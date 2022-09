¿Necesitas pedir un visado de estudiante? Aquí tienes siete recomendaciones que debes tener en cuenta Estudiar en el extranjero puede ser una de las experiencias más estimulantes y que más te pueden cambiar la vida Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 08:48 h (CET)

Estudiar en el extranjero puede ser una de las experiencias más estimulantes y que más te pueden cambiar la vida. Sin embargo, conseguir la admisión en la escuela, colegio o universidad deseada es sólo el principio. Muchos países exigen un visado para poder residir en el país durante un curso. Conseguir el visado a tiempo es igualmente importante, especialmente este año. Debido a un incremento exponencial de solicitudes este año puede ser aún más trabajoso.

Te ofrecemos aquí una guía rápida para los estudiantes de VFS Global, el mayor especialista mundial en servicios de externalización y tecnología para gobiernos y misiones diplomáticas.

1. ¿Tienes tu pasaporte en regla?

Si bien tener un pasaporte es un requisito obligatorio, tener un pasaporte con una fecha de caducidad amplia y con suficientes páginas para sellar es clave. Algunos países exigen que su pasaporte tenga al menos dos páginas en blanco utilizables. Aunque Inmigración sólo exige una página, en ocasiones puede pedir más. Por lo tanto, en caso de que hayas llenado la mayor parte de las páginas de tu pasaporte, debes renovarlo y asegurarte de que el curso de tu pasaporte actual - debe ser válido para los próximos 6 meses como mínimo.

2. Adelántate a los picos de trabajo, solicítalo con antelación

Tramitar un visado de estudiante es un procedimiento largo, y nunca se sabe qué puede complicar el proceso. Por lo tanto, para evitar cualquier tipo de decepción, es aconsejable presentar la solicitud de visado con mucha antelación a las fechas del viaje. Además, hay que comprobar en la universidad o colegio correspondiente la categoría correcta de visado que necesitarás. Este es un paso crucial dado que las normas para los visados de estudiante pueden variar de un país a otro.

3. Controles de salud

Los informes médicos siempre se han pedido como parte de las solicitudes de visado, incluso antes de la pandemia. Sin embargo, a medida que los gobiernos intentan reforzar los métodos de control sanitario, deberás haber revisado a fondo la última lista de vacunaciones obligatorias del país de destino. Las advertencias sanitarias podrás encontrarlas en la web del país de destino y las aerolíneas suelen publicar actualizaciones con información exhaustiva sobre los requisitos de vacunación y pruebas COVID.

4. Conseguir los documentos necesarios

Es esencial tener la documentación requerida antes de embarcarse en este importante hito de tu vida. Aunque te olvides de meter en la maleta ese par de vaqueros extra, asegúrate de tener los originales y las copias de todos los documentos importantes. Estos pueden incluir desde las calificaciones académicas hasta documentos financieros. Toda la documentación es importante.

5. Lee la letra pequeña

Hay que leer todos los pasos y procedimientos especificados en la solicitud de visado, aunque no parezca gran cosa. Es posible que haya que reiniciar el proceso por completo si no se cumplen los requisitos necesarios. Además, una vez que haya conseguido el visado, tómese un tiempo para conocer los detalles de su tipo de visado. Preguntas como: ¿puede traer a su familia? ¿puedes trabajar a tiempo parcial? son importantes, ya que cada país tiene normas diferentes, asegúrate de conocer todos tus derechos.

6. No te olvides de la carta de admisión

La carta de admisión es algo más que el pase de entrada a una universidad; es también uno de los documentos más importantes que debes presentar junto con tu solicitud de visado, como motivo de tu viaje. Ten siempre a mano tu carta de admisión para presentarla.

7. Requisitos financieros

Comprueba los requisitos financieros del país para el que solicitas el visado, como puede ser el respaldo financiero necesario para la educación y la manutención durante la duración del curso, y lleva contigo las declaraciones que se detallan en la lista de comprobación. En caso de que seas un estudiante becado, lleva una prueba de ello.

Ya estás listo para, quizás, la mayor experiencia de tu vida. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Necesitas pedir un visado de estudiante? Aquí tienes siete recomendaciones que debes tener en cuenta Estudiar en el extranjero puede ser una de las experiencias más estimulantes y que más te pueden cambiar la vida Más de 51% de perros y gatos que llegaron a las protectoras españolas en 2021 han sido adoptados Según indica el Estudio “Él Nunca Lo Haría” 2021 de la Fundación Affinity Acoso escolar: ¿cómo deben actuar los familiares cuando se detecta? Causa daños tanto en la víctima como en su entorno y esos daños morales deben ser indemnizados Así es la raza de perro que nunca ladra Se logra comunicar a través de la emisión de un sonido al estilo del ​canto tirolés ​Los perfiles profesionales con más salidas en 2022 El sector sanitario, la logística, educación online, ingenierías y la ciberseguridad se encuentran en los primeros puestos en nuestro país