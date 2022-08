El sentido de los sueños dice mucho de la personalidad. Descubrirlo en Neonírico Comunicae

viernes, 12 de agosto de 2022, 14:16 h (CET) La interpretación de los sueños al alcance de todos de mano de uno de los mayores directorios de significados oníricos Tanto en el mundo consciente como en la profundidad del mundo onírico, existen un sinfín de secretos mágicos, advertencias e incluso esperanzas, que vagan frente a los ojos de cada ser humano, a la espera de ser vistos y descubiertos. Solo que, ¿Cómo verlos? ¿Cómo tenerlos? O ¿Entenderlos? Cuando parecen tan indivisibles, hasta ahora.

La profundidad de los sueños

Cuando el primer ser humano entendió que tenía un don único para soñar, tuvo la profunda curiosidad de saber lo que estos significaban, por ello, la Interpretación de los Sueños puede denominarse como el arte y la técnica de asignar una razón a los diversos sucesos, elementos e imágenes que aparecen en el reino onírico.

Más allá de eso, se trata de una práctica humana milenaria, de la que se conservan registros escritos de más de 3800 años de antigüedad, por lo que, buscar el Significado de los sueños, ha sido una curiosidad desde el inicio de la humanidad, una que fácilmente puede resolverse con la ayuda adecuada, de aquellos que han nacido con un don para iluminar el camino de los hombres.

¿Qué significan realmente los sueños?

Al igual que el destino de los seres humanos, los sueños llegan a ser inciertos, enigmáticos y confusos, dado a que vienen a la psique humana como una manifestación única de lo que fue y en algún momento será, de aquello a lo que se teme, o aquello que tanto se anhela.

Todo entonces, tiene un significado. El soñar con animales queridos o con invasores alimañas por ejemplo, puede ser algo realmente revelador, no obstante, existen otros tantos sueños, que pueden sorprenden, como el Soñar con techo roto, que es la forma en que el universo advierte al respecto de laseguridad personal, siendo una advertencia más que clara sobre no sentirse del todo cómodo, en la posición actual.

Del mismo modo, todo aquello que alguna vez ha pasado por el reino onírico por más común que llegue a parecer, se convierte en un significado acorde a la vida de la persona que lo soñó. El soñar con fideos, habla de la abundancia, así como soñar con maíz, habla de riquezas y prosperidad, pero, ¿el soñar con mapaches, tendrá una revelación igual de provechosa? Sin duda, este sería el mejor momento para averiguarlo.

¿Por qué sueñan los seres humanos?

Alrededor de esta incógnita, han crecido miles de teorías. "El ser humano sueña, para mantener su esperanza". "El ser humano sueña, debido a que necesita ser advertido al respecto de su vida". "El ser humano sueña, puesto que necesita conocer de su pasado y su futuro". Ahora, la verdad lastimosamente no se ha revelado, dejando únicamente la idea de que todo es posible, si, en primer lugar, puede ser soñado por una persona.

Al tomar un ejemplo, de uno de los sueños más comunes, que a la vez es un evento que sucede en la vida de muchas personas, una propuesta, esta pese a su aparente simpleza tiene un significado realmente abstracto y profundo. Por ello, el soñar con propuesta de matrimonio, en muchas ocasiones es la transición personal a la armonía y el compromiso con la persona a la que se ama, pero, ¿Si la persona del sueño es un completo desconocido o una persona con la que la relación se ha perdido, qué sucede entonces?

Fuera de eso, todos los elementos relacionados con una propuesta de matrimonio, como los anillos de compromiso, una banda o un vestido, también tienen sus propias advertencias, sus propios significados, los cuales están listos para ser revelados.

Los misterios de la magia

El mundo onírico no es el único que toca profundamente la mente de un ser humano, dado a que, estando en completa vigilia del mundo, existen a su alrededor, poderes que van más allá de cualquier entendimiento, y estos nacen gracias a los Hechizos de magia. Estos, también llamados Saberes Arcanos y Magia Ritual, tan antigua como poderosa, es capaz de hacer realidad los deseos de una bruja o hechicero, dándoles, además, una protección que nunca imaginaron.

Las mentes limitadas quizás, no alcancen a entender el poder que se oculta en los libros antiguos que están entre los hombres. Regalos como el Necronomicón, que han sido dados como una muestra de la caballerosidad del Diablo, que están ahora disponibles para la bruja moderna. Amor, dinero, prosperidad, curación personal o ajena, todo es posible, con un poco de magia.

Rituales para la magia moderna

Siendo un arte tan antiguo y a la vez perseguido, todos sus practicantes se han visto en la necesidad de ocultarse, llevando consigo aquel conocimiento que es tan valioso y poco visto por otros, pero ya no más. Toda clase de Rituales de magia, tocan a la puerta de los más sabios, valientes y dotados de habilidades especiales. Wiccas, hechiceros, Necronomicon, brujas y todos los demás, están ahora bajo la protección de este conocimiento antiguo.

La Magia Blanca, o la Magia Negra, son tan solo nombres para los dotes que se pueden alcanzar, sin embargo, cada bruja o hechicero llega a ser plenamente responsable de sus actos, y todos tienen en su conocimiento que todo aquello que hagan se regresará por triplicado, ya que su poder pertenece a fuerzas que no son del todo comprensibles para las mentes débiles.

Aun así, no queda duda que la Magia Moderna, tiene el mismo poder, siendo tan sobrenatural, como lo ha sido siempre, dejando en total certeza de que es la forma de influir e incluso controlar, el mundo, con tan sólo símbolos, rituales, acciones, gestos y lenguajes míticos que ejercen poder sobre las fuerzas de la magia.

