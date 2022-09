Afganistán: ¿el patio trasero estratégico de la India o Pakistán? El país tiene una importancia estratégica especial para los funcionarios paquistaníes en caso de una confrontación militar con India Abdul Naser Noorzad

jueves, 1 de septiembre de 2022, 08:28 h (CET) Afganistán es un país donde los intereses de los principales países del mundo y de la región, especialmente países como Pakistán e India, están en conflicto. Nueva Delhi e Islamabad han trasladado su enfrentamiento durante varios años a una nueva zona (Afganistán) y siempre han intentado desempeñar un papel activo en la futura estructura de Afganistán. Ambas partes persiguen sus propios intereses en relación con Afganistán. Parece que la guerra en Afganistán fue contra el terrorismo bajo el liderazgo de Estados Unidos, pero el otro lado de este caso habla de la feroz competencia entre los dos viejos rivales, India y Pakistán, que ha eclipsado incluso esta guerra de veinte años.

Ahora, Pakistán ha ganado este juego con el regreso de los talibanes al poder. India sigue jugando un papel pasivo desde la caída del sistema republicano y la llegada al poder de los talibanes. No parece que India encuentre la oportunidad de maniobrar en Afganistán nuevamente hasta que se instale un régimen no talibán. Al darse cuenta de esta importancia, India está tratando de encontrar formas alternativas de perseguir sus intereses vitales y reducir un poco este papel pasivo e incoloro.

Entendiendo esta situación y apoyándonos en la experiencia de los últimos veinte años y la competencia entre India y Pakistán, es necesario analizar los antecedentes de esta competencia entre estos dos poderosos países del sur de Asia. Para ello, primero discutiremos los antecedentes de los enfrentamientos entre Pakistán e India por temas político-militares agudos como el problema de Cachemira en la frontera entre los dos países y las frías batallas de estos dos enemigos hostiles y de larga data para ganar puntos. en el patio trasero estratégico como Afganistán.

Desde la separación de estos dos países enemigos en 1947, hasta ahora, han pasado tres veces por batallas blandas y de inteligencia hasta la guerra cara a cara por el tema de Cachemira. La primera vez fue en 1948, exactamente un año después de la independencia de Pakistán de India, la segunda vez fue en 1965, cuando este enfrentamiento se consideró el principal obstáculo para el establecimiento de relaciones normales entre los dos países, India y Pakistán, y la tercera vez fue en 1971.

En las tres guerras, Pakistán enfrentó una vergonzosa derrota y se vio obligado a aceptar un alto el fuego. Los factores del fracaso de Pakistán se pueden mencionar en casos como la poca amplitud de su ubicación geográfica y su mayor longitud, la existencia de terrenos llanos y bajos y la falta de alturas y espacios, un claro ejemplo de ello es Lahore, que cuenta con una frontera con la India durante unos 200 kilómetros, que lamentablemente, Lahore está directamente bajo la amenaza de la India. Pero, ¿cuál ha sido el efecto destructivo del conflicto entre estos dos países fuera de sus fronteras geográficas sobre la situación en Afganistán?

Desde un principio, Afganistán se ha opuesto a la creación de un país llamado Pakistán, un claro ejemplo de ello es la oposición del país a la entrada de Pakistán en las Naciones Unidas en 1951. Históricamente, especialmente después del ataque de las tropas soviéticas, Afganistán se convirtió en un patio trasero estratégico en el área de influencia de Pakistán debido a su vecindad y sentó las bases para que Islamabad jugara un papel en la determinación de las ecuaciones políticas en Afganistán después de la retirada de lastropas de laUnión Soviética en febrero de 1989.

De esta manera, la capacidad de los grupos fundamentalistas islámicos que estaban activos en Pakistán y querían participar o cambiar de alguna manera el sistema político de Pakistán; consumirse fuera de las fronteras de Pakistán y reducir el alto riesgo de extremismo y extremismo dentro de Pakistán. Según la doctrina militar de Pakistán, Afganistán se considera su esfera de influencia. Islamabad imagina a Afganistán como su "fortaleza trasera" y Pakistán ha dedicado todos sus esfuerzos para mantener esta posición. Los altos funcionarios militares de Pakistán están mirando a Afganistán como una fuente de profundidad estratégica, donde pueden moverse grupos no gubernamentales y grupos extremistas para actuar en interés de Pakistán en la región. Además, Afganistán proporciona a Pakistán profundidad estratégica, lo que da origen a la lógica de la intervención de Pakistán en Afganistán. Porque el régimen leal a Islamabad en Afganistán puede proporcionar un área de maniobra y realineamiento de fuerzas en caso de conflicto con India.

Afganistán tiene una importancia estratégica especial para los funcionarios paquistaníes en caso de una confrontación militar con India. Pakistán no puede permitir que surja un régimen pro-Nueva Delhi en Afganistán, creyendo que será cercado y cercado. Por lo tanto, Pakistán está tratando de reducir al mínimo la influencia de la India en Afganistán y, en el mejor de los casos, eliminar la influencia de la India en Afganistán. El caso de los talibanes que recuperaron el poder en agosto del año pasado encaja en esta lógica.

Así, el discurso competitivo entre Pakistán e India no solo determina las ecuaciones político-seguridad del sur de Asia, sino que también se considera la principal causa del conflicto en Afganistán. Por otro lado, parece probable que Pakistán continúe apoyando a los talibanes afganos, que ahora están en el poder. Por tanto, los militares de este país no realizaron operaciones extensivas contra el principal refugio de los talibanes en Waziristán del Norte, y su único objetivo fue obligar a los grupos extremistas a trasladar sus bases al interior de Afganistán. Porque Pakistán no podría hacer posible que Estados Unidos ganara la guerra con los "mulás extremistas", porque esto no solo fortalecería al antiguo gobierno de Afganistán, sino que también fortalecería la influencia de India en Kabul, lo que inevitablemente conduciría a la pérdida de influencia en Afganistán. Basado en el apoyo de Pakistán a los grupos terroristas en Afganistán para desafiar al incipiente gobierno de Afganistán y el intento del país de evitar una mayor influencia de India en Afganistán, que tenía relaciones de larga data con Afganistán, podría considerarse como un representante del discurso competitivo entre los dos países vecinos. Islamabad considera a Afganistán como parte de su territorio estratégico y a la India como su rival estratégico en la región, y con este propósito, para alcanzar esta profundidad estratégica y expulsar a su rival de mucho tiempo, gastó todo su poder para que los talibanes vinieran.

Los problemas de Afganistán con Pakistán tienen sus raíces en varios temas agudos e importantes: como la disputa fronteriza entre estos dos países por el tema de la Línea Durand, el mayor deseo del gobierno afgano hacia India en la reconstrucción de Afganistán, lo que a su vez alimenta las sensibilidades y Rivalidades entre India y Pakistán El intento de Pakistán de establecer un gobierno sumiso y sumiso de este país como el régimen talibán, que ahora ha hecho que Afganistán pague un alto precio y sea testigo una vez más del dominio petrificado de los talibanes en Afganistán.Y mientras tanto, India no se sentó a observar la situación y tomó medidas preventivas y trató de establecer su posición adecuada en este país como uno de los mayores inversores extranjeros en Afganistán. Por otro lado, India estaba muy interesada en estabilizar la situación y reducir la influencia de Pakistán en Afganistán. Por tanto, desde la caída del régimen talibán en 2001 hasta su vuelta al poder en agosto de 2021, ha ayudado a Afganistán por un importe de 1.200 millones de dólares, que se destinan mayoritariamente a la realización de proyectos de reconstrucción en Afganistán, como la formación de especialistas afganos. Se ha utilizado en los campos de la educación, la salud pública, la energía, las telecomunicaciones y la formación de soldados afganos en la India.

India tuvo la ventaja en el proyecto de reconstrucción de la presa de Salma en la provincia de Herat y completó la construcción del nuevo edificio del Parlamento afgano. En realidad, India había adoptado la política de usar "poder blando" en Afganistán y esperaba la victoria. La opinión pública en Afganistán era favorable a la India y los productos indios conquistaban los mercados locales, mientras que Pakistán se volvía más hostil y aislado día a día, pero todo cambió repentinamente y Pakistán dejó de encontrar un alto nivel en los asuntos de Afganistán.

La estabilidad de la situación en Afganistán y la consolidación de un gobierno central en este país estaban en línea con los intereses estratégicos de la India, porque un Afganistán inestable y dependiente de Pakistán podía desestabilizar a toda la región, incluidos los países de Asia Central, y convertirse en un aliado estratégico de Pakistán contra la India en Si la lucha por Cachemira se vuelve, entonces los intereses de la India en la región y Afganistán se verán amenazados y causará grandes dolores de cabeza para la India.

Islamabad, en connivencia con los islamistas, está tratando de impedir la consolidación de las posiciones de la India en Afganistán y de alguna manera cuestionar los intereses de este país en Afganistán. Sus ejemplos obvios se pueden ver claramente en el ataque a las misiones diplomáticas indias en Afganistán. El ataque a la embajada india en Kabul en 2008, que se saldó con la muerte de más de 40 personas, llevó a los dos países, India y Pakistán, al borde de la línea roja de la guerra. Del mismo modo, el ataque a la ciudad de Mumbai en noviembre de 2008 enfureció más a la India que antes, lo que luego se resolvió con la mediación de Washington y detuvo a los dos países equipados con armas nucleares de una acalorada batalla. Y en último caso, el ataque al consulado indio en la ciudad de Yalalabad puede describirse como una escalada y continuación de este discurso competitivo entre estos feroces rivales. Por lo tanto, parecía que Islamabad y Nueva Delhi están más preocupados por los intereses de seguridad de sus países en Afganistán que por los intereses colectivos de los tres países y, mientras tanto, fue Afganistán quien pagó el alto precio de esta feroz competencia entre India y Pakistán Mientras que la gente esperaba encontrar a Afganistán no como el escenario de conflictos estratégicos entre India y Pakistán, sino como el campo de la lucha de Estados Unidos para destruir el terrorismo.

Por lo tanto, con esta cuenta, Afganistán era principalmente el campo de la seguridad y la competencia llena de sangre entre dos países, India y Pakistán, y esto había provocado el fracaso de la paz en Afganistán. Para que hubiera paz en Afganistán, dos países, India y Pakistán, deberían haber llegado a un acuerdo de reconciliación. Porque Pakistán siempre ha causado problemas al gobierno indio al enviar extremistas religiosos y establecer bases de grupos extremistas en la región de Cachemira en su frontera con India, y esta táctica de Pakistán ha tenido un efecto destructivo en la situación de seguridad de Afganistán todos los días. Pero dado que Afganistán siempre ha estado dominado por los pakistaníes en la última media década y desde que entró en vigor el nuevo gobierno en Afganistán, que ha dejado las manos libres de la India en términos de establecer relaciones con Afganistán, los intereses de estos dos países siempre han estado en conflicto en Afganistán y Pakistán ha atacado repetidamente los intereses de la India en Afganistán y ha asestado el mayor golpe a los intereses de la India a través de grupos radicales en forma de atentados suicidas y explosiones, y en algunos casos la principal víctima de este conflicto de intereses es el pueblo y gobierno de Afganistán han sido. Además, Pakistán, usando su influencia política dentro del gobierno afgano, firmó un acuerdo de comercio y tránsito entre el gobierno de Pakistán y Afganistán, a través del cual los afganos podían transportar mercancías desde el puerto de Karachi y otros puertos de Pakistán, uno de los paquistaníes querían que los comerciantes afganos no tuvieran derecho a transitar mercancías indias, y Afganistán tuvo que aceptar esta condición, y esto crearía una restricción comercial y económica para los afganos.

Estos hechos sucedieron mientras el pueblo de Afganistán esperaba que los dos gobiernos, en lugar de seguir compitiendo por sus intereses en Afganistán, cooperarían en la lucha contra el terrorismo, la estabilidad política y el progreso económico continuo en un país devastado por la guerra como Afganistán. No quiero hacer sufrir más a este país devastado por la guerra, pero parecía que esta competencia no ha terminado y cada vez toma un rostro más serio. El papel destacado de la India en la reconstrucción de Afganistán, especialmente en la formación del personal militar afgano, siempre ha sido un tema delicado para Pakistán, hasta el punto de que el expresidente de Pakistán, Pervez Musharraf, dijo en una entrevista en Londres: "Le pedí al presidente Karzai envió a los militares afganos a recibir más entrenamiento y enviarlos a Islamabad, pero Karzai negó a hacerlo y, después de un tiempo, los soldados afganos fueron enviados a la India para recibir entrenamiento, lo cual es un factor importante en la escalada de disturbios en Afganistán. Por lo tanto, prueba que Pakistán estaba preocupado por la expansión de la influencia de la India en Afganistán y utilizó cualquier medio para intensificar la violencia en Afganistán. Este fue el momento exacto en que India brillaba bien en el campo del desarrollo de Afganistán y Pakistán estaba tratando de disminuir el papel destacado de India en Afganistán y cuestionar su eficacia, y Pakistán siempre ha tratado de alimentar el malestar en Afganistán.

Por tanto, cualquier gobierno que se establezca legalmente en Afganistán debería crear una solución paralela en el ámbito de las relaciones con estos países con el fin de reducir esta competencia estratégica entre India y Pakistán y evitar inflamar sensibilidades que lleven a la formación de una enorme ola de tensiones entre Pakistán y Afganistán o Afganistán e India se pueden evitar porque la existencia de este tipo de batallas blandas no sólo interesa a Afganistán, sino también al proceso de reconstrucción de este país, que tras una larga fase de conflictos en el ámbito de los conflictos internacionales en El incendiario ha atraído la atención de la comunidad internacional y ha paralizado cientos de miles de millones de dólares en ayuda de los principales países del mundo, y una vez condujo al regreso de los talibanes al poder político con la ayuda de Pakistán y la existencia de ambos países que progresaron. Se han logrado cosas buenas en todos los campos para la estabilidad política y el desarrollo económico sostenible de Afganistán y para no permitir que ningún país utilice Afganistán como un campo de competencia para lograr sus intereses. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¡Mamá! Tú no tienes la culpa… Somos todos Abortar, según reglamento, es pura hipocresía de un organigrama burocrático que, sinceramente, nunca se cumple Los talibanes del ecologismo "No existe una amenaza más peligrosa para la civilización que un gobierno de hombres incompetentes, corruptos o viles", (Ludwig von Mises) Panorama desolador Romper las reglas internacionales aminora la concordia ciudadana y, además, tiene un coste enorme Afganistán: ¿el patio trasero estratégico de la India o Pakistán? El país tiene una importancia estratégica especial para los funcionarios paquistaníes en caso de una confrontación militar con India Las aspiraciones de Pedro Sánchez No es tan difícil acertar sobre las decenas de prioridades insanas que tendría de jovencito el actual presidente del gobierno