LOS40 Classic convierte el 10º aniversario de Slowlove en una auténtica fiesta por todo lo alto

LOS40 Classic celebró el 8 de mayo, el 10º aniversario de Slowlove, la marca de moda creada por Sara Carbonero e Isabel Jiménez, con una noche inolvidable en el emblemático Teatro Joy Eslava de Madrid. Más de 700 invitados vivieron una experiencia vibrante, cargada de música, emoción y mucho estilo, en una cita que fue mucho más que un evento: ¡una gran fiesta!

La velada estuvo conducida con energía y buen humor por Javier Penedo, presentador de ‘Morning Box’ en LOS40 Classic, y tuvo momentos memorables como la actuación en directo de Modestia Aparte, que hizo corear a todo el público con himnos como ‘Cosas de la edad’, ‘Cómo te mueves’ y ‘Ojos de hielo’. La sorpresa de la noche llegó cuando Sofía Ellar se subió al escenario para cantar junto al grupo, desatando la ovación de los presentes.

La fiesta no paró ahí: Fernandisco, el mítico locutor de LOS40 Classic, puso a todos a bailar con una sesión especial como DJ. Tanto fue así, que las propias Sara e Isabel no dudaron en lanzarse a la pista y disfrutar con sus invitados, contagiando alegría y cercanía en una celebración llena de complicidad y ritmo.

Por la alfombra roja desfilaron decenas de rostros conocidos que no quisieron perderse esta noche tan especial, como Nil Moliner, Lucía de la Puerta, Soy David H, Laila Jiménez Moreno, Nick Garnier, Teresa Gareche, María Ordóñez, Diego Mcea, Carlota Boza, La Forte, Desirée Vila, Adriana Cerezo, María López, Alejandra Remón, Marcelo Converti, Palito Dominguín, entre otros.

Con una ambientación inspirada en los años 70, década clave tanto para LOS40 Classic como para el espíritu libre de Slowlove, la noche fue un homenaje a la música, la moda y el buen rollo. Una celebración única pensada para agradecer a todos los que han acompañado a la marca en su camino durante esta primera década… ¡y qué forma de celebrarlo!

Felicidades #Slowlove. Fue una gran fiesta organizada por #Los40Classic. Con ganas de repetir….