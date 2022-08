​La golfista malagueña Ana Peláez aspira a ser la número uno del mundo Entrevista durante el Aramco Series Sotogrande Francisco Acedo

viernes, 19 de agosto de 2022, 10:17 h (CET) La golfista malagueña Ana Peláez (24 años ) lo sigue teniendo claro un año después de haber dado el salto al profesionalismo: "Quiero ser la número uno del mundo...". Eso lo dijo en agosto 2021 cuando se hizo pro y debutó en el Aramco Series Sotogrande y se reafirma en el mismo campo en declaraciones a DIARIO SIGLO XXI después de haber acabado la primera ronda del torneo en La Reserva. Y entre medios ganó este año el Ladies Open de Madrid.

Estas son sus palabras: -"En todo este tiempo he madurado como jugadora y sigo teniendo las mismas aspiraciones de cuando pasé de amateur a profesional! -"Si lo miramos con números estoy más cerca del número 1 que hace un año. Tengo que seguir adelante y progresando día a día"

-"Me hace mucha gracia cuando dicen que soy la gran esperanza del golf femenino español cuando ahí hay jugadoras como Carlota Ciganda y Azahara Muñoz con esos historiales..." -"El Aramco siempre será un torneo especial para mí. Por mi debut, proque conozco el campo y por la cercanía con io gente que me hace tener gente detrás apoyando en las partidas" -"En el año 2023 tendremos la Solheim Cup en España. Y en Finca Cortesin, en la Costa del Sol. Yo sueño con poder estar en el equipo europeo. Pero solo se logra con mucho trabajo y creyendo día a día en tus posibilidades".

