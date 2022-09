CRIS contra el cáncer participa en esperanzadores avances contra el linfoma y el mieloma, un tumor incurable a día de hoy 5 y 15 de septiembre, Día Mundial del Mieloma y Linfoma Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 5 de septiembre de 2022, 12:28 h (CET) Ensayos clínicos, nuevos fármacos, abordajes innovadores y aproximaciones revolucionarias han situado a la Unidad de Tumores Hematológicos del Hospital 12 de Octubre, financiada por CRIS contra el cáncer, a la vanguardia internacional de la investigación en tumores de la sangre gracias al equipo multidisciplinar liderado por el Dr. Joaquín Martínez, jefe del Servicio de Hemato Oncología del hospital y director de la propia unidad.

Gracias a investigaciones de largo recorrido con más de 10 años de trabajo, los pacientes oncológicos se ven beneficiados incluso en tumores hematológicos como el linfoma, diversas leucemias o enfermedades como el mieloma, que a día de hoy sigue siendo incurable… pero con una solución en el futuro cercano si la investigación continúa avanzando como en los últimos años.

Un gran ejemplo lo constituye el impactante ensayo internacional en el que ha colaborado CRIS contra el cáncer por medio de su estructura en el Hospital 12 de Octubre: un tratamiento de inyección subcutánea basado en anticuerpos que une el tumor a las células del sistema inmunitario que lo van a destruir con una tasa elevadísima de respuesta positiva en los pacientes.

“En el campo de los tumores hematológicos, en los últimos cinco años ha habido una revolución de tratamientos que se están trasladando a los pacientes y está permitiendo que la supervivencia se esté prolongando y que enfermos que antes eran incurables, ahora tengan un tratamiento adecuado. También se está trabajando en personalizar el tratamiento: darle el tratamiento adecuado al paciente adecuado y tratar de evitar así toxicidades no deseables”, explica el Dr. Martínez.

“Todos estos avances son gracias al trabajo de muchísimos profesionales de distintas áreas y en distintos centros de investigación… la investigación es muy compleja, lleva mucho tiempo, pero afortunadamente se está trasladando a los pacientes y el papel de fundaciones como CRIS contra el cáncer en la financiación para hacerlo posible es fundamental”, subraya.

Además de haber participado en este ensayo clínico, CRIS contra el cáncer ha impulsado proyectos que están teniendo grandes resultados en el tratamiento de los tumores de las células de la sangre. Por ejemplo, presenta un abordaje innovador basado en rejuvenecer a células tumorales más resistentes para eliminarlas con más eficacia; también estudia un posible papel decisivo de la microbiota intestinal en el tratamiento del mieloma; financia un ambicioso proyecto que ya beneficia a pacientes de mieloma; busca mejores maneras de diagnosticar y hacer seguimiento de los pacientes con linfoma folicular, adapta al mieloma una revolucionaria técnica de ‘apuñalar’ células tumorales y gracias a una ‘máquina del tiempo celular’ estudia la leucemia mieloide aguda.

SIETE ABORDAJES INNOVADORES DESDE CRIS CONTRA EL CÁNCER PARA LOS PACIENTES

Un ensayo mundial “esperanzador” Tal y como ha publico la prestigiosa New England Journal of Medicine, una de las 3 revistas científicas más importantes del mundo, el equipo dirigido por el Dr. Martínez ha participado en un ensayo clínico internacional en el que han tomado parte 165 pacientes con mieloma avanzado. Estos pacientes han recibido un anticuerpo creado por ingeniería genética denominado teclistamab que une a una molécula del mieloma con los linfocitos T -las células del sistema inmunitario encargados de eliminar células anormales- para que lo destruya.

Más del 70% de los pacientes ha mejorado, cerca de un 30% de los pacientes tuvo una respuesta completa, unos números parecidos a los de otra terapia que está cambiando el panorama del tratamiento de los tumores de la sangre: Las terapias CAR-T. No obstante, a diferencia de las terapias CAR-T, esta terapia no requiere gran infraestructura para fabricarla, y su administración es sencilla: se administra por vía subcutánea.

“A nivel mundial, han participado 14 centros y tres en España, con unos 165 enfermos, aquí 8 y con muy buenos resultados. Hemos logrado pasar de una enfermedad que era mortal a poder cronificarla y hay pacientes que se están curando”, explica el Dr. Martínez.

“El papel del Hospital 12 de Octubre y de la Unidad de Hematología financiada por CRIS contra el cáncer ha sido importante en este ensayo porque hemos participado en las primeras fases del ensayo y de forma muy activa en la inclusión de los pacientes y en el desarrollo adecuado del ensayo para que tenga éxito”, enfatiza.

“Se necesitan muchos recursos de enfermería, de médicos, administrativo y por eso hemos podido participar. España es el máximo reclutador y líder mundial en ensayos clínicos en hematología porque se trabaja muy bien, con alta calidad y de forma eficaz con los pacientes. Esto es muy beneficios para los pacientes por que pueden acceder a tratamientos que se están desarrollando y son muy eficaces y damos nuevas oportunidades a los enfermos”, puntualiza.

Rejuvenecer células malignas para acabar con ellas Otro de los abordajes innovadores que se lleva a cabo dentro de esta Unidad lo está dirigiendo una parte de su equipo ubicada en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Este proyecto ha sido premiado por el congreso de la EHA (European Hematology Association), y consiste en rejuvenecer células tumorales que eludían los tratamientos para poder eliminarlas definitivamente del cuerpo.

Muchos pacientes con tumores de la sangre agresivos presentan altos niveles de una molécula llamada HNRNP K. El equipo de la Unidad ha determinado que una de las causas es que ciertas células tumorales, en respuesta a los tratamientos, se frena, envejece, y deja de responder a los tratamientos, los ignoran, por lo que son muy difíciles de eliminar. Por esta razón, el equipo plantea una estrategia dirigida rejuvenecer a estas células para volverlas sensibles a tratamientos. Un avance que, de lograrse, podría ser trascendental para la leucemia mieloide aguda.

“Estamos trabajando en una doble línea para leucemias y linfomas”, explica Martínez y matiza que “llevamos trabajando más de cinco años en este aproximamiento, más cinco previos del investigador que empezó a trabajar en Estados Unidos en este sentido… Y ahora empezamos a obtener resultados”. Unos resultados esperanzadores que validaron la presentación realizada por el investigador Pedro Aguilar en el reciente congreso de EHA y fue premiado por los hematólogos e investigadores de máximo nivel con una charla presidencial.

El decisivo papel de la microbiota intestinal Otra línea muy novedosa que se está llevando a cabo para mejorar la eficacia de las terapias celulares, incluidas las células CAR-T tiene que ver con la microbiota intestinal.

“El 20% del peso de nuestro organismo son bacterias que están en el intestino y su influencia en el desarrollo de tumores y la respuesta al tratamiento es cada vez más importante. Hay pacientes que tienen una flora bacteriana intestinal que promueve la resistencia a los tratamientos y la de otras personas favorece la respuesta a los tratamientos”.

Desde la se Unidad trabaja en verificar si hay microorganismos asociados a la respuesta de los pacientes a las terapias CAR-T y, de ser así, si el trasplante de microbiota podría ser una opción para pacientes que no responden a CAR-T. “Hemos detectado una serie de bacterias que favorece y activa las células CART frente a los tumores. Determinados ácidos grasos pueden ser muy importantes para potenciar la actuación de las células CART frente al tumor. Hemos visto que también pueden ser útiles frente al mieloma múltiple e incluso podríamos trabajar en la prevención administrando estos ácidos grasos, que son naturales”, explica el Dr. Martínez.

En paralelo a la prevención, la Unidad trabaja en verificar si hay microorganismos asociados a la respuesta de los pacientes a las terapias CAR-T, si el trasplante de microbiota podría ser una opción para pacientes que no responden a CAR-T.

Un ambicioso proyecto para comprender las fases previas del mieloma El Dr. Bruno Paiva, ganador del Programa de Investigación CRIS Excelencia 2020 dotado con 1.250.000€ distribuidos en cinco años, está desarrollando un proyecto centrado en las fases previas de los tumores hematológicos, principalmente mieloma múltiple, en la Clínica Unidad de Navarra.

Está llevando a cabo un estudio clínico en el que estudiará a más de 5.000 pacientes de diversos centros de España, para comprender las causas de la transformación desde unas fases previas de estas enfermedades que son generalmente benignas, a una enfermedad mortal. Con la información obtenida se desarrollará un métododiagnóstico aplicable en el día a día médico que permita identificar de manera muy tempranae individualizada a los pacientes con riesgo de progresar a mieloma múltiple, algo que salvará muchasvidas.

Avanzar contra el linfoma folicular, un cáncer de sangre frecuente y sin cura Por su parte, la Dra. Ana Jiménez Ubieto, ganadora del Programa CRIS de Talento Clínico de Investigación (2021) dotado con 400.000€ en 5 años, busca saber qué pacientes de linfoma folicular desarrollarán formas más agresivas, qué pacientes responderán a los tratamientos o cuáles de ellos podrían beneficiarse de tratamientos de inmunoterapia como los CAR-T.

El linfoma folicular es uno de los cánceres de la sangre más frecuentes. Aunque suele ser relativamente poco agresivo, hoy en día aún sigue sin tener cura. Además, un importante número de pacientes (entre un 15y un 20%) recaen o no responden a los tratamientos. El desarrollo de métodos predicción eficaces es una necesidad imperiosa, ya que permitiría realizar estrategias de tratamiento mucho más personalizadas, anticiparse a los casos más complicados e incluso llegar a curar definitivamente este tipo de tumores.

Este importante estudio, que se lleva a cabo en el Hospital 12 de Octubre, ayudará a prevenir recaídas, elegir mejor los tratamientos y mejorar la calidad de vida de los pacientes de linfoma folicular.

Una máquina del tiempo celular contra la leucemia mieloide aguda El investigador Alejo Rodríguez Fraticelli, ganador del Programa de Investigación CRIS Excelencia 2020, desarrolla un proyecto centrado en leucemia mieloide aguda, una de las leucemias con peor pronóstico, en el IRB de Barcelona. En este proyecto se pone en marcha una estrategia rompedora para poder estudiar célula a célula el comportamiento y mecanismos de las células madre de leucemia, las que están detrás de las frecuentes recaídas. Gracias a esto se encontrarán maneras de modificar estas células, tratarlas de manera efectiva y transformar el panorama de los pacientes de Leucemia Mieloide Aguda.

Un proyecto con una técnica totalmente revolucionaria que podríamos comparar con una especie de máquina del tiempo celular que permite estudiar el origen de las células más agresivas y de las resistencias en la Leucemia Mieloide Aguda.

Una puñalada adaptada al mieloma y otros tumores hematológicos El equipo de la Unidad de Inmuno-Oncología del Hospital 12 de Octubre financiada por la Fundación CRIS contra el cáncer, con el apoyo de Andbank, ha desarrollado y comprobado una revolucionaria terapia celular que supone una ‘puñalada’ al cáncer que permitirá abrir un “histórico ensayo clínico en humanos”, según explica el Dr. Luis Álvarez-Vallina, co-director de la Unidad CRIS de Inmuno-Oncología del Hospital 12 de Octubre. El investigador ha catalogado como “absolutamente vertebrador” el impacto de CRIS contra el cáncer en la investigación.

Esta terapia, diseñada inicialmente para leucemias, ya se está trabajando con la Unidad de Tumores Hematológicos del 12 de Octubre, financiada por CRIS contra el cáncer, para adaptarla al mieloma, otros tumores de sangre y sólidos. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas CRIS contra el cáncer participa en esperanzadores avances contra el linfoma y el mieloma, un tumor incurable a día de hoy 5 y 15 de septiembre, Día Mundial del Mieloma y Linfoma ​Solo uno de cada seis españoles conoce la Leucemia Linfocítica Crónica Es el tipo de leucemia más común en adultos y representa hasta una tercera parte de los casos que se producen cada año en nuestro país Ópticos-optometristas recomiendan realizar revisiones visuales para prevenir la ambliopía Puede afectar al rendimiento académico de más de 100.000 niños que la sufren La biometría de voz reduce el impacto ambiental de los pensionistas mexicanos El uso de esta herramienta podría reducir la huella de carbono hasta 13.372 toneladas de CO2 Vuelve a la rutina poniéndote en forma Empieza el otoño con buen pie, con una buena rutina de entrenamiento y un descanso adecuado