 68 años a causa del COVID-19. Fue sepultado en el Cementerio General de Managua. Un mes después de su muerte, murió su amigo y compañero Alfredo Rosales. Llama Viva actualmente es dirigido José Félix Centeno, uno de los primeros integrantes de la agrupación.

Augusto Gallegos es uno de los pioneros de la difusión de la música del recuerdo en inglés y español.