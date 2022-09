Amablemente a la ONU

Hoy en día más que nunca, el agua, sigue siendo el elemento natural visible más indispensable para la supervivencia de la humanidad....sin otra alternativa. A pesar del gran esfuerzo autocreador y desmotivada por el despilfarro y mal uso que hacemos de ella, ese pecho inagotable de energía y vida que hace manar la madre Tierra, es el árbol que sostiene y nutre de Savia a la economía circular de la Biosfera.

Siendo el componente principal de nuestro cuerpo orgánico y nutriente básico para nuestra salud, este codiciado recurso natural clama dignidad de uso.

Hoy el afán de las elites, es el control de todo. Desde la demografía y la salud hasta el clima, pasando por el telecontrol de las mentes humanas, por medio de vectores para incrustación mental y afección emocional, a través de medios audiovisuales y la acción combinada orgánico-médica con tecnología de mando

Para élites de segunda escala, el reto es tecnomercantilizar todo lo controlado; es decir, hacer negocio con todo lo que se mueva y no. Es así, que para sacar adelante este programa inhumano recogido en agendas operativas, necesitan seducir psicológicamente a una inmensa mayoría y encumbrarla como solidaria.

Lograr domesticarla, a partir del desconcierto, protocolizando su libre albedrío. Medidas dispares (confinamientos, alejamientos, cierres perimetrales, horarios de paseo y recogida, pases y huellas digitales y faciales discriminadores para accesos a servicios públicos y privados, distancias y ausencias relacionales, aula de aislamiento y demás absurdos, con el único fin de desconcertar a quien se le quiere domesticar sumiso), con la mentira como atmósfera envolvente, normalizada y sincronizada en todos los medios de comunicación .......todos.

Mercantilizar todo a partir del internet de las cosas y la inteligencia artificial. Por medio de vectores de transmisión (emisión-recepción) por control remoto a través del internet de las personas. Al asumirlo con toda naturalidad por parte de esa mayoría “amaestrada”......rinden culto a esta nueva religión impuesta.

“En tan solo dos años, las sociedades se han acostumbrado a ser manejadas, dominadas y alienadas, solo protocolizando sus vidas. Tocando ciertos resortes emocionales -como el miedo- consiguen manipular, embelesar y amaestrar al ser humano....hasta el límite de hacerle creer que es por su bien”. En esta tercera década del siglo XXI, aunque se ha publicado mucho de todo esto y censurado más, un nuevo vector orgánico-mercantil entra en escena. A diferencia del dinero, no se puede coger en las manos pero si especular con él.

El agua de beber ya cotiza en Wall Street. No para control y reparto equitativo de un bien y herencia universal básico para la vida. El afán monopolizador por parte de oligarquías empresariales, es hoy la mayor amenaza a la humanidad, pues al igual que los dedos de esa mano que no puede contenerla, también son cinco multinacionales las que se van haciendo con su control en el planeta.

Amenaza médica a partir de un producto alimentario fácilmente manipulable (se operó durante décadas con el fluoruro en los países occidentales y aún en Euskadi a pesar de su neurotoxicidad). Amenaza económica y desidia política, por la codicia de corporaciones empresariales para monopolizar su distribución.

Al tener clientela fija y beneficios asegurados, a finales del siglo XX, el Banco Mundial y el FMI, la situaron en el tablero económico como si se tratara de una mercancía o “cosa” a privatizar y no un recurso vital imprescindible. Hoy, con un nuevo impulso, esta segunda amenaza ya planea como un dron sobre nuestras cabezas y rastrea como una sanguijuela en nuestros bolsillos.

A pesar que en 2010, la ONU declaró: “El abastecimiento y saneamiento del agua de boca, es un derecho humano. Sin acceso al agua no se puede tener una vida digna”, en España, más del 50% del abastecimiento del agua canalizada ya está en manos privadas multinacionales (Degremont-Suez, FCC-Aqualia, Acciona-Aeas), entregadas esta vez a convertir un bien universal, el agua de todas las personas, en dinero privado para engordar su cuenta de resultados. Mayor perversión no cabe; enriquecerse a costa de especular con el agua, no tiene el más mínimo encaje moral ni de comprensión humana.

En Euskadi, la gestión del agua es de ámbito publico. El afán centralista del Gobierno vasco y monopolizador y cohercitivo del PNV, particularmente desde el Consorcio de Aguas de Bilbao a ayuntamientos que se niegan a entrar en el mismo por su opacidad, la gestión del agua en Bizkaia tiene márchamo de monopolio político tendente a la privatización......mercantilizar el agua pública. ¿Y en Europa y su gran consorcio mercantil centralizador de voluntades: la UE?

Le debemos a esta institución bélico-mercantil, la disulución de singularidades de cada pueblo y la deriva del talento cultural devenido a talante mercader. Se reivindica como rica, limpia y verde..pero las manos sucias de sus mandatarios hacen que sea misión imposible. Hoy esa mano negra, en su “lucha” contra el cambio climático, encabeza cínicamente un doble señuelo medioambiental, la reducción del CO2 y la defensa del agua. El gobierno español (ya hizo con el abandono de la pesca, el campo, el olivar y la limpieza de los montes), se pliega como monaguillo mayor al encabezar por mucho, la lista europea de vaciado y derribo de pantanos y embalses, programada por la UE....¿para qué?

Lejos de la esfera política, tiene su esencia romántica y presencia cantarina. Cuando llueve o brota agua pura de un manantial, suena a nana madre; cantar silvestre a cinco voces. Cinco sentidos en prolongación hasta los dedos de esa tierna Mano que aún la crea y mece con ternura la cuna de esta Humanidad.

Es herencia en igualdad por derecho a haber nacido en la Tierra. Así también lo tiene trazado y dispuesto el “cielo”, ya que lo inverso nos llevaría a la mudez de esa generosa Madre, al llanto seco de ese manantial de vida.

Actuar en defensa para rescate de su dignidad, exige legislar con universalidad y así evitar ahogarnos en la sequía y silencio de esa nana.......al liberar su Voz

Lancemos un grito universal, como llamada a entregarnos en un esfuerzo reivindicativo, para liberar al agua, de las garras de quienes manchan sus manos manipulando un elemento puro......la alquimia del diablo.

En cada ayuntamiento, sea del color que sea, diputación, gobierno regional, nacional, comunitario.... para terminar en la Asamblea General de la ONU, reclamemos con sencillez, declarar al Agua: Patrimonio de la Humanidad.