Los retrovisores y el campo visual en la vida Conoceremos el presente, analizaremos el pasado y procuraremos modular el futuro Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

miércoles, 17 de agosto de 2022, 17:31 h (CET) Los retrovisores son los ojos de los vehículos… El campo visual del conductor es el complemento para una marcha segura. La vida es el vehículo que a cada uno de nosotros se nos ha regalado. Los retrovisores son tres esencialmente: la voluntad, la inteligencia y las normas de convivencia. El campo visual tiene tres aspectos: PRESENTE, PASADO y FUTURO.

El regalo de la vida aparece sin pedirlo, sin exigir el lugar y sin desenvolver. Cada uno debe desarrollar sus propios retrovisores mediante un proceso propio en base a sus ilusiones (voluntad), teniendo la inteligencia como GUÍA INDIVIDUAL y construir todo ello respetando la obligada CONVIVENCIA SOCIAL.

En este proceso, el lugar, el entorno familiar y social influirán de forma bastante determinante en el desarrollo personal, debiendo ser corregidos según el desarrollo de nuestros propios retrovisores: la voluntad, la inteligencia y las normas de convivencia.

El inicio de la pubertad es, igualmente, el inicio de nuestro YO personal y social. Seremos lo que nos propongamos y con inteligencia desarrollemos; todo ello bajo el entorno de las normas de convivencia.

El inicio de la madurez traerá consigo el campo visual individual. Conoceremos el presente, analizaremos el pasado y procuraremos modular el futuro.

Todo parece sencillo y lo será si existe una EDUCACIÓN PERSONAL y SOCIAL equilibrada y objetiva, que abra horizontes y caminos en libertad, que se mantengan según el interés general y que las decisiones políticas queden al margen.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los retrovisores y el campo visual en la vida Conoceremos el presente, analizaremos el pasado y procuraremos modular el futuro Retroceso y caída Algo más que palabras Los laicos en la Iglesia ​“ Los laicos viven en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo…” La vieja Europa decadente perdida en nostalgias irrepetibles “Estar alerta, he ahí la vida; yacer en la tranquilidad, he ahí la muerte” Oscar Wilde Multiverso Prefiero seguir viviendo todas mis vidas paralelas juntas, mientras la ciencia no demuestre lo contrario