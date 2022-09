Mariano Rajoy debuta en el cine por una buena causa de la mano de Paco Arango en "Mi otro Jon" El ex presidente del Gobierno de España se suma con un cameo a este largometraje benéfico Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 12 de septiembre de 2022, 12:06 h (CET) El rodaje de Mi otro Jon se había dado por finalizado el 3 de septiembre en La Palma, tras siete intensas semanas de trabajo tanto en Madrid como en “la isla bonita”, donde se ha localizado el film para dar apoyo y visibilidad a los afectados por la erupción del volcán, que casi un año después siguen sufriendo sus consecuencias.





Sin embargo, quedaba todavía una sorpresa por llegar… Tras la confirmación de otros cameos muy especiales como el de Ana Obregón o Macarena Gómez, los motores se han vuelto a encender para dar la bienvenida a Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno de España, que se estrena en la interpretación por una buena causa: dar apoyo al cuarto proyecto cinematográfico de Paco Arango que destinará todos sus beneficios a mejorar la vida de los niños enfermos de cáncer a través de la Fundación Aladina, la cual preside, y a ayudar a los damnificados por el volcán de La Palma.

Un objetivo solidario que ya se impuso también en sus tres anteriores películas: Maktub, Lo Que De Verdad Importa (The Healer) y Los Rodríguez y el Más Allá, gracias a las cuales Arango ha podido recaudar y donar más de 7 millones de euros ayudando a multitud de personas en España y otros países.

SOBRE LA PELÍCULA

Hace algunos años, Paco Arango se inventó en una cena una historia increíble para apaciguar con humor los dolores que confesó sentir su madre en su cuerpo con sus 88 años: un lugar donde alquilaban otros cuerpos para casos como el suyo, y así poder disfrutar haciendo locuras unos días, aunque añadió, “por desgracia mamá, solo les queda el cuerpo de un camionero vasco y no me parecía muy apropiado para ti…”. En aquel momento, además de dibujarle una sonrisa a su madre, sin él saberlo, empezó a gestarse el guion de su cuarta película: Mi otro Jon.



Carmen Maura acompaña a Arango en esta aventura interpretando a Merche, una traviesa mujer que ante la noticia de su grave enfermedad decide cumplir sus últimos deseos. Entre ellos está ver el mar por última vez. Por este motivo invita a su hija Rocío (Olivia Molina) a visitar la isla de La Palma, pero en el último momento la salud de Merche le impide hacer el viaje. Reciben la sorprendente noticia de que una excéntrica científica (Aitana Sánchez Gijón) ha logrado transmutar el alma de una persona mayor al cadáver de un recién fallecido durante tres días para cumplir cualquier sueño. Merche se introducirá dentro del único cadáver disponible: un grandullón camionero vasco de 58 años (Fernando Albizu) para empezar una disparatada aventura provista de grandes dosis de ternura.

Olivia Molina, Aitana Sánchez Gijón y Carlos Santos encabezan junto a Maura y Albizu el reparto de este film que comenzó su rodaje el 18 de julio y que, hasta principios de septiembre, llevará a su equipo a recorrer diversas localizaciones de Madrid y La Palma. Marisol Ayuso, María José Alfonso, María Luisa Merlo o Enrique Villén se unen a esta aventura protagonizando memorables secuencias de humor.

Mi otro Jon está producida por Calcon, Abuela Jon S.L. y será distribuida en España por Wanda Visión e internacionalmente por Cinépolis. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mariano Rajoy debuta en el cine por una buena causa de la mano de Paco Arango en "Mi otro Jon" El ex presidente del Gobierno de España se suma con un cameo a este largometraje benéfico ​La filmografía de Lars von Trier y las dos primeras temporadas de The Kingdom llegan a Filmin el 16 de septiembre Ciclo dedicado al director danés ofreciendo toda su obra La piel del tambor Esta ambiciosa coproducción internacional se estrena en cines el 21 de octubre ​El estreno de “Pinocho”, la película de acción real de Disney, llega a hospitales infantiles de España y Portugal El film llegará a las habitaciones de los pequeños este jueves, 8 de septiembre Lectura de la película que representará a España en los Oscar El día 13 de septiembre, la actriz Carmen Maura anunciará el título seleccionado