La facilidad de uso de los sistemas cloud de telefonía y atención al cliente en períodos vacacionales, por TELLiT Emprendedores de Hoy

martes, 23 de agosto de 2022, 16:19 h (CET)

Cuando las empresas entran en temporada de vacaciones, uno de los elementos más problemáticos es el contacto entre los diferentes departamentos y la atención oportuna a los clientes, ya que si no se gestiona de manera adecuada, se atrasa el proceso de gestión.

Para reducir esta problemática, TELLiT desarrolló un sistema cloud fácil de utilizar en períodos vacacionales. Como la comunicación es el factor fundamental para ejecutar los procesos empresariales, la red en la nube es la solución que unifica el proceso.

Un sistema cloud para las vacaciones Para evitar la interrupción por vacaciones, Wildix es uno de los primeros sistemas de comunicaciones en colaboración que se controla desde el navegador; se caracteriza por ser una red de uso sencillo que facilita el teletrabajo al unificar la gestión de todas las comunicaciones de empresa.

En cualquier momento del año, todo el personal cuenta con un chat en vivo para comunicarse entre departamentos, realizar llamadas por medio del mismo sistema, videollamadas internacionales, conferencias de varios participantes y funcionalidades para webinars en un solo sistema. Además, los clientes pueden contactar con la empresa vía su web, es decir, sin necesidad de llamadas, con un simple clic en la web del cliente atiendes los pedidos y a los clientes potenciales. Así, se logra mejorar la productividad a distancia, ya que permite comunicarse de forma directa con todos los trabajadores, departamentos y equipos.

Por medio de la voz vía WebRTC, el personal autorizado puede comenzar a gestionar sus funciones con un solo clic de manera rápida y fácil. Esto es debido a que la solución es intuitiva y está desarrollada para adaptarse a los diferentes ambientes empresariales.

Tomando en cuenta que las distintas actividades empresariales no se realizan netamente con el ordenador, Wildix ofrece soluciones ajustables para cualquier dispositivo móvil, tanto iOS como Android.

Soluciones de atención al cliente automáticas El cliente visita el sitio web con la intención de adquirir alguno de los productos e igualmente requiere estar en contacto con la empresa de ser necesario. El sistema permite establecer comunicación directa, ya que los sistemas WebRTC que incorpora la red tiene la capacidad de interactuar por chat live.

Según las cifras compartidas por el fabricante, incorporar este tipo de soluciones para la comunicación presenta un aumento del 52% de las ventas vía web, esto porque la eficiencia va de la mano con la inmediatez.

Además, este producto garantiza un ahorro de aproximadamente 2 horas diarias por empleados, porque el sistema no requiere instalar algún software adicional. De esta manera, para ofrecer una solución para la comunicación interna y externa en períodos vacacionales, Wildix de TELLiT complementa un sistema cloud innovador con una garantía de 5 años y una licencia de mantenimiento para solventar incidencias en todo momento.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.