Los métodos de pago más recomendables para el eCommerce en 2022 pocos proveedores de servicios cobran tarifas básicas, así que facilita las cosas lo máximo posible a los clientes

miércoles, 17 de agosto de 2022, 11:10 h (CET) El abandono del carrito de la compra es un problema grave en el eCommerce. Una de las numerosas causas posibles es un método de pago inadecuado. Muchos usuarios tienen una forma de pago favorita, y si no está disponible, prefieren cancelar el pedido antes que utilizar un modo de pago incómodo.



Descubre aquí los métodos de pago más populares para las compras online en España, así como las alternativas de pago que tu tienda online debe permitir para tener éxito. La simplicidad es la mejor estrategia Los métodos de pago utilizados en el eCommerce demuestran lo cómodo que es comprar en internet. La seguridad, la rapidez, la comodidad y la sencillez son cada vez más importantes. Eso ha hecho que las compras por smartphone también crecieran cada vez más. Las opciones de pago por móvil y la optimización de las opciones de pago están captando progresivamente la atención de los usuarios.

El pago por tarjeta o transferencia ya no es lo más popular para las compras online. Los clientes empiezan a pedir cada vez más métodos como los e-wallets, que de hecho ya son hasta un estándar. Estos son los que más satisfacen las necesidades de rapidez y facilidad de uso.

Entre ellos se encuentran los pagos realizados con PayPal, tarjetas de crédito, las compras aplazadas, transferencias bancarias o los envíos contrareembolso. Los consumidores tienen un alto nivel de confianza en estos métodos de pago, lo que los convierte en necesidades de comercio electrónico para todas las empresas.

Si no es así, los compradores pueden pasarse rápidamente a la competencia, y las ventas no pueden cerrarse. Pues así es como pintan las estadísticas en España:

PayPal: 48%

Transferencia bancaria: 23%

Tarjetas de crédito/débito: 19%

Compras aplazadas: 5%

Pagos móviles: 2%

Contrareembolso: 2%

Otros métodos: 1% Los métodos de pago más populares en 2022 PayPal domina no solo en España, sino en muchos otros países también. Pero actualmente, el pago por Amazon es comúnmente utilizado por las personas clasificadas como consumidores "intensivos" de Internet (quienes hacen un pedido en línea al menos una vez a la semana).

Ofrecer una combinación de pagos es recomendable si quieres dirigirte a grupos objetivo de ventas cruciales. Sin embargo, como en todos los sectores, siempre se están creando nuevas tecnologías. Actualmente existen técnicas de identificación biométrica que utilizan sensores de FaceID o de huellas dactilares, por ejemplo. FaceID es cada vez más popular, sobre todo entre la Generación Z. Apple Pay también está ganando popularidad debido a su sencillo procedimiento de pago, tanto online como offline. Cuando se utiliza un dispositivo de Apple, como el Apple Watch o el iPhone, se puede pagar sin contacto.

Para ello no se necesita una tarjeta ni un pin. Sin embargo, dado que las tarjetas de crédito son el núcleo de Apple Pay, esto sólo funciona si también se aceptan en el punto de venta. En general, es apreciado, sobre todo por los consumidores de móviles, porque el ID de Apple suele simplificar el inicio de sesión. Conclusión A medida que los métodos de pago evolucionan, las tiendas online se encuentran con nuevos retos. A pesar de que los consumidores están de acuerdo en que los métodos de pago deben ser sencillos, rápidos y prácticos, se favorece una variedad de opciones de pago para este fin.

Mientras que las tarjetas, transferencias bancarias y PayPal sean métodos de pago importantes para las generaciones mayores, las generaciones más jóvenes prefieren métodos más modernos como Apple Pay o Google Pay.

Hoy en día, muy pocos proveedores de servicios cobran tarifas básicas, así que facilita las cosas lo máximo posible a tus clientes.

