GPFinance opiniones: ¿Es GPFinance un corredor de referencia en el mercado financiero? En esta revisión, descubriremos si el corredor GPFinance es realmente uno de los mejores actores en el negocio o si es una estafa

lunes, 5 de septiembre de 2022, 08:19 h (CET)

Con estas opiniones, expresaremos si el corredor GPFinance es realmente uno de los mejores actores en el negocio o si es una estafa. Para mayor claridad, declaramos de inmediato que GPFinance es una plataforma extremadamente fuerte, confiable y multi-regulada. Este proveedor de servicios de corretaje existe desde hace mucho tiempo y es conocido por su integridad y alto nivel de satisfacción del usuario.

Las plataformas con licencia hacen todo lo posible para no cometer ningún error, por lo que hacer trading con ellas es una apuesta segura para todos. El hecho de que GPFinance esté sujeto a regulación en cinco organismos distintos no lo excluye de esta lógica. Entonces, para empezar, estamos tratando con un corredor de muy buena reputación. Constantemente les decimos a nuestros lectores que solo pongan su dinero en plataformas de trading acreditadas y bien reguladas. GPFinance es uno de esos porque también cumple con regulaciones importantes.

Al final, la fortaleza de GPFinance está fuera de toda duda. Ahora analicemos las principales ventajas de la plataforma GPFinance.

Conexión plataforma GPFinance

Para acceder a la plataforma y empezar a invertir, el proceso es realmente muy sencillo y también es posible optar por empezar directamente desde una cuenta de demostración (Demo), cuyas características analizaremos más adelante. Una vez que se completa el registro, puede elegir la plataforma para hacer trading.

GPFinancey MT4 (Meta Trader 4)

Sí, GPFinance tiene el famoso Metatrader 4. Metatrader ha sido un software de referencia para muchos traders de todo el mundo desde su creación en el año 2002 por Metaquotes.

No sorprende que GPFinance ofrezca integración MT4 a sus clientes. En aras de la exhaustividad, señalamos que la versión 5 también está presente, un gran avance entre los traders profesionales. GPFinance Metatrader está disponible en Windows y Mac, en definitiva, realmente funcional y universal.

GPFinance y los contratos CFD

Los contratos de CFD, ofrecidos por el corredor GPFinance, le permiten negociar el movimiento del precio de un activo en un mercado. El uso de la frase "diferencia" denota un acuerdo contractual. Invertir en los mercados nunca ha sido tan fácil como con estos productos financieros. ¿Por qué? En primer lugar, son seguros, regulados por organismos reguladores de renombre como la UE. Además, son completamente gratis, no prevén ningún costo fijo o incluso un costo de desempeño. Operar con contratos CFD ahorra mucho dinero en comisiones.

Los contratos CFD, por otro lado, permiten a los inversionistas obtener ganancias tanto en mercados ascendentes como descendentes. Es suficiente comenzar una posición comercial bajista en un activo si anticipamos que terminará perdiendo soporte y se beneficiará de la caída del precio. Esto difiere significativamente de las posibilidades de inversión estándar, que solo prometen una rentabilidad si mejora el valor del producto financiero. En resumen, al hacer trading en GPFinance, puede abrir dos tipos de contratos CFD: Alcistas

Bajistas

Ganar de esta manera es más fácil, ¡Simplemente haga una predicción correcta de la parte en cuestión!

¿Cuántos contratos por diferencia CFD hay en GPFinance?

Realmente son numerosos, en todos los activos principales. He aquí los principales: Mercado de divisas Forex

Indicadores

Materias primas

Futuros de criptomonedas

GPFinance y los márgenes (spread)

Los corredores en línea no cobran comisiones fijas ni siquiera tarifas de ejecución o administración de cuentas. La única ganancia para GPFinance está representada por el margen o Spread, un valor muy bajo y extremadamente competitivo en comparación con la competencia.

En general, en base a estas circunstancias, podemos afirmar que GPFinance se encuentra entre los corredores disponibles en internet que ofrecen las mejores ofertas.

Conclusión sobre GPFinance

GPFinance también ofrece la posibilidad de comenzar a hacer trading con un depósito mínimo. Permite al trader hacer trading con mini y micro lotes con una inversión mínima modesta. Esta es una excelente manera de comenzar en los mercados financieros sin tener que poner en riesgo gran parte de su propio dinero. Para familiarizarse con la plataforma, siempre sugerimos utilizar la cuenta Demo que ofrece la plataforma GPFinance para practicar. Gratis y sin restricciones, le permite conocer mejor la plataforma y familiarizarse con los indicadores y estrategias de trading.



En general, GPFinance es una plataforma de corretaje altamente sofisticada y fácil de usar. Además, proporcionan una aplicación móvil que se puede descargar en sus teléfonos para facilitar las transacciones en tiempo real. Al mismo tiempo, dado que contiene las indicaciones técnicas más importantes, le permite hacer trading de manera altamente eficiente.

