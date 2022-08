Villa, Guti, Juanfran y Unzué analizan el mercado de fichajes y el arranque liguero Redacción

● Guti (sobre el Real Madrid): “Es verdad que se han reforzado poco, que a lo mejor les falta un delantero, como también les faltaba el año pasado”

● Juanfran (sobre el Atlético de Madrid): “Me gusta el grupo que tenemos, hemos mantenido el bloque del año pasado”

● Unzué: “Con este nuevo rol, seguro que me va a venir otra vez el gusanillo y me va a gustar preparar lo mejor posible los partidos y disfrutarlos en directo”

DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, ofrece desde hoy cuatro entrevistas exclusivas con David Villa, José María Gutiérrez ‘Guti’, Juanfran Torres y Juan Carlos Unzué. Los analistas de la plataforma comparten en DAZN sus valoraciones sobre el mercado de fichajes y sobre las aspiraciones de sus exequipos a pocos días del comienzo de LaLiga.

Villa apuesta por Lewandowski y confía en el Atlético de Madrid El máximo goleador histórico de la Selección española indica sobre Lewandowski que: “Es uno de los mejores delanteros de los últimos años por las cosas que ha hecho en el campo y por las cosas que ha hecho para su equipo, ya no solo el hecho de hacer los goles (…) Es un fichaje fantástico. Cualquier equipo, a día de hoy, querría tener a Lewandowski”. El ‘Guaje’ también ha comentado sobre los rojiblancos que: “El Atleti es un club que no falla, que sabemos que va a pelear por todos los títulos. Se está reforzando, también en posiciones importantes que necesitaba. Creo que va a hacer un gran año”.

Guti, sobre el futuro de Cristiano Ronaldo El ‘14’ blanco comparte durante la entrevista su valoración sobre los movimientos veraniegos del conjunto madridista: “Le sigo viendo bien, igual que el año pasado. Es verdad que se han reforzado poco, que a lo mejor les falta un delantero, como también le faltaba el año pasado. (…) El no tener un ‘killer’ o un ‘9’ potente creo que le limita mucho en las funciones de poder hacer gol”. En relación con el rumoreado fichaje de Cristiano Ronaldo por el Atlético de Madrid, Guti comenta: “Cada uno busca su camino y lo mejor para él y para su familia. Si en este caso él decide venir al Atlético de Madrid ¿por qué no? Es un gran equipo, él es un gran delantero y el Atlético de Madrid necesita un buen delantero. Yo creo que sería un buen binomio”.

Juanfran, contento por la continuidad en la plantilla rojiblanca Por su parte, Juanfran ha destacado la estabilidad que ha vivido la plantilla colchonera durante este mercado: “Me gusta el grupo que tenemos, hemos mantenido el bloque del año pasado. La exigencia va a ser muy alta, como todos los años. Pero si mantenemos ahí el bloque, no hay salidas y no hay entradas extrañas de última hora, creo que vamos a hacer un buen año”.

Unzué, ilusionado con su nuevo rol de comentarista en DAZN Juan Carlos Unzué afronta esta temporada como un nuevo reto en su carrera y se muestra positivo antes del comienzo de LaLiga: “Me siento bien mentalmente e ilusionado con este nuevo rol”. Además, ha reconocido que espera “volver a sentir esa ilusión. Esa ilusión por el fútbol (…) Con este nuevo rol, seguro que me va a venir otra vez el gusanillo y me va a gustar preparar lo mejor posible los partidos y disfrutarlos luego en directo”. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

