Cómo afectó la inflación a la industria metalúrgica española, según Xavier Pubill Cunill

sábado, 20 de agosto de 2022, 09:01 h (CET) En España, muchos de los sectores que mantienen en funcionamiento al país se han visto afectados gravemente a partir del aumento constante de la inflación en costes en los últimos años. Entre los que se ven bajo una mayor presión se encuentran: la minería, la industria de la madera y papel, la química básica, la fabricación de caucho y plásticos, construcción y materiales, y la metalurgia.

Xavier Pubill Cunill, especialista en Ingeniería de Procesos, explica que la salubridad de estos sectores condicionarán a España a nivel industrial y económico, por lo que es fundamental conocer cómo la inflación impacta al país y qué consecuencias trae.

La inflación de costes no es un problema nuevo. Desde años anteriores ya se notaba la tensión en los precios energéticos y de las materias primas a raíz de diversas crisis y problemáticas mundiales. Actualmente, las operaciones de once sectores de la economía española se encuentran fuertemente influenciadas por la subida de costes, entre ellas las de la industria metalúrgica. Según el ingeniero, el sector metal es uno de los motores económicos de España y de las otras industrias que derivan de éste, como el sector automovilístico, los suministros eléctricos y los bienes de consumo.



¿Cómo está afectando la inflación mundial a la metalurgia española? Las secuelas del incremento de la inflación en la industria, independientemente del país que se trate, se evidencian en diferentes elementos de la economía y la industria. Entre algunos de los más directos, Xavier Pubill Cunill nos señala: el aumento de los precios energéticos, un alza de las materias primas y encarecimiento de materiales, la escasez de mano de obra, un mayor coste de los carburantes y las penalizaciones de transporte de viajeros y mercancías.

Consecuentemente, como las industrias de minería y de la metalurgia requieren de procesos de producción intensivos en energía, los mismos resultan en una gran presión sobre los márgenes de las empresas a partir de la subida de costes. Lo mismo sucede con la obtención de materia prima: “A pesar de que en España disponemos de importantes minas de extracción de mineral para hacer metales, con lo que podemos suministrarnos nuestra propia materia prima, también requerimos de otros tipos que no podemos obtener en las mismas cantidades y precios que en otros países”, declaró el ingeniero.

¿Cuáles son las consecuencias más evidentes del aumento de precios del sector metal?

En primer lugar, la obstaculización de la producción de productos metálicos y derivados debido al alza de materias primas y de la energía se traducirá directamente en la correcta actividad de otras industrias. “Las otras industrias que dependen de los metales, como la automovilística, construcción, maquinaria, suministros energéticos y bienes de consumo como electrodoméstico y mobiliario, tienen una afectación del 20% sobre el total del PIP español. Por esto la industria metalúrgica se considera un factor fundamental en el desarrollo económico de un país”, expone Xavier Pubill Cunill.

De la misma manera, la consecuencia más evidente resultante del incremento en materias primas, especialmente los minerales, metales básicos y energéticos, es el aumento en los precios al consumidor y del mercado internacional en el corto y mediano plazo. Según el ingeniero: “El grado de los costes a precios finales alargará en el tiempo la elevada inflación estructural, lo que terminará en la desaceleración del crecimiento económico mundial”.

Los países más desarrollados actualmente se encuentran tomando medidas de control, las cuales a pesar de no reducir significativamente la presión sobre los costes de producción y el suministro de insumos, pueden funcionar para aliviar en cierto nivel el impacto inmediato en los precios. Xavier Pubill opina que, a nivel internacional, será necesario desarrollar mejoras en la eficiencia energética y en la producción eficiente, y de igual forma promover la inversión en nuevas fuentes de energía sin emisiones de carbono si se quiere equilibrar las secuelas de esta problemática.

