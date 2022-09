En la tarde de hoy hemos podido entrevistar a Alma Echevarría, reconocida un año más como la mejor vidente de Madrid

Denominarla vidente se queda corto, Alma Echavarría es además coach emocional, experta en biodescodificacion, numerología, energía psicotronica y reconocida por sus conocimientos en espiritismo y santería, así como la elaboración de rituales para lograr dar un giro importante a tu vida o a recuperar una relación que ya dabas por perdida.

Buenas tardes Alma, ante todo gracias por recibirnos y dedicarnos un ratito para poder charlar contigo. ¿Qué se siente al contar con un reconocimiento tan llamativo como mejor vidente de Madrid? -Hola buenas tardes, es un placer poder abriros un poquito las puertas de mi casa y de mi interior. Realmente yo no sé si seré la mejor vidente de Madrid, no me considero de verdadmejor o peor que nadie, lógicamente el que se reconozca mi trayectoria tanto profesional como personal, es algo que me llena de emoción y me da más impulso aún de seguir en la misma línea, pero este reconocimiento entre otras muchas cosas es también gracias a mis clientes, esas personas que día a día vuelcan en mí toda su confianza y esperanzas, los que llevan muchos años conmigo y los que acaban de llegar.

Nos han hablado mucho del afecto que tienes hacia tus clientes y que les das mucho mimo, ya con tu respuesta podemos confirmar que así. Ha llegado a nuestros oídos que entre tu clientela se encuentran personajes públicos famosos. ¿Puedes contarnos algo acerca de esto? [Sonrisa] Es cierto, pero ante todo hay un derecho que es el de privacidad y protección de datos, por esto y por ética y sentido común no voy a dar información en ningún caso sobre ninguno de mis clientes, porque cuando una persona acude a mí, lo hace depositando toda su confianza, no voy a ser yo quién la traicione.

Me parece correcto. ¿Nos contarías algo sobre los conocidos rituales que realizas? Las limpiezas energéticas, amarres de amor, abre caminos… Si, a modo de resumen los rituales pueden ayudarnos a resolver situaciones puntuales en ciertos aspectos de nuestras vidas, normalmente la mayoría de las personas cuando tienen una ruptura amorosa llegan pidiendo un amarre de amor, así sin más, como el que va a la pescadería y esto no funciona así, antes de realizar un trabajo de amarre hay que mirar al detalle cómo está actualmente esa pareja o ex pareja, no todas las relaciones se pueden solucionar a base de amarres de amor, hay una gran variedad de trabajos que se adaptan a cada situación en particular y sobre todo a cada persona en concreto, esto no es “a la carta”.

A modo de ejemplo, puede venir una persona pidiendo un amarre de amor porque su relación prende de un hilo y luego en lectura te das cuenta de que esa persona no necesita un amarre para su relación porque no es el trabajo adecuado, porque su relación a lo mejor se está rompiendo porque esa persona esta atravesando un bache emocional donde lo que realmente necesita es volver a encontrarse consigo misma, hacer un alto en el camino y volver a tomar las riendas de su vida, en este caso lo mas adecuado sería realizar un trabajo de limpieza energética con equilibrio de chakras para que la persona vuelva a vibrar adecuadamente y así la relación vuelva a estabilizarse, entonces te dicen: Pero Alma, yo no quiero una limpieza, yo lo que quiero es un amarre porque me han dicho que es lo único que me va a funcionar. Y ahí es donde yo les digo: A ver, yo como profesional te estoy explicando que en tu caso no es viable un amarre amoroso, que lo más adecuado es esto otro. Entonces la persona, normalmente y por regla general, te dice que vale, que ya te avisará, pasa el tiempo y de repente un día te vuelve a llamar y te dice que estuvo dando tumbos de vidente en vidente, que ha gastado miles de euros en falsos amarres de amor y que ojalá me hubiera hecho caso el día que realicé la lectura.

También podemos encontrarnos el caso donde si es absolutamente necesario un amarre de amor para la recuperación de pareja, entonces una vez teniendo claro eso, el siguiente paso es elegir el amarre más adecuado.

En definitiva, los rituales de alta magia pueden ayudarnos muchísimo siempre que sepamos dejarnos asesorar y aconsejar.

Gracias Alma. El tema de los engaños en el ámbito de la videncia esta a la orden del día. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? ¿Algún consejo para tener en cuenta? Si, desgraciadamente hay mucho engaño y cada día más. Lo normal es que el cliente acuda a ti desesperado y es esa misma desesperación la que hace que falsos brujos aprovechen para “sacar” un supuesto trabajo, donde la mayoría de las veces aseguran y prometen un 100% de efectividad, cosa que realmente es imposible.

Como pauta/consejo a cualquier persona que quiera realizar algún tipo de trabajo lo más importante es no fiarse nunca jamás de quien te garantice un resultado al 100%, no fiarse de que te metan prisa y no volverse loco y contratar a 10 videntes a la vez, porque no tiene sentido.

Alma Echevarria nos ha dado una imagen clara y real de lo que es una sesión con ella, sinceridad y honestidad como definición de una gran persona con un gran corazón.