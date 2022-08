El 12 de septiembre manifestación en Madrid, por el derecho a trabajar en libertad

Un alto porcentaje de las mujeres consideradas como trabajadoras sexuales desempeñan su empleo con total libertad, contando con total control sobre sus actividades. Por ello, se han agrupado bajo la plataforma abolicion prostitucion, en busca de la defensa de los derechos laborales. Esta asociación tiene sus puertas abiertas a cualquier persona, trabajador autónomo, asociación de trabajadores o persona jurídica que quiera ser escuchada.





La puesta en marcha de la tramitación de la ley 122/000224 está basada en un profundo desconocimiento de la realidad de estas personas y pone especial énfasis una necesidad de protección fuera de lugar.



Un gran número de trabajadoras sexuales se consideran totalmente libres, consideran que esta actividad les permite recibir unos ingresos de manera digna y además dan respuesta a una demanada social que siempre ha existido y continuará existiendo. En el desarrollo de esta actividad no se encuentra presente ningún tipo de coacción, de la misma forma que las personas que contratan este servicio no están obligadas a hacerlo.

En caso de que la ley saliera adelante, supondría poner en marcha un modelo de trabajo totalmente válido, que no presenta inconveniente paras las trabajadoras o personas que lo ejercen libremente y que, como objetivo, tiene ofrecer un modelo de vida totalmente válido. No es necesaria esa sobreprotección, la cual anula la voluntad de quien desea trabajar de manera autónoma y es consciente y aprueba este modelo de trabajo.

Represión no equivale a solución La ley hace énfasis en perseguir tanto a trabajadores y trabajadoras del sector como a clientes, poniendo un especial énfasis en una falsa sensación de protección que no es necesaria. Quien ejerce este trabajo lo hace con plena libertad, sabiendo cuáles son sus cometidos y teniendo plena conciencia de que se trata de una actividad perfectamente válida. Apartar la vista de la realidad no tiene ningún tipo de sentido.

Actualmente, son más de 150.000 personas las que se consideran trabajadores o trabajadoras del mundo de la actividad sexual. La puesta en marcha de ley implica la desaparición de todos estos puestos de trabajo, dando además pie a que se empiece a desarrollar de una manera con mayor aura de clandestinidad. Por otro lado, esta ley no responde a una demanda real de la sociedad, que aboga por regularizarla debidamente y no por perseguirla. Es algo que no tiene ningún tipo de sentido en los tiempos que corren.

La actividad sexual merece ocupar su espacio debidamente, no que se criminalice ni persiga a quienes, de manera libre, la ejercen. Sí, por supuesto, para quienes la consumen. Mirar para otro lado es tratar de ocultar una realidad. Sin embargo, la asociación quiere recoger la voz de quienes no tienen la oportunidad de ejercer su tarea con libertad. Esta minoría necesita ser escuchada y liberarse de ese yugo que supone trabajar en unas condiciones no adecuadas o sin libertad. Se ofrece ayuda para poder comenzar a desarrollar su actividad de otra manera.

Los estudios en otros países pone de manifiesto que la represión no es la solución, sino que provoca el efecto contrario. Ir al contrario de la tendencia actual, es lo que lleva a que no haya una correlación entre la demanda de quienes ejercen estas actividades junto con la de quienes desean consumirlas. Parte de las mujeres que ejercen actividades de carácter sexual son conscientes de lo que hacen, lo ejerce con total libertad y tiene un sustento garantizado gracias a este tipo de actividad. Tienen la libertad absoluta de decidir y de trabajar, sabiendo que se trata de una tarea digna, en la que se está respondiendo a una demanda social. El trabajo sexual supone, para la gran mayoría de mujeres, la obtención de unos ingresos elevados que le permiten tener un nivel de vida más que digno.

No faltes a la manifestación si deseas trabajar en libertad Por todas estas razones, el próximo 12 de septiembre a las 12:30 horas tienes una cita frente al Congreso de los Diputados de Madrid. La voz de quienes trabajan en el sector ha de ser escuchada, y así poder seguir ejerciendo el trabajo con total libertad, sin ningún tipo de falso moralismo y con la certeza de poder seguir prestando unos servicios adecuados. Haz que tu voz sea escuchada.