¿Qué puedes hacer con un sitio web?

sábado, 27 de agosto de 2022, 09:24 h (CET) De la mano de internet, se produjeron muchas transformaciones en los distintos ámbitos de la vida cotidiana. Desde lo social hasta lo laboral, los cambios son innegables y la sociedad se está adaptando rápidamente a eso.



Una de las mayores transformaciones se produjo por el surgimiento de los sitios web. En la actualidad, son una de las herramientas más utilizadas por las personas. En este artículo, vamos a contarte todo lo que puedes hacer con un sitio web. 8 cosas que puedes hacer con un sitio web Si tienes un negocio, puedes:

1) Informar y atender a tus clientes En la actualidad, la mayoría de las personas utilizan internet o un medio de comunicación digital en algún momento del día. Es por esto por lo que no debería sorprendernos que los clientes de un negocio intenten comunicarse por alguna de estas vías a la hora de tener una consulta.

Tener un espacio digital, como lo es un sitio web, puede facilitar mucho las cosas en este ámbito. Puedes realizar comunicaciones generales, cuando debas hacerlo, y realizar automatizaciones para gestionar mejor a todos tus consumidores.

2) Vender productos en una tienda online Tener una tienda online, en la actualidad, es casi obligatorio si quieres seguir potenciando tus ventas. El ecommerce está en aumento desde hace varios años dado que los consumidores lo adoptaron como un hábito más a la hora de realizar compras.



No hace falta tener muchos conocimientos sobre cómo crear una tienda online, para poder hacerla. Existen muchas plataformas que pueden ser de ayuda.

3) Aumentar el reconocimiento de marca Si quieres mejorar tu presencia, tanto en el plano digital como físico, tener un sitio web te ayudará mucho a esto. Si realizas bien lo referido al SEO y agregas algunas configuraciones de Google, puedes aparecer en búsquedas relacionadas con el rubro de tu negocio. Además, puedes estar en Google Maps, donde los usuarios te encontrarán mejor.

4) Realizar publicidad para obtener nuevos clientes La adquisición de clientes es mucho más sencilla desde que se descubrió los sitios web. Si tienes un negocio, quizás este sea el mayor beneficio de tener tu propio website.

Si quieres obtener nuevos clientes, sólo debes dirigir tráfico a tu web y determinar qué es lo que quieres que hagan allí. Por ejemplo, puedes colocar un formulario para que los potenciales clientes dejen sus datos o también puedes direccionarlos a una landing para que realicen una compra. Es importante que sepas que, en este caso, nuestra recomendación es que optes por realizar publicidad digital. Las herramientas de marketing te ayudarán a obtener resultados mucho más rápido.

Si quieres crear una web personal, además de todo lo anterior, puedes: 5) Tener un blog de contenido para potenciar tu creatividad Muchos eligen escribir un diario íntimo, otros optan por un cuaderno con historias de ficción, algunos comparten sus papeles con expresiones o ideas sobre algún tema. Todo esto ahora puedes plasmarlo en un blog (que puede ser privado, si así lo deseas).

El blog de contenido es muy útil para expresar esa creatividad que tenemos dentro y que, en muchas ocasiones, no dejamos salir. Si tienes interés sobre algún tema en particular o tienes mayor conocimiento sobre algo, un blog te puede ser de mucha utilidad. En un sitio web propio, puedes armar tu propio portfolio con todos aquellos trabajos que te enorgullecen. Además, puedes subir tu currículum vitae para que sea más completo aún.

6) Crear una comunidad alrededor de algún interés personal Otra opción o tipo de sitio web son los foros. Los foros de pregunta son muy utilizados para subsanar dudas entre expertos o conocedores de algún tema.

Actualmente, los foros rondan alrededor de temáticas específicas que conllevan la creación de comunidades. Por ejemplo, hay foros de fanáticos de ciertas marcas de autos o de recomendaciones de libros. ¡Todo es válido!

7) Obtener rentabilidad a través de anuncios Quizás dimos esto por sentado y, por este motivo, lo dejamos para el final. Claramente, con un sitio web puedes obtener ganancias. De hecho, son muchas las personas que lo crean sólo con este fin. Ya sea si tienes un blog de contenido, un foro o un portfolio con tu trabajo, si tu web posee mucho tráfico, seguro puedes buscar alguna rentabilidad. Una de las formas más utilizadas en este punto es colocar anuncios. Adsense es la plataforma de Google que se utiliza para esto. Obtienes remuneración por clics o impresiones.



Estas son sólo algunas de las cosas que puedes hacer con un sitio web. La realidad es que, esta herramienta, es algo similar a un papel en blanco. Puedes hacer tantas cosas como ideas se te ocurran. ¡Sé creativo!

