¿Pueden los Bancos Centrales frenar la inflación?

Me llamaba la atención esta semana, un estudio que mostraba en el caso europeo que el Banco Central vía política monetaria, podría tener muy poco impacto en la inflación. Según esos datos, sólo un 20% del aumento del total IPC venía del lado de la demanda agregada. La energía y los problemas del lado de la oferta eran los mayores contribuyentes al mismo. Del lado de Estados Unidos, observamos ciertas diferencias y menor importancia de la energía.



En este sentido, no parecería tener mucho sentido el tener un BCE subiendo tipos de interés de forma muy agresiva. Pero con un IPC de Servicios en sus niveles más altos de los últimos 25 años, el “pareciera” se convierte en un “debe” y así lo están descontando los mercados. La curva 5-30 años se ha invertido por primera vez desde 2008, como muestra de las presiones sobre el crecimiento económico.

Del lado de Estados Unidos, al mercado le ha quedado claro que obtener crédito y apalancamiento no será barato en términos reales, durante un buen tiempo. Al mismo tiempo, la idea de pasar a recortar tipos a finales de 2023 se intenta disipar de la mente de los inversores. Esto ha generado que la probabilidad implícita asignada por los operadores a tipos del 4% en esa fecha es, hoy en día, del 32%.

De este modo nos encontramos que el BCE tiene que subir tipos (pese a las elecciones italianas), que las curvas se van a invertir y que, la magnitud de esos ajustes, también definirán el comportamiento de los mercados de acciones. La duda, como decíamos al principio, vendrá del impacto real en la inflación.

2.- S&P

Desde un punto de vista técnico, perdido el soporte de los 3980, los precios han ido a buscar los 3920 -3900 como siguiente soporte relevante. En caso de perderse, el siguiente nivel a vigilar pasa por los 3840 puntos. Sin embargo y tras los ajustes de las últimas semanas, el mercado podría pasar cierto movimiento de consolidación, funcionando los 3980 y los 4080 como zonas de resistencia. Del lado de la volatilidad, la semana terminó con cierta relajación hasta la zona de los 25 puntos.

IBEX-35

Desde un punto de vista técnico, el nivel que marcamos de los 7750-7780 ha sido alcanzado por el índice. En esta zona se produce una sobreventa importante que en las próximas sesiones, podría generar un rebote significativo de los precios. Vamos a considerar como escenario más probable el desarrollo de un movimiento lateral – alcista del índice hasta la zona de los 8000 puntos. Una vez alcanzados, siguientes niveles en los 8150 y 8250. Si se pierden los 7750, objetivo en los 7500 y los mínimos marcados en marzo.

3.- Criptoactivos

Semana de cierta consolidación en el mercado de los criptoactivos. BTC está negociando menos de 4.000M USD de media y, en el caso de ETH y a medida que nos acercamos a “The Merge” el mercado de derivados está alcanzado mayor contratación que el Spot.

Llama la atención el movimiento observado en BTC. Cada vez que, en el pasado, se han movido más de 5000 BTC de posiciones de largo plazo (el gráfico muestra las ballenas con BTC > 7 años), el precio ha experimentado caídas de entre el 20 y 80%.

Desde un punto de vista técnico, sigue siendo válido el soporte de los 19300 USD primero, los 18600 después y la zona de mínimos clave de los 17500 USD. Por arriba, hasta que no se recuperen los 20600 USD primero y los 21600 después, no veremos ataque a los 24.000 USD. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

