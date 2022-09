Hotel rural Punta Uía Acogedor establecimiento hotelero en uno de los enclaves más bellos de Galicia, frente a las rías de Muros y Noya Jaime Ruiz de Infante

jueves, 1 de septiembre de 2022, 11:46 h (CET) Un sencillo y acogedor establecimiento hotelero en uno de los enclaves más bellos de Galicia, frente a las rías de Muros y Noya. Idóneo para albergarse en la reciente ruta jacobea, reconocida de forma oficial el pasado diciembre de 2020, por la costa oeste gallega.





Para aquellos que les guste divisar bellos paisajes y descubrir cercanas playas tranquilas, posiblemente, el hotel Punta Uía sea una acertada opción para empezar a descubrir A Coruña, con sus encantadores pueblos y ciudades sin olvidar sus increíbles espacios naturales.



El hotel se encuentra asentado en un edificio de piedra, en medio de una finca que dispone de aparcamiento, piscina, 10 habitaciones, algunas con terrazas y con vistas a la ría de Muros y Noya; también tiene alojamiento en 10 cabañas. Un grato jardín frente la las citadas rías donde se puede desayunar, comer y cenar. La carta del restaurante sugiere: pulpo a feira, mariscadas gallegas, carrillera de cerdo. Interesante menú a 12 €. Platos para celiacos. Carta de vinos a precios recortados. Wi‑Fi gratuito, admiten mascotas. Habitaciones dobles, en septiembre a 55 €. La playa de Broña a 7 km. y a 13 km de la exposición de historia local del Muíño de Mareas do Pozo do Cachón.



“Nuestro objetivo es ofrecer un ambiente cómodo y familiar, que el cliente se sienta como en casa, que disfrute de su visita con unas vistas inmejorables donde no podrá olvidar los espectaculares atardeceres. Seguramente, entre las muchas cosas que ver destaca la playa de Las Gaviotas, el monte Louro o la Igrexa San Pedro. Aquí se puede pasar unos días encantadores con buena cocina gallega y a unos precios sin competencia; estamos a 30 minutos de Santiago de Compostela, e informamos de las mejores excursiones por el pueblo de Esteiro, Muro y sus alrededores Afirma, sonriente, la directora del hotel, Sandra Ramírez Perdomo.

El Concello de Muros ofrece visitas guiadas para conocer la localidad durante el mes de septiembre. Para ello es necesario inscribirse en la Oficina de Turismo. Tel. 981 826 050.

Hotel rural Punta Uía. 15240-Esteiro. A Coruña. hotelrusticopuntauia@gmail.com Tel(+34) 981 855 005 (+34) 654 798 917

