​Ara Malikian demostró su virtuosismo en Starlite Catalana Occidente Marbella Concierto único en todos los sentidos Francisco Acedo

@Acedotor

jueves, 1 de septiembre de 2022, 12:55 h (CET)

Llevábamos años queriendo ver en directo a Ara Malikian. Anoche por fin lo pudimos disfrutar en el único paraje del Auditorio de la Cantera de Nagueles, en el Starlite Catalana Occidente. Y mereció la pena. Un espectáculo increíble de casi dos horas, donde este ciudadano universal (sirio, armenio, libanés, español) no solo demostró que toca el violín sensacional sino que su preparación física es envidiable y une los guiños irónicos-cómicos en su charla con el público.



Ara Malikian no toca el violín, lo acaricia y lo mueve de tal manera que se obra el milagro de convertir el lugar donde está en un oasis de paz, de buenas emociones y amor en su más amplia definición de la palabra.

Quienes acudieron anoche al espectacular concierto del libanés afincado en España no pudieron escapar al poder de su hechizo musical y cayeron rendidos a su amplio repertorio interpretado desde el corazón, pero con un claro virtuosismo que lo ha llevado a ser uno de los músicos más conocidos del mundo entero.

La primera actuación de Ara Malikian en Starlite Catalana Occidente fue en 2020 y desde entonces es fiel a su cita anual en la que se muestra a pecho descubierto, tanto en el aspecto musical como en el personal, ya que comparte divertidas anécdotas familiares, personales y se entrega al éxtasis a través de las notas musicales con cada pieza que interpreta.

Los incondicionales de su peculiar estilo artístico, así como de su forma de entender la vida, le esperaban con todas las ganas y entraron a formar parte del show preparado por Ara Malikian desde que el compositor pusiera el primer pie sobre el escenario del Auditorio de Starlite Catalana Occidente.



Abriendo el repertorio de temas, Malikian encadenó varios temas introductorios para crear la atmósfera deseada y, acto seguido, se dirigió cariñosamente al público del festival boutique más importante de Europa: “Estoy muy feliz de volver a Starlite, de estar en este lugar tan maravilloso, espectacular e inspirador. Después de todo lo que el planeta ha vivido, estamos muy emocionados de poder hacer algo tan especial”. Tampoco faltaron palabras de agradecimiento hacia la pareja de empresarios que dan vida a Starlite Catalana Occidente, Ignacio Maluquer y Sandra García-Sanjuán: “Gracias Sandra e Ignacio. Este es un festival maravilloso donde ocurren cosas maravillosas”.

Además de temas como ‘Life On Mars’, ‘Calamar Robótico’, ‘Taling Naning’ o ‘Kriklor Aklor’, Ara Malikian dedicó una parte de su espectáculo a la música clásica con la que aprendió y que le ha acompañado con él durante toda su carrera artística, dándole un espacio muy importante en cada uno de sus recitales.

Así, sonaron también ‘Preludio n4’ o ‘Nana Arrugada’ (tema que eligió para cerrar el concierto sumergido entre el público de la platea), piezas musicales que elevaron el concierto a un nivel supremo, a la altura de las más rutilantes estrellas de La Cantera de Starlite Catalana Occidente. Entre quienes no quisieron perderse uno de los conciertos más enigmáticos y especiales de esta edición de Starlite Catalana Occidente se encontraban el chef José Andrés, la condesa Gunilla von Bismarck y Luis Ortiz, que disfrutaron de una velada única en el festival de las estrellas.

Y los que estén en la zona le pueden ver este VIERNES 2 (22 h) en el Sotogrande Musical Festival, en las instalaciones del Santa María Polo Club.

DATOS DEL CONCIERTO

Comenzó con una exactitud tremenda (22 h) y duró casi dos horas (1 H y 57´)

Terminó con dos bises aclamado por el público

Conjunción perfecta con sus cuatro músicos de la orquesta. Todos cubanos y con los que lleva unidos profesionalmente treinta años

Su recuerdos a su familia (madre, hermanas y su hijo, el de los calamares robóticos )

Y tocar entre el público como colofón final. Total comunión con el artista Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Ara Malikian demostró su virtuosismo en Starlite Catalana Occidente Marbella Concierto único en todos los sentidos Vacaciones en Lanzarote: cómo disfrutar de la isla La isla cuenta con una amplia oferta de hoteles, apartamentos y casas turísticas De visita por el BIOPARC de Valencia: uno de los tres mejores zoos de España Tiene clara una máxima: respetar a los animales por encima de todo y conseguir que vivan con tranquilidad en un entorno natural ​Morat puso a bailar al Starlite Catalana Occidente Marbella Estrenaron su próxima canción “Si la ves” “Guadalajara es la ciudad más colombófila de toda América” Entrevista al colombófilo mexicano Cornelio Nungaray