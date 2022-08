​Morat puso a bailar al Starlite Catalana Occidente Marbella Estrenaron su próxima canción “Si la ves” Francisco Acedo

@Acedotor

miércoles, 31 de agosto de 2022, 11:26 h (CET)

Segundo concierto de la banda colombiana Morat en Starlite Catalana Occidente Marbella y segundo lleno. Con público de todas las edades, muchas mujeres y una clara coincidencia: no se puede ver un recital de estos chicos sentados. Hay que empezar a bailar desde el momento que saltan al escenario. Nada más salió la primera canción ("Besos en guerra"), el gentío comenzó a acompañar la letra, lo que fue la tónica predominante de toda la noche.



Así, la undécima edición de Starlite Catalana Occidente ha entrado en su recta final y lo ha hecho por la puerta grande gracias a un concierto memorable de la banda colombiana Morat, que volvía a La Cantera después de su magnífico concierto del pasado 8 de agosto, en el que también desataron la euforia con el mejor de los repertorios musicales del pop actual cantado en español.

Así, el penúltimo día de agosto comenzó desbordante de talento por parte del joven grupo que deslumbra con su irresistible mezcla de fuerza y magnetismo a partes iguales, así como con la imparable energía de sus incondicionales que llegaron a Starlite Catalana Occidente con todas las ganas de disfrutar y divertirse junto a su banda favorita.

Los componentes de Morat son parte de la familia Starlite después de 5 años de actuaciones (2017, 2019, 2020, 2021 y 2022) tocando los corazones con su música y haciendo felices a muchas personas cuyo sueño era poder verlos y sentirlos de cerca, en el festival de las estrellas. Y por este motivo, siempre se muestran muy agradecidos de volver al lugar que les ha visto crecer: “Estamos encantados de estar aquí esta noche con ustedes, muchísimas gracias por recibirnos. En Starlite empezamos, aquí hemos crecido, vivido, reído y dado siempre lo mejor de nosotros. Es un honor estar en este escenario”.

De ida y vuelta fueron los mensajes durante toda la noche. De agradecimiento por parte de los artistas y de admiración los emitidos por los seguidores, que no dudaron en cantar, aclamar y pedir sus temas más coreados.

Para empezar el esperado espectáculo, los latinoamericanos eligieron el tema “Besos en Guerra”, una mezcla perfecta de ritmos y mensaje para calentar los motores y preparar el ambiente para un auténtico recital musical donde lo más importante es "pasarla bien", como dirían ellos mismos. En el repertorio, temas como “Porfa No Te Vayas”, “A Dónde Vamos” o “Cuando Nadie Ve”, canciones coreadas y bailadas a partes iguales por los incondicionales de Morat, que disfrutaron de una inolvidable velada en el enclave único de La Cantera, en el festival boutique más importante de Europa.

A punto de sacar nuevo disco, la banda sobre el escenario no podía contener las ganas de compartir un adelanto de lo que viene: “Esta noche queremos hacer la excepción, queremos hacer algo distinto y es anticiparnos y cantarles una canción que nos encanta. Aunque no se la sepan nos encantaría que la escucharan. El título de la canción es Si la ves”.

Para finalizar, uno de los hits de la formación musical, el archiconocido 'Cómo te Atreves' que hizo vibrar al público en la Cantera de Nagüeles.

Como espectadores de ese momento mágico estuvieron personalidades como Hernaldo Zúñiga con su mujer Lorenza Azcárraga, Jaime y Marta Martínez Bordiú, Pedro y Begoña Trapote, y el expresidente del Real Madrid Vicente Boluda con su mujer, que disfrutaron del concierto en el palco presidencial junto a Sandra García-Sanjuán. Asimismo siguieron el recital en un mismo placo Elías Bendodo (número 3 del PP a nivel nacional ) y el alcalde de Benahavis, José Antonio Mena.

CLAVES DEL CONCIERTO

Una hora y cuarenta minutos de concierto en la Cantera de Nagueles. Con un bis largo

Estrenaron una canción( "Si la ves") del próximo trabajo que está dedicado al amigo común que siempre le aparece a un pareja después de una ruptura sentimental

La lluvia rozó la noche. Cayeron antes de empezar y al final del espectáculo, pero afortunadamente no cuajó Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Morat puso a bailar al Starlite Catalana Occidente Marbella Estrenaron su próxima canción “Si la ves” “Guadalajara es la ciudad más colombófila de toda América” Entrevista al colombófilo mexicano Cornelio Nungaray Medios americanos relacionan a Vanesa Romero con William Levy Lo estaban dando todo. Se les veía muy bien juntos La vuelta al cole más saludable y con más historias que contar desde los últimos tres años La hora de la cena es el momento estrella en la mayoría de las casas, cuando aprovechamos para contarnos las aventuras del día Cerca del 75 % de las familias en España reutilizará material escolar de otros años Vuelta al cole 2022