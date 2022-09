“Tampoco soy un actor de los que piensa que quiera morir con las botas puestas”

Carles Sans, actor, ex componente del mítico Tricicle, después de separarse de este genial grupo teatral en el mes de marzo del 2020, Carles vuelve a los escenarios en solitario para interpretar, “Per fi sol” (“Por fin sólo”). La gran novedad, habla.









Carles Sans, después de estar cuarenta años callado, representando obras gestuales con el Tricicle, ahora ha decidido poner en práctica todo lo que aprendió en el Institut del Teatre de Barcelona cuando estudiaba para ser un actor al uso. Decidió poner en escena un espectáculo teatral en el que habla y gesticula, va en su ADN, después de estar cuarenta años con el Tricicle e inventarse su peculiar forma de expresarse, sin hablar, en el escenario. Sans ahora usa la palabra y explica todo lo que queríamos saber de ese grupo que ha divertido a millones de personas en todo el mundo.





Este actor, en “Per fi sol”, narra las anécdotas y los momentos más importantes, exóticos e imposibles del grupo cuando actuaba por pueblos y ciudades más allá de todas las fronteras.





La cita debe estar escrita en letras en rojo en nuestro calendario, a mano (ya se hace poco), en la tablet, en el móvil, (pónganse un aviso atronador), Sans actúa, a partir del próximo miércoles, 14 de setiembre, en el teatro Borràs de Barcelona, en la Plaza Urquinaona.





Se lo van a pasar muy bien (no sé si aún se dice “pipa”), van a reír durante hora y media, sin descanso. Van a olvidarse de todo, conviene, con lo que nos toca vivir hay que pasarlo bien con Carles Sans, una delicia. Que nadie se lo pierda. Apuntado queda.





“Per fi sol”, (“Por fin sólo”).

Pues sí, “Per fi sol”, (“Por fin sólo”), después de cuarenta años de estar en silencio ahora reviento a hablar, no tenía muchas ganas de quedarme en casa mirando cómo llueve fuera, me gusta mucho este oficio como para dejarlo y pensé que sería una buena idea emprender una aventura en solitario, con el riesgo que eso comportaba, porque, la gente, cuando te desubica del lugar donde te ha ubicado toda la vida, les cuesta, algunos amigos me dijeron: “ahora te vas a meter en un buen lío, no lo necesitas”, y les dije, si que lo necesito porque me apetece. Al final, ha sido un éxito, estoy encantado, feliz, muy contento.





Ha hecho cien funciones por las que han pasado 40.000 personas.

Está yendo muy bien, cuando estrené en Barcelona, en las pasadas Navidades, lo hice con la reducción de público al 70%, a causa de las medidas contra la Covid, llené todos los días y allá adónde voy la gente se lo pasa de coña, y yo también me lo paso muy bien.





¿El primer día que volvió sólo a los escenarios en algún momento notó un pellizco en el estómago y dijo no están ni Joan ni Paco?

Se me hizo extraño, me dio miedo, no hay que engañarse, afrontar un espectáculo tú sólo en el escenario, sin el refuerzo de nadie más, era algo que no había hecho nunca, no estaba acostumbrado y por lo tanto era una de las grandes dificultades, donde decía, !ayayay¡, una vez me dí cuenta que el material que tengo funciona tan bien y vi que el público se entregaba tanto que, poco a poco, le fui cogiendo confianza, ahora me siento muy bien, la verdad.









Usted ha hecho un espectáculo con el material sensible con el que trabajaron durante cuarenta años ustedes, tres mimos, en el Tricicle.

No hay nada en donde digas: !oh¡, ¿cómo es que que explique esto?, no se trata de un espectáculo donde se desvelan cosas que no se sabían, se trata de un espectáculo donde hablo de anécdotas vividas a lo largo de estos cuarenta años, anécdotas profesionales, también personales, explico cómo nos conocimos, qué nos pasó, hay algunas historias tan locas que la gente dice que no puede ser que esto sea cierto, una de las particularidades, quizá la más importante, es que todo lo que explico es verdad, me ha pasado, este es un elemento muy importante. Josep Pla decía que de la historia lo que más le interesaba era la anécdota, y a la gente le gustan mucho las anécdotas, y si además conocemos al protagonista de la misma, en este caso yo, y es divertida, la gente se lo pasa muy bien, además le añado la gestualidad. Tricicle, no nos engañemos, es algo que va en mí, es decir, la fusión de la gestualidad Tricicle contada con una historia divertida hace que eso funcione muy bien.





¿Estudió mimíca en el Institut del Teatre?

Hice interpretación, iba para ser un actor tradicional cuando conocí a Joan y a Paco y tomamos la deriva gestual, de teatro en silencio, por eso ahora quería encontrarme a mi mismo con el teatro de texto. Es como una propina que me doy a mi mismo en este momento profesional, no quería retirarme sin encontrarme trabajando en un proyecto en solitario, personal y que me hiciera mucha ilusión





Tampoco es una persona con tanta edad. Si quiere, aún le queda cuerda para una carrera de años.

Si quisiera sí, pero tampoco soy un actor de los que piensa que quiera morir con las botas puestas, habrá un momento en que diré hasta aquí he llegado y me dedicaré, no lo sé, a viajar, a contemplar la vida, yo que sé, tampoco me veo de bolo por la carretera para ir a actuar de aquí a allá. Ahora me divierto mucho, soy un niño con un juguete nuevo y con esto estoy muy contento, no lo veo como algo que vaya a durar muchos años.









¿Le cansa el ejercicio que supone ir de una parte a otra del escenario?

Una de las razones por las que Tricicle decidió dejar el grupo es porque, al final , hay un cansancio, todo esto, cansa, al principio de todo te hace mucha ilusión irte a actuar a Sevilla o a París, cuarenta años más tarde la ilusión se ha disuelto bastante, ya no hay sorpresas, ya no hay novedades, este es un oficio que es muy bonito porque durante una hora y media estás en un escenario y la gente vibra, y tú también, pero hasta que no vuelve esta hora y media tienes que estar 24 horas en un hotel, en una ciudad que no es la tuya, esperando a que llegue de nuevo la hora de la función y para hacer todo esto tienes que tener mucha vida interior para poderlo aguantar. Normalmente la gente después de trabajar se va a su casa, nosotros no, nosotros, estando de gira, después de trabajar, nos vamos a un hotel y a esperar que vuelva la hora de la función al día siguiente. Todo esto, con los años, se hace pesado, a no ser, como es ahora mi caso, si tienes un proyecto que te hace ilusión y hace que nada te parezca una carga.





La dirección de “Per fi sol”, la comparte con José Corbacho, una bestia humana dentro del teatro, ¿por qué le escogió a él y no a otro?

Quedó muy sorprendido cuando le dije que quería hacer un espectáculo y le comenté que quería los dos nos encargáramos de la dirección, le dije, además es una obra en la que hablo, cuando Corbacho oyó que iba a hablar dijo ¿pero qué ha pasado aquí?, es evidente que si yo hago algo nuevo no puedo hacer lo mismo que cuando estaba con Tricicle, Tricicle, es insustituible e inimitable. Tengo muy buena relación con Corbacho, me gusta lo que hace, nos entendemos muy bien, es muy fácil trabajar con él, me dio ideas muy buenas ideas, creo que ha sido un acierto.





También le hubiera podido dirigir Paco Mir.

Se lo pedí y me dijo que no porque nos conocemos demasiado, y pensé que tenía toda la razón del mundo, es mejor trabajar con alguna persona con la que no tengas una relación tan continuada y tan próximo porque creo que eso no ayuda, es mejor que haya alguien externo.





¿Después de cuarenta años trabajando juntos los tres componentes de Tricicle han llegado a conocerse profundamente?

Durante cuarenta años hemos vivido de todo, siempre digo que hemos sido como tres hermanos, les he visto más a ellos que a mis hermanos biológicos, !hemos compartido tanto¡, ha habido de todo, como en un matrimonio a tres, no nos engañemos.





Diana de Gales en una entrevista dijo que un matrimonio a tres es una multitud.

Soy de la opinión que en algunos matrimonios si fueran tres durarían más años, porque frente a los conflictos el dos contra uno desbloquea muchos obstáculos, nosotros, en el Tricicle, cuando tuvimos algún problema, este dos a uno, siempre hizo que avanzáramos, cuando hay un enfrentamiento de uno contra uno, ¿quién lo desbloquea?, el divorcio, en cambio ,si hay tres y eres democrático la mayoría es la que gana.





Les conocí en una sala muy pequeña de Barcelona llamada Llantiol, ¿se acuerda?

Si, en el espectáculo que represento hablo de esa sala.





Los tres miembros del Tricicle, por separado, tienen una larga trayectoria en el mundo del espectáculo en donde aún siguen trabajando.

Cuando decidimos separarnos cada uno tomó su línea, cada uno se ha focalizado más en sus proyectos, y por eso decidí hacer este “Per fi sol”, en este retorno, espero que vuelva a tener el éxito que tuvo en su presentación en las pasadas Navidades, no he parado de hacer gira, ahora iré al teatro Principal de Alicante, he estado en Bilbao, en Valencia, estoy girando por toda España y regreso para estar en el Teatro Borràs de Barcelona hasta primeros de Noviembre.





Parece que Valencia, en el mundo teatral, del espectáculo, ahora tiene mucho más poder que Barcelona o Madrid, ¿es cierto?

Yo no he visto eso, Madrid, ahora mismo, es la tercera capital del mundo en estrenar musicales, y eso ni Valencia ni nadie lo iguala, Madrid es una capital donde se está estrenando constantemente, Barcelona continúa con su ritmo de espectadores, la pandémia le hizo mucho daño, perdió muchos espectadores que no se han recuperado, espero que lo haga en algún momento, estamos pasando de una pandémia a una inflación y de una inflación a una guerra y no acabamos de levantar cabeza. Valencia tiene una actividad cultural importante pero no supera ni a Barcelona ni a Madrid.





¿Ha notado si después de la Covid el público compra las entradas en el último momento, cuando, antes del virus, había más venta de entradas anticipadas?

La venta anticipada, no voy a decir que se ha acabado, pero ha hecho un bajón muy importante, antes, la gente, prevenía, ahora no lo hace, la gente va al momento, y eso para la gente de teatro es muy inquietante, ves que llega el día de una actuación y la venta anticipada va más o menos y en cambio cuando llegan las 24 o 48 horas antes se dispara la venta, ese es un fenómeno que antes no pasaba.





¿Usted también vive ese problema pese a ser un reconocido actor?

Le sucede a todo el mundo, en los musicales, hay un cambio de tendencia, el público no compra las entradas con antelación a no ser que sea un concierto en el que actúe Rosalía que, lógicamente, nadie quiere quedarse en la calle, si hablamos de un espectáculo más asequible ocurre tal como le digo.









¿Estaba acostumbrado a trabajar en el escenario a través de los gestos, le costó hablar al representar esta obra?

Ensayé, tienes que prepararlo, hay que grabarlo muchas veces, lo tienes que mirar, hay que consultarlo, en este caso con José Corbacho, en el proceso del ensayo es cuando descubres por donde tienes que trabajar más o menos, yo tenía bastante confianza en mí mismo, iba para actor de texto y sé que lo puedo defender con garantía, la falta de práctica es lo que te da inseguridad, una vez lo has superado ya está.





¿Cómo ha vivido los cuarenta años pasados hasta llegar a interpretar “Per fi sol”?

La vida, en general, pasa muy rápidamente, de todo hace años, ha sido una aventura tan maravillosa, que, al ser bonita, aún pasa más rápido, son cuarenta años, son muchos años, y si ahora miro atrás y dices, !caray¡, si hace cuatro días que estábamos empezando.





Carles, Joan y Paco, losTricicle, son productores de la obra “Forever young”, también en gira ¿por qué cómo empresarios siguen estando juntos?

Tricicle es una marca muy potente, sería una lástima estropear una marca que cuesta tanto de conseguir, si hay algo en la vida que cuesta tener es una marca y la gente, por lo que esta marca ofrece se interesa por ella, eso lo ha conseguido Tricicle con el trabajo de años, por lo tanto es una lástima tener este nombre encerrado en un cajón, por eso creemos que, de vez en cuando, hacer cosas con el sello de Tricicle merece la pena.





Tuvieron un grupo teatral que representaba sus obras, ¿sigue existiendo?

Era una compañía clónica, una segunda compañía, que iba a poblaciones donde nosotros no podíamos ir a actuar, hacían el mismo espectáculo que nosotros, esta es una fórmula que en Estados Unidos funciona mucho y bien, viajaron por el mundo durante muchos años, cuando llegó la crisis del 2008 se acabó.





¿Alguna vez Julio Iglesias les ha agradecido que hicieran una interpretación de su exitosa canción “Soy un truhan, soy un señor”?

Nunca, sabemos que sabe que existimos porque se lo han preguntado en alguna entrevista, o lo ha notado a través de la Sociedad de Autores, nunca nos ha dicho nada, nosotros tampoco tuvimos ninguna aproximación hacía él, ni nosotros sentimos esa necesidad, ni él tampoco.





¿Tuvo éxito el libro que escribió conjuntamente con la periodista Anna Llauradó en el que se explicaba cómo se conocían mujeres y hombres?

No mucho, pasó de puntillas, fue una visita al mundo de la escritura, que a mí me ha gustado siempre, no fue mal pero tampoco fue un gran éxito, alguna vez me han propuesto escribir otro libro y me lo pienso porque cuesta mucho escribir un libro y si después no obtienes los resultados que esperabas, no le diré que es un tiempo perdido, porque cuando lo escribes te lo pasas bien, pero hay demasiado esfuerzo si no hay un buen resultado.





Leí un artículo suyo en el que explicaba que un día en Internet le había impactado un joven que decía que la vida era un mierda, que no veía ningún futuro, ¿cree que actualmente la gente joven no tiene ganas de nada porque no hay nada que le interese?

Creo que no se puede generalizar, cada caso es diferente, pienso que la gente joven se está educando en la inmediatez de las cosas porque la revolución de Internet ha sido muy bestia, nos ha afectado a todos y ha cambiado nuestras mentes, nuestras conductas, y la inmediatez de las cosas. Domina el día a día no sólo en la gente joven sino en las personas de nuestra edad, la gente joven está poco preparada para las frustraciones, quiere obtener las cosas de una forma más sencilla, y todo eso les crea muchos problemas, creo que veremos cosas maravillosas, dentro de diez años, en la gente que hoy tiene 8 o 10 años, pero también creo que las pasarán canutas para según qué historias.





¿Cómo es el público que viene a verle en “Per fi sol”?

Gente de todo tipo, quizás niños no porque el espectáculo no está orientado para niños, pero gente de quince años en adelante, sí. No hago un monólogo al uso, es un espectáculo teatral, vengo del teatro y eso se nota, interpreto a los personajes, hay una iluminación pensada para este espectáculo.





Nació en Badalona y le han dedicado una calle, ¿una estatua?

Una estatua aún no. Hay una placa con mi nombre porque apadriné la calle del Mar cuando se renovó, es la arteria más comercial de Badalona, me hace mucha ilusión, no la ve nadie porque has de levantar un poco la cabeza y hay que saber donde está puesta, está ubicada exactamente en la calle del Mar de Badalona número 79.





¿Por qué su actuación es a las 20 horas?

¿Sabe que pasa?, ahora, los teatros, no pueden hacer como hacían antes que representaban una obra y ya está, ahora han de representar muchas obras el mismo día, después de mi función hay otra representación, el teatro,no puede sustentarse con una única función, por lo tanto los horarios se tienen que distribuir de manera que cada dia sea posible representar más de una obra.





¿Hasta cuándo tiene previsto estar actuando en el Teatre Borràs de Barcelona?

Hasta la primera semana de Noviembre, después continuaré haciendo gira hasta donde tenga previsto, más tarde ya veremos lo que haré, de momento me lo paso bien con “Per fi sol”.





Escribe en El Periódico y en el diario Sport.

Empecé en el diario El Mundo, siempre he escrito lo que he querido y he opinado de cosas más sociales que no de política, de política ya hay muchos que opinan y en esto no me quiero meter, como soy muy observador opino sobre cosas que veo. Ahora escribo una columna en el diario El Periódico, y otra semana en el diario Sport, soy muy “culé” y me gusta escribir de deportes.





Perdone, ¿le pagan?

Me ha pillado, no pagan mucho, no, me lo ingresan y sé que es poco.