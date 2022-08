ALURA, un referente en belleza y bienestar en Barcelona

El primer oasis urbano de la Ciudad Condal ahora a disposición de las personas para cuidarlas con los servicios y tratamientos más avanzados del mercado.

Con más de dos mil metros cuadrados dedicados al bienestar, cuidado personal y tratamientos antiedad con el sello de la mejor calidad, se puede descubrir ALURA, el primer centro urbano integral de belleza y bienestar en la ciudad de Barcelona que alberga de forma exclusiva firmas de alta gama del sector.

Un santuario del cuidado personal que pone a disposición los más avanzados tratamientos en medicina estética y antiedad, peluquería, barbería, cuidado de uñas, diseño de miradas y bienestar corporal, entre otros, a manos de los mejores profesionales.

Su oferta en servicios es de muy alto nivel al contar con un nutrido número de establecimientos donde operan marcas reconocidas a nivel nacional e internacional como Bella Aurora, Im Clinic, Atelier by Anthony Llobet, Basics by Mercè, Ali D’Aria, Thai Spa Massage, Backstage Bcn, New Look, Alberto Cerdán Space, Me 85 by Mesoestetic o Good Nails by Raffel Pages… todas ellas premium, a las que dentro de poco se unirá The Hamam, para ofrecer las bondades de los más exquisitos baños árabes, D-SunRoom, el primer centro de bronceado con cabinas led de Barcelona, así como Semon y Flax & Kale en el plano gastronómico.

Una de las grandes ventajas de ALURA es su emplazamiento al ubicarse anexo a la Diagonal, junto al edificio Pedralbes. Un lugar estratégico tal y como señala Olaia Sarasqueta, su directora general: “esta zona está rodeada de muchísimas oficinas y negocios y cuenta con mucho volumen de gente a diario. Por lo general, se trata de un público concienciado con su bienestar, que no escatima en belleza y muy afín a la filosofía de Alura”. A ello, se suman las confortables y cuidadas instalaciones del centro, que invitan a relajarse y desconectar y que convierten a ALURA en todo un oasis urbano.

El centro es un espacio con aire puro, completamente limpio. No en vano, les preocupa la contaminación ambiental actual y el creciente deterioro de la calidad del aire que se respira. Por ello, han instalado un sistema de purificación de aire que permite disponer de aire puro y limpio. Su sistema filtra y purifica el aire contaminado y lo transforma en un aire óptimo libre de partículas contaminantes, agentes bacteriológicos y alergénicos y con reducción de gases contaminantes.

El aire puro es esencial para el buen funcionamiento del sistema respiratorio, es un factor importante en los tratamientos antienvejecimiento, favorece la regeneración de las vías respiratorias después del ejercicio físico y es un bien imprescindible para la vida.

Uno de los objetivos de la marca es lograr que los usuarios se sientan como en casa, que lleguen y puedan hacer un paréntesis y encontrar ese remanso de paz tan necesario a lo largo de la jornada.

El lounge del centro es, precisamente, el espacio propicio para hallar ese relax, al estar diseñado en amplitud y espaciosidad. Un lugar idóneo en el que estar tras un tratamiento, pero donde también tienen lugar multitud de iniciativas y eventos destinados a informar de todo aquello que acontece en el ámbito de la belleza y el bienestar.

Un oasis urbano en el que prima la excelencia del servicio y donde la persona será atendida por un magnífico personal de recepción que, con trato exquisito, se encarga de dar la bienvenida, atender las necesidades y gestionar las citas.

Además, estas también se pueden concertar a través de la página web o desde la nueva aplicación “Alura Beauty”, disponible para todos los dispositivos, tanto iOS como Android. Si se descarga durante este mes, se puede obtener hasta un 15% de descuento en todos los servicios del centro.