Más de 51% de perros y gatos que llegaron a las protectoras españolas en 2021 han sido adoptados Según indica el Estudio “Él Nunca Lo Haría” 2021 de la Fundación Affinity Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 13 de septiembre de 2022, 11:15 h (CET) En 2021, las protectoras españolas recogieron cerca de 285.000 perros y gatos, de los cuales más de 147.000 ya han sido adoptados por una nueva familia (51%). Concretamente, se han adoptado el 52% de los perros y el 51% de los gatos atendidos, lo que se traduce en alrededor de 87.000 perros y 60.000 gatos. Así se desprende de los datos del Estudio ‘Él Nunca lo Haría’ 2021 de la Fundación Affinity, que cada año analiza el abandono y la adopción de animales de compañía en España.

Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, la Fundación valora de forma positiva estos datos. De hecho, en 2021 el número de perros y gatos adoptados aumentó por primera vez en España desde 2018. En 2021 se adoptaron un 3% más de perros y un 10% más de gatos que el año anterior.



"El aumento de la adopción es discreto, pero es probablemente la tendencia más positiva que hemos observado en el estudio de este año. Adoptar es la única estrategia que tenemos para que los animales no se queden en las protectoras una vez ya se ha producido el abandono, y estos datos nos permiten hablar de una tendencia positiva que ojalá aumente en los próximos años”, explica Isabel Buil, directora de Fundación Affinity.

Pese a estas cifras positivas, las protectoras de animales acusan su delicada situación que se acentúa en los meses de verano. “Más allá de las diferencias entre protectoras, a nivel general, en época estival siguen llegando aproximadamente la misma cantidad de perros y gatos, incluso registran un aumento en la llegada de cachorros. No obstante, tenemos indicios de que las adopciones se ralentizan o se paran, hecho que se traduce en entidades más llenas de animales y, en ocasiones, la situación se vuelve insostenible. Desde la Fundación queremos hacer eco de este llamamiento por parte de las protectoras. Ahora, con la vuelta a la rutina puede ser una buena época para adoptar un animal, ya que es un momento donde toda la familia vuelve a sus hábitos del día a día y esto puede ayudar a su proceso de adaptación”, asegura Isabel Buil.

Las adopciones son todo un éxito

Según el estudio de Fundación Affinity, el 90% de las adopciones de perros y gatos de protectoras son exitosas frente a un 10% de casos en los que el animal acaba volviendo al centro de acogida. Entre las adopciones fallidas, el 34% se dan por problemas de comportamiento del perro o gato. No obstante, cabe recordar que muchos problemas de comportamiento se pueden corregir o mitigar con la ayuda de profesionales. Además, tanto la familia como el animal necesitan un tiempo de adaptación que puede resultar difícil en ocasiones. El 40% de las devoluciones de perros y gatos adoptados se producen en el primer mes de la acogida, un periodo de tiempo escaso para lograr una adaptación satisfactoria.

“Cada vez la sociedad tiene más información acerca de los beneficios de la adopción tanto para el perro o el gato como para la persona que adopta, y es una práctica que en la mayoría de los casos tiene éxito. No obstante, hemos de tener unas expectativas realistas acerca del periodo de adaptación y dedicar tiempo para que el animal y la familia puedan acostumbrarse a la nueva situación”, explica Isabel Buil.

Fundación Affinity y Miwuki, trabajando por la adopción

Fundación Affinity lleva desde 1995 ofreciendo datos anuales sobre el abandono y la adopción de perros y gatos en España, gracias a la colaboración de cientos de protectoras. El Estudio ‘Él Nunca lo Haría’ se ha convertido en el documento de referencia a la hora de analizar esta problemática en nuestro país, siendo la única entidad que ofrece datos que representan la realidad a nivel nacional de las 1.591 protectoras en España que forman parte de nuestro censo.

Por otro lado, la Fundación colabora con Miwuki, una plataforma digital que nació en 2017 con el objetivo de facilitar la adopción y ayudar a los petparents en la convivencia con su animal. Ellos se encargan de poner en contacto a protectoras con posibles adoptantes, pero también contactan a personas que no pueden hacerse cargo de sus animales con otros particulares interesados en adoptarles.

En sus cinco años de vida, Miwuki ha posibilitado ya más de 44.073 adopciones de animales en nuestro país. Actualmente, esta plataforma da visibilidad a más de 13.263 perros y gatos que están esperando ser adoptados. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Más de 51% de perros y gatos que llegaron a las protectoras españolas en 2021 han sido adoptados Según indica el Estudio “Él Nunca Lo Haría” 2021 de la Fundación Affinity Acoso escolar: ¿cómo deben actuar los familiares cuando se detecta? Causa daños tanto en la víctima como en su entorno y esos daños morales deben ser indemnizados Así es la raza de perro que nunca ladra Se logra comunicar a través de la emisión de un sonido al estilo del ​canto tirolés ​Los perfiles profesionales con más salidas en 2022 El sector sanitario, la logística, educación online, ingenierías y la ciberseguridad se encuentran en los primeros puestos en nuestro país Olga IF: genio, inteligencia, bondad y éxito que surgió del frio Entrevista a la diseñadora, productora y única persona que en el mundo posee un doble Guinness World Records™ en moda