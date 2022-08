Un paseo por Gibraltar Carlos Javier Jarquín

lunes, 15 de agosto de 2022, 09:37 h (CET) Amanece, son las 7:40, y el cielo se viste de rojo bajo una densa nube que rodea la roca, los vientos de Levante soplan cálidamente mientras la ciudad va despertándose. Comienzo a caminar al centro de la ciudad desde el Eastern Beach, situado a unos 10 min a pie, del pintoresco y popular pueblo de la Caleta conocido como Catalán Bay. Hay muchas historias acerca de esta pequeña cala, pero diremos que ha sido un pueblo de pescadores durante siglos, principalmente por pescadores genoveses; aunque debe su nombre al batallón de soldados catalanes que desembarcaron en sus playas en el 1704.

Gibraltar, en sus 6 Km de largo y 1,2 Km de ancho tiene mucho que contar. Es sumamente rica en cultura e historia. Con una población aproximada de 33.140 habitantes, situada al sur de la Península Ibérica haciendo frontera con España, es un territorio británico de ultramar desde 1713. Territorio desde donde se puede divisar perfectamente España y el norte de África, dos continentes.

Conforme avanzo al centro de la ciudad, puedo observar cómo un turismo internacional va llenando sus calles, autobuses llenos de turistas con sus cámaras, sus mochilas y sus inquietas miradas con ganas de conocer y explorar este rinconcito del mundo. Trabajadores que circulan con paso firme hacia sus trabajos y que proceden de muchos lugares de España, tales como La Línea de la Concepción, Algeciras, Tarifa, Los Barrios o incluso países como Polonia, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Francia, Portugal, América entre otros.

Sin olvidar esta maravillosa y entrañable población, constituida por diferentes culturas y religiones. En Gibraltar conviven británicos, indios, marroquíes, judíos, españoles con un máximo de respeto hacia sus creencias y cultura. El idioma oficial es el Inglés, idioma que predomina en las escuelas, televisión, etc, seguido por el español, aunque la lengua de los miles de gibraltareños, es el llanito, una mezcla de varias lenguas entre las cuales predomina el inglés y el español. Y su moneda, la Libra esterlina y la Libra de Gibraltar.

Aunque parezca un territorio pequeño, Gibraltar ofrece a sus visitantes diversas formas de conocer la roca. Si te apetece un poco de senderismo puedes subir al monte, (a pie o en teleférico). Allí, gozarás de espectaculares paisajes, flora y fauna, pero…¡cuidado y presta atención!, en ocasiones te sentirás acompañando y observado por sus famosos monos, los únicos salvajes y libres en toda Europa (no debes acercarte mucho a ellos).

Arriba en el monte hallarás lugares donde puedes parar, sentarte y disfrutar de un tentempié mientras disfrutas del entorno que te rodea. Visitar su castillo moro, o bien puedes conocer su interior plagado de túneles donde sus murallas te susurrarán historias que te trasladarán a otros tiempos. Explorar sus cuevas, la más emblemática es La cueva de San Miguel, donde incluso un guía pueda acompañarte en la aventura. En esta misma cueva se celebran en ocasiones algunos conciertos, por ella han pasado muchas celebridades como Paco de Lucía, José Feliciano entre otros.

Y si te quedas por la ciudad, puedes pasear por su centro, tomarte un café acompañado de un suculento English Breakfast en el Casemates Square, plaza donde antiguamente fue escenario de algunas ejecuciones y si coincide que es sábado podrás disfrutar al mediodía de la Ceremonia de Las Llaves, que es sin duda una de las grandes atracciones y tradiciones que se mantienen vivas, gracias a la cortesía de la Recreación Militar de Gibraltar.



Puedes caminar hacia el Convento, Palacio del Gobernador, pasando por la Piazza, por sus impresionantes fortificaciones y por el Cementerio de Trafalgar, batalla donde murió el famoso Almirante Nelson. Visitar El Faro, donde las aguas del Mediterráneo y del Atlántico golpean sus rocas y donde a unos metros se alza cautivadora, la mezquita musulmana… Sin darme cuenta ha llegado la hora del almuerzo, y… ¿qué se puede comer en Gibraltar aparte del típico Fish and Chips?

La gastronomía gibraltareña posee mucha influencia inglesa y también andaluza como el hornazo, aunque podemos encontrar platos genoveses como La calentita, el rosto o la minestra. Y cómo no, platos llanitos como por ejemplo las tortas de acelgas y los rollitos. Y no olvides a la hora del té probar unos deliciosos Scones. En fin, después de este pequeño paseo por Gibraltar voy a relajarme en su mar y daré un paseo en barco, el día está hermoso y sus aguas tranquilas, quizás pueda fotografiar algún delfín y desde esa perspectiva pueda de nuevo admirar la belleza del lugar.

Sobre la autora de este artículo: Teresa Mascarenhas, conocida con el nombre de Mo Anam Cara, nació un 25 de Noviembre en La Línea de la Concepción (Cádiz, España), actualmente tiene su lugar de residencia en Gibraltar. Cursó estudios de Educación Infantil. Autora de la antología poética “Latidos” y componente del grupo musical de composiciones originales llamado Mo Anam Cara, nombre que a la vez utiliza como seudónimo a la hora de escribir poesía.

