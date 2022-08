La magia de los eventos, días para recordar Emprendedores de Hoy

viernes, 12 de agosto de 2022, 10:54 h (CET)

Seguramente, todas las personas han tenido en su vida un momento en el que han querido celebrar algo muy especial, desde una boda a un bautizo o una cena de empresa. El problema empieza cuando se tiene que elegir el lugar, se deben cubrir todas las necesidades que se tienen en mente, tener en cuenta que sea un espacio singular, etc.

En San Juan de Alicante, cada día, un equipo de profesionales se pone en marcha al llegar a una finca del S. XIX. Está enclavada en una zona residencial histórica, es un edificio protegido que muestra con orgullo su esplendor arquitectónico con muchos detalles artesanales. Este lugar mágico se llama Finca Villa Antoniay, al pasar sus grandes puertas de metal, los que la visitan se quedan con la boca abierta y no es para menos. Un gigantesco olivo milenario da la bienvenida, la fuente central es un refrescante motivo clásico que sirve de conexión con la entrada al edificio, mientras que, por otro lado, hay acceso a las terrazas y jardines.

En su interior, dos espacios gastronómicos diferentes comparten edificio. Por un lado, el Asador Villa Antonia y, por otro, el restaurante gastronómico Els Vents, donde el reconocido chef alicantino José Antonio Sánchez Torres crea su cocina que rescata productos y sabores de su tierra llevados a una propuesta contemporánea y creativa.

Hoy en día, los eventos requieren algo más que creatividad y un ejército de profesionales que va desde maestros de la floristería, de la decoración o ambientación a músicos, hasta actores y un sinfín de profesiones, son esenciales para dar esa personalidad única a cada evento. Según el equipo de Villa Antonia: “el secreto del éxito está en no conformarse en repetir, cada evento debe crearse especialmente desde cero, a medida y deseo de cada cliente”. Con esa premisa, cada semana, Villa Antonia se convierte en el sueño de una pareja o del departamento de marketing de una empresa y se puede volar con la imaginación desde la decoración ambientada en el libro de “Las mil y una noches” a un circo clásico, todo es posible. La cocina versátil e imaginativa de José Antonio y su equipo permite a los clientes disfrutar en esos ambientes creados en exclusiva con una gastronomía a la altura de cada propuesta.

Villa Antonia no se queda en la organización de eventos privados. El inquieto cocinero alicantino crea de forma permanente eventos especiales en sus dos espacios gastronómicos. El próximo 19 de agosto el chef servirá en la terraza de Els Vents, con vistas a sus jardines, una cena especial llamada “El ecuador del verano”, en armonía con los vinos de las Bodegas Las Virtudes, destacando los sabores más puros de su tierra. El día 2 de septiembre en el mismo espacio convocará a sus clientes de nuevo para ofrecer un menú donde todos los platos tendrán como protagonista a la muy sostenible Lubina Atlántica Aquanaria. Los dos eventos, con aforo reducido, permitirán vivir a los asistentes la esencia de los eventos de lujo que este espacio crea cada día.



