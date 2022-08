Política y ética personal consecuente ¿Cuál es la cualidad diferencial a destacar entre los políticos europeos? Ángel Alonso Pachón

lunes, 15 de agosto de 2022, 09:53 h (CET) Hoy es difícil hablar y no ser oído, ni escuchado, ni recordado… todo se archiva. Me pregunto cuál es la cualidad diferencial a destacar entre los políticos europeos. Sinceramente creo que sólo hay una: LA ÉTICA PERSONAL RESPONSABLE y, por tanto, CONSECUENTE.

El desarrollo de toda sociedad lleva consigo el acierto, el fracaso, la equivocación, el despiste irresponsable, la promesa consecuente, la fidelidad al compromiso… Pasarán a la historia todos aquellos que, con su saco de aciertos y errores, hayan dejado unreguero personal de ética responsable y consecuente. Cuando la reflexión del voto deriva hacia un voto mitinero, entonces la sociedad siempre se sentirá traicionada y sus votantes, no sólo engañados sino, además, cautivos de promesas y juramentos incumplidos.

A menudo es conveniente recordar las “promesas personales” de ciertos políticos gobernantes… A menudo también es conveniente recordar que en política debe ser uno responsable y consecuente, aplicándose el mismo baremo que, con “saña politiquera”, se utilizó contra sus adversarios.

Hoy la sociedad, en general,

* Conoce lo positivo y negativo de las propuestas políticas… * Conoce las mentiras que, como norma, se manejan en la confrontación social… * Conoce la desconexión con la realidad de la mayoría de los gobernantes… * Conoce la utilización del “trabajo amigo” como voto asegurado… * Conoce la incapacidad de DIMITIR en caso de no ser consecuente…

Hoy la sociedad desea PROSPERIDAD y PAZ, pero, sin embargo, está permitiendo se ahogada, asfixiada e inutilizada por las fuerzas políticas “bunkerizadas” en sus propios egoísmos de partidos CON ÁNIMO DE LUCRO. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

