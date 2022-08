Una Fashion entre las más grandes: Modavisión 2022

Uno de los eventos que seguro marca son las fashion week tanto para los que aman la moda, influencers y los eventos que promueve Olga IF, una profesional que ha superado doble GUINNESS WORLD RECORDS.

La industria de la moda ofrece muchos eventos, pero ninguno tan especial como Modavisión 2022 y que se encuentra a la altura de eventos como las Fashion Week de Milan, London, Nueva York, Berlín o Madrid esta vez tiene lugar en Valencia en la que confluyen los mejores diseñadores del mundo, así como los más notables profesionales de la industria de la moda y que tiene previsto celebrarse el 30 de septiembre de este año.

Nuevas novedades e importantes sorpresas deparan para este gran evento internacional con la participación de América, Estados Unidos y América Latina, Europa y Australia. Cuando alguien está interesado en la industria de la moda no sólo de debe acudir ni estar al tanto de eventos de gran calado como es este.

Una oportunidad para fabricantes, modelos y diseñadores internacionales y españoles para celebrar un momento de encuentro y presentar las nuevas tendencias que van a venir y que espera reunir a los mejores profesionales del sector y que puede alcanzar a más de 48 millones de personas desde las diferentes plataformas de difusión y que es el único que tiene un alcance global en un mundo global.

Un concurso televisivo internacional con el mismo formato que Eurovisión, pero aplicado al mundo de la Moda en todo lo que se ve arte y moda no es más que la libre expresión de una dimensión en la que no tenemos que aparentar para poder ser, si no ser, sentir, expresar y disfrutar de lo que el mundo de la moda aporta, la entrada a un mundo de creación sin limitaciones.

Este año Valencia apuesta nuevamente por algo novedoso que sólo una gran ciudad puede acoger y que es un escaparate de arte, modernidad y moda en un mundo ya globalizado y todo ello gracias a la profesionalidad de Olga IF.



Gracias a Valencia, a Olga y a la Directora de Pasarela , Sylvia Ángel Eyes por darnos la oportunidad de disfrutar de este evento único a nivel internacional.

Un acontecimiento que podría describirse como una plataforma de contenidos que opera más allá del ámbito corporativo de las redes sociales, uno de los proyectos más ambiciosos hasta la fecha que surge de la necesidad de conectar la moda con la sociedad a un nivel mucho más profundo. Un lugar para la experimentación en donde se puede conectar con la sociedad sin censuras, sin la intermediación de medios de comunicación convencionales, sin eufemismos y cuyo objetivo fundamental es la libertad pura y dura.