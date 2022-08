Los buffet libres, perjudiciales para su salud Los utensilios depositados en las diversas bandejas de un buffet libre son también un caldo de cultivo microbiológico Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 24 de agosto de 2022, 11:17 h (CET) Todos pensamos que ir a un buffet libre nos sale económico respecto a la cantidad de comida que vamos a consumir pero la realidad es que es un riesgo para la salud no solamente por ingerir demasiada comida si no por como está situada y tratada en el local. Además, todos los alimentos de un buffet libre son ultraprocesados.

Todo ello sin olvidar que, en multitud de ocasiones, la temperatura adecuada de los diferentes alimentos puede estar comprometida; y no solo se trata de un calor o frío adecuados para mantener su sabor, sino también por motivos de seguridad alimentaria. Así mismo, algunas verduras de hoja verde como espinacas o lechuga también pueden sufrir las mismas consecuencias, siendo uno de los origenes conocidos de los brotes de intoxicación alimentaria por E. coli.

Alimentos fritos Los alimentos fritos son un plato muy común en los buffets libres. Sin embargo, dicha gran disponibilidad debería hacer sospechar, dado que su venta debe salir rentable, y por ello en la gran mayoría de las ocasiones suelen freírse con aceites de mala calidad, siendo una opción muy poco saludable.

Además, muy probablemente dichos alimentos se habrán frito en la misma freidora que muchos otros, siendo también un aceite barato y reutilizado, algo que lo hace menos recomendable.

El sushi Aunque el consumo de sushi en un restaurante especializado es una opción saludable, en un buffet libre no se aconseja. El sushi es un plato que requiere usar pescado de buena calidad, y también mucha experiencia y cultura japonesa para su correcta preparación.

Se tiene que recordar que se trata de un plato que requiere una adecuada temperatura para su conservación, que de nuevo es un factor que puede peligrar en un local de buffet libre.

Postres

Para finalizar, esta el caso de los postres: se trata de procesados repletos de calorías basadas en azúcares libres, cuyo consumo es rápido y fácil, aumentando drásticamente el consumo calórico total de una comida. También, muchos buffets dan vía libre a las chucherías y al chocolate líquido.





