​"La muerte de Dick Long": Noche de chicos Antes del éxito de "Todo a la vez en todas partes", Daniel Scheinert dirigió esta comedia negra que se estrenará en exclusiva en Filmin el 16 de septiembre Redacción

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 12:15 h (CET) Filmin estrena el viernes 16 de septiembre, en exclusiva en España, "La muerte de Dick Long". Esta comedia negra, producida por A24, es el debut en solitario de Daniel Scheinert, director junto a Daniel Kwan del éxito de taquilla "Todo a la vez en todas partes".





La historia sigue a tres colegas "rednecks" de la Alabama profunda, fans de Nickelback, cuyas estúpidas decisiones terminan en un catastrófico accidente: nada más y nada menos que la muerte de uno de ellos, Dick, interpretado por el mismo Daniel Scheinert. El cómo y el porqué de lo que pasó esa noche es un misterio que no tienen la intención de explicar a nadie, ni siquiera a sus familias (les quieren evitar la vergüenza ajena de saber cómo pasaban las tardes estos tres palurdos). Pero sus torpes intentos de ocultar las evidencias les evoca a situaciones aún más alocadas, incómodas y surrealistas.

La vida real es ridícula, por eso no consigo conectar con las películas sin humor, explica Daniel Scheinert. Incluso las historias dramáticas tienen algo gracioso. ¡La vida real es muy rara! Nuestra intención en la película ha sido añadir algo de humor y corazón en cada escena, sin importar cuánto se tuerza la historia. (...) Los hermanos Coen han sido una gran influencia, no solo en poner en el centro la localización sino también en su mensaje filosófico. Lo mismo con el uso que hace "Breaking Bad" de Albuquerque; quisimos crear un contexto extraño, casi místico, alrededor de la película y sus personajes.

La muerte de Dick Long País y año de producción: Estados Unidos, 2019. Duración: 100 minutos. Dirección: Daniel Scheinert. Guion: Billy Chew. Fotografía: Ashley Connor. Música: Andy Hulll, Robert McDowell. Reparto: Michael Abbott Jr., Virginia Newcome, Andre Hyland, Daniel Scheinert.





Daniel Scheinert DIRECTOR Alabama, 1987. Es conocido por ser la mitad de los Daniels, el dúo de directores y guionistas cuya carrera profesional empezó con vídeos musicales y despuntó en 2016 con la comedia surrealista "Swiss Army Man". Antes de el éxito de "Todo a la vez en todas partes", Daniel Scheinert hizo su debut en solitario con "La muerte de Dick Long".

