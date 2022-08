Vuelve a la rutina poniéndote en forma Empieza el otoño con buen pie, con una buena rutina de entrenamiento y un descanso adecuado Redacción

jueves, 25 de agosto de 2022, 13:09 h (CET) Se termina el verano y ya empiezan a disminuir ligeramente las temperaturas: ¡se acerca el otoño! Aunque volver a la rutina después de unas largas vacaciones nos hace querer pasar el día tumbados en el sofá, hay que aprovechar las temperaturas agradables para ponernos el calzado deportivo y salir a disfrutar de la naturaleza.



Quien sale regularmente al aire libre está mejor preparado para la temporada fría. Caminar diariamente por la naturaleza ayuda a mejorar el sistema inmunológico natural y ayuda a que el cuerpo se vuelva más resistente. Para ayudar a reforzar tus defensas desde dentro, puedes combinar diferentes hongos vitales con micronutrientes naturales o probióticos, que ayudan al sistema inmunológico del cuerpo.



Descanso del día a día Descansar bien le da al cuerpo y al cerebro tiempo para recuperarse del estrés del día. Después de una buena noche de sueño, vas a estar más hábil mental y físicamente y está demostrado que las decisiones que tomes serán más apropiadas. Dormir te ayuda también a ser más optimista y a tener una mejor relación con las personas.



Coon la llegada del otoño, la naturaleza muestra su cara más bonita. El paisaje adquiere un sinfín de colores y el aire fresco de otoño libera la mente y devuelve el equilibrio mental. Todo esto nos ayudará a descansar mejor, sobre todo después de un largo entrenamiento. ¡Así el entreno resulta mucho más satisfactorio!

