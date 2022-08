Grandioso Bocelli en el Starlite Catalana Occidente Marbella Richard Gere se rindió en el escenario al artista Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 16 de agosto de 2022, 09:53 h (CET) “Si Dios pudiera cantar, lo haría como Andrea Bocelli”. Esta afirmación cargada de verdad fue expresada por la cantante Cèline Dion, y quienes asistieron anoche al concierto de la leyenda viva de la ópera en Starlite Catalana Occidente pudieron comprobar que es una realidad. La voz de Andrea Bocelli es de otro planeta.

La leyenda viva de la ópera, que ha vendido más de 90 millones de discos en su larga trayectoria, fue la primera estrella confirmada en el cartel de la presente edición de Starlite Catalana Occidente y, además, la noche anterior al concierto recibía uno de los premios de la Gala Starlite Porcelanosa por su gran compromiso social a través de la ABF (Andrea Bocelli Foundation).



El cantante, compositor, músico y escritor italiano, que ha grabado una decena de óperas, deleitó anoche a sus incondicionales con la maestría de su voz y sus conmovedoras composiciones, igual que lo hizo en sus pasadas actuaciones de 2015 y 2017 en Starlite Catalana Occidente, festival al que siempre le complace volver por lo acogedor y especial del festival boutique más importante de Europa.



En el increíble repertorio, el maestro Bocelli incluyó algunos de sus éxitos mundiales más reconocidos como ‘Nessun Dorma’, ‘O sole mio’ o ‘Bésame mucho’, así como varias óperas clásicas, que consiguieron poner en pie al Auditorio al completo, que ovacionó al artista durante varios minutos. Uno de los momentos más mágicos de la noche llegó con la interpretación de ‘Vivo por ella’ junto a Marta Sánchez: “Después de tanto tiempo, por fin volvemos a cantar juntos”, expresaba el tenor.



A modo de cierre de una velada que quedará marcada en la historia de Starlite Catalana Occidente, el actor estadounidense Richard Gere subía al escenario rendido a los pies del tenor, entre una intensa y gran ovación del público.



“El concierto de esta noche en Starlite Catalana Occidente ha sido distinto al resto por razones que no se pueden explicar, como la conexión que se crea aquí entre el artista y el público. Ha sido un show fantástico para mí, y espero que también lo haya sido para quienes me han escuchado”, declaraba Bocelli momentos después de deslumbrar con su majestuoso espectáculo.



Richard Gere, Alejandra Gere, Carla Pereyra (quien compartió la emoción del concierto por videollamada con su marido, el Cholo Simeone), Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Álvaro Muñoz Escassi, María José Suárez, Ramón Calderón o Raúl Sénder no quisieron perderse el espectáculo de una de las voces más prodigiosas de la música.



También se encontraba la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que el domingo acudía a su cita con la Gala Starlite Porcelanosa por tercer año consecutivo: “El festival es un producto reconocido en la Costa del Sol. Ha dejado de ser un espacio de entretenimiento para convertirse en algo único. Esperamos que a nivel mundial podamos llevar la marca Starlite por todo el mundo y que España, Marbella y la Costa del Sol se conozcan no solo por el sol y la playa, sino por el entretenimiento que este festival ofrece a quienes vienen a disfrutarlo”, declaraba la ministra momentos antes del concierto.



La noche continuó con el after party de Starlite Catalana Occidente, que celebraba anoche su gran ‘Circus Party’, a la que se unieron más rostros conocidos, como el modelo y actor cubano-estadounidense, William Levy. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Grandioso Bocelli en el Starlite Catalana Occidente Marbella Richard Gere se rindió en el escenario al artista José Mercé triunfó en el Trocadero Festival Flamenco Sotogrande El maestro dijo “esta música nunca va a desparecer ” Roberto Leal, embajador de Ribera del Duero 2022 Será el encargado de inaugurar la quinta edición de la Gran Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero Adán Silva, Maestro de los versos Gabriel Traversari: Sumergido en el arte Artista multifacético de Latinoamérica. Aunque de origen norteamericano, creció en el municipio de El Crucero, Nicaragua