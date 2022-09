Conoce los beneficios de transcribir vídeo a texto Ayuda a llegar a una audiencia global. No importa el tipo de contenido en el que te especialices Redacción

viernes, 2 de septiembre de 2022, 08:56 h (CET) Existe una gran cantidad de beneficios que un texto bien redactado puede brindarle a un contenido audiovisual. No solo para profundizar en algún tema, sino también para favorecer la comprensión de todas las personas.

Actualmente, los vídeos son muy usados para crear contenidos de entretenimiento, publicidad y marketing. Esto se debe a que las personas consideran que cada vez tienen menos tiempo para dedicarle a la lectura. Asimismo, los vídeos permiten a las personas identificarse de forma más sencilla con el creador, así como con la marca y el producto que ofrece.

No obstante, los vídeos suelen estar realizados en un solo idioma, a menos que cuenten con algún tipo de doblaje, lo que resulta costoso de realizar para la mayoría de los jóvenes emprendedores. En este caso, la mejor opción es utilizar subtítulos o acompañar el video con un texto explicativo de lo que hay en pantalla.

¿Por qué debería de transcribir de vídeo a texto?

El principal beneficio de acompañar un vídeo con texto es que esto te ayudará a llegar a una audiencia global. En este caso, solo necesitas tener algún software para transcribir a varios idiomas. Esto te permite compartir y promocionar tu video en todo el mundo, así como profundizar en algunos temas del vídeo. De este modo, las personas pueden entender mejor lo que quieres transmitir.

Sin embargo, ya sea un video corto o largo, la verdad es que realizar un subtitulado o una transcripción de video a texto lleva un tiempo considerable. Esto se debe principalmente a que es necesario cuidar la ortografía, así como los tiempos de lectura, forma de redacción, entre otros. En este sentido, la mejor opción es contar con algún servicio que te ayude a realizar la transcripción sin esfuerzo.

En este caso, podemos mencionar servicios como GoTranscript, una empresa dedicada especialmente a realizar transcripciones de todo tipo. Además, entre sus puntos más fuertes está su equipo conformado por más de 15.000 transcriptores, preparados para realizar varios proyectos de forma simultánea.

Este equipo brinda minuciosidad y profesionalismo en cada transcripción, lo que resulta un gran beneficio en comparación a los softwares de transcripción automática que simplemente son controlados por un ordenador y tienen un margen de error considerable.

Para concluir, podemos decir que no sólo debemos identificar los beneficios de las transcripciones, también es importante saber cómo transcribir vídeo a texto de forma profesional, ya que la calidad del trabajo es crucial para lograr los objetivos.

