A 32 años de su estreno, sigue siendo el príncipe

Muchos recordamos a ese joven introvertido, romántico, bailarín y gracioso que hacía reír a muchos, haciendo pasar momentos difíciles a su familia, metiéndose en problemas, que al final se volvieron parte de la rutina de la familia Banks, que durante 6 años llenó de humor las pantallas de televisión y que desde el 2020 es transmitida por HBO Max.

La serie fue creada gracias a la idea de Benny Medina, quien vivió una experiencia parecida a la del personaje; Medina llegó a vivir en casa de un amigo adinerado en Beverly Hills, con la diferencia que no era de Filadelfia, sino de Watts, un barrio del sur de Los Ángeles, haciéndolo parte de la familia. Al hablar del proyecto con el productor Quincy Jones, quedó encantado, y este se reunió con Brandon Tartikoff, jefe de la cadena televisiva NBC.

Medina tenía en mente a su amigo el cantante de Hip-Hop "The Fresh Prince" llamado Will Smith para protagonizar la serie, este se presentó al casting en la casa de Quincy Jones en Los Ángeles, estudió el guion e hizo su audición, el presidente de NBC quedó convencido, y de inmediato redactaron el contrato, decidiendo que la serie se llamaría "The Fresh Prince of Bel-Air", detalla el diario La Tercera en su reportaje La verdadera historia de cómo Will Smith se convirtió en el Príncipe del Rap.

Will Smith nunca había actuado, al principio la pensó y convencido por su novia fue al casting, otra razón por la que asistió fue porque tenía problemas con el fisco, pues su último álbum fue todo un fracaso y tenía una deuda de $3,000,000 dólares; después de firmar el contrato llegó a un arreglo y ellos se quedarían con el 70% de su paga. Will quiso usar su nombre ya que era su primer papel como protagonista y así sería recordado siempre.

Ya todo estaba preparado y el primer episodio llevó por título "Alert, the prince came", fue producido por Joanne Curley Kerner, escrito por Andy Borowitz y Susan Borowitz, dirigido por Debbie Allen y protagonizado por: Will Smith (Will), James Avery (Philip Banks), Janeth Hubert-Whitten (Vivian Banks), Alfonso Ribeiro (Carlpton Banks), Karyn Parsons (Hilary Banks), Tatyana M. Ali (Ashley Banks) y Joseph Marcell (Geoffrey Butler).

Will Smith es un joven nacido en Filadelfia, llevaba una vida tranquila al lado de su mamá, pues su padre lo abandonó cuando tenía 5 años, este un día tiene un pleito con unos delincuentes del barrio, para liberarlo de problemas su madre lo envía a Bel-Air, donde vive su tía materna, Vivian, con su esposo Philip Banks.

Este al llegar a la mansión es recibido por el mayordomo Geoffrey, donde conoce a sus primos Carlpton, Hilary y Ashley, pero su tío Philip no está muy contento porque sabe de los malos modales de él, y no quiere ese mal ejemplo para sus hijos. Sin embargo, Ashley disfruta mucho de la compañía de Will, pero éste, en una reunión con los colegas de su tío, se comporta de una manera no aceptable.

La serie tuvo un éxito rotundo, y había llegado a su fin en 1994 después de 4 temporadas, en donde Will regresa a su antiguo barrio en Filadelfia y decide enfrentar a un expandillero. Al llegar el día de regresar a Bel-Air, Will decide quedarse, pero los fans del programa no estuvieron de acuerdo con el final y gracias a sus cartas, el príncipe regresó con una quinta y sexta temporada, llegando su gran final el 23 de mayo de 1996.

Mientras la serie avanzaba se fueron agregando más actores al elenco principal como: Daphne Maxwell Reid, quien sustituyó a Janeth Hubert-Whitten en la cuarta temporada, debido a que fue despedida por incumplir una de las reglas del contrato, y Ross Bagley (Nicky Banks), quien apareció en la quinta temporada como el hijo menor de los Banks.

También tuvieron como actores invitados a: Vivica A. Fox, Allen Payne, John Witherspoon, Elise Neal, Ben Vereen,Ken Griffey Jr., Chris Rock, Pat Morita, William Shatner, Jaleel White, Tyra Banks, Jeff Tawnes, Vanessa Williams, Zsa Zsa Gabor, Queen Latifah y Don Cheadle, a los cantantes B.B. King, Isaac Hayes, Tom Jones y Boyz II Men, a los magnates Hugh Hefner y Donald Trump, a los presentadores Oprah Winfrey, Jay Leno, Leeza Gibbons y Dick Clark, y deportistas como: los boxeadores Riddick Bowe y Evander Holyfield y a los baloncestistas Isiah Thomas y Kareem Abdul-Jabbar.

Como datos curiosos Will Smith no se llevaba bien con la actriz Janet Hubert Withen, pues ella se enfadaba por todo, incluso llegó a incomodar a sus compañeros de reparto. Esta fue despedida por quedar embarazada, lo que fue un incumplimiento en el contrato, debido a ello se hicieron cambios en el guion donde decía que Phil y Vivian tendrían a otro hijo.

Durante las audiciones, Will Smith conoció a su actual esposa Jada Pinkett, quien no se quedó con el papel de su novia en la serie.

El 31 de diciembre de 2013 el actor James Avery (Tío Phil) murió de un ataque al corazón.

En agosto de 2020 el elenco se reunió para filmar un especial en homenaje al 30 aniversario de la serie que se transmitirá cerca del día de acción de Gracias, a la vez recordarán al desaparecido Tío Phil.

El príncipe del Rap en Bel-Air es una de las series cómicas más populares de los 90.