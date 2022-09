Locha a locha, euro a euro, peso a peso, bolívar a bolívar… pero no los tengo, sólo soledad, pena y horror, un amor que me llama sin control, amor que huele a muerte, a asesinato, mejor no responder entonces aunque el corazón reclame. Escapar, que olvidaré fácil las malas intenciones y me pondré a salvo de sus risas. Secar el sudor, escribir un cuento y pedirle a Dios, que sea como sé yo, aunque también lo será conmigo y lo aceptaré.