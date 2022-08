Roberto Leal, embajador de Ribera del Duero 2022 Será el encargado de inaugurar la quinta edición de la Gran Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 8 de agosto de 2022, 12:00 h (CET) Roberto Leal será el embajador de Ribera del Duero y el #EspírituRibera, así como el padrino de la quinta edición de la Gran Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero que tendrá lugar en Aranda de Duero, concretamente el fin de semana del 24 y 25 de septiembre.

La Denominación de Origen ha anunciado hoy el nombre del admirado y querido periodista, presentador y reportero, toda una personalidad televisiva, con una trayectoria admirable y una simpatía que ha robado el corazón de todo el público español. Roberto Leal, sevillano de Alcalá de Guadaira, ha recibido importantes premios que reconocen su talento y carisma, como el Ondas o la Antena de Oro. El nombramiento por parte de la Denominación de Origen, precisamente en el marco de la celebración del 40 aniversario de Ribera del Duero, es también un reconocimiento a un profesional adorado por la audiencia, rostro imprescindible de la televisión.

Roberto Leal, presentador de conocidos programas como Operación Triunfo, Pasapalabra y El Desafío, entre otros, inaugurará la próxima edición de la Gran Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero, que de nuevo se convertirá en el acontecimiento vitivinícola del año. El alcalareño, hijo predilecto de Sevilla, brindará con el primer mosto de la vendimia. Recibirá además el aplauso del público, y pasará a ser uno más en la gran familia de la Ribera del Duero, que le rinde de esta manera su homenaje.



En palabras de Enrique Pascual, Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero: “Es un auténtico placer poder contar este año con la figura de Roberto Leal como embajador oficial de Ribera del Duero en nuestro 40 aniversario. Creemos que Roberto es un gran representante de lo que significa el #EspírituRibera: talentoso, creativo, con una personalidad única, auténtico, y buena gente. Le recibimos felices en nuestra gran familia. Es un año muy especial para nosotros y estamos encantados de celebrar, compartir y recuperar además la normalidad en la V Gran Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero, un acontecimiento entrañable, esperado y deseado por todos”.

Un año más, cultura, gastronomía, vino y bodegas de la Ribera del Duero se unirán en una fiesta popular en la que no faltarán los conciertos de grandes nombres de la música, las actividades para todos los públicos, el humor, la animación callejera y la buena convivencia. La programación de este evento organizado por la Denominación de Origen Ribera del Duero, en colaboración con el Ayuntamiento de Aranda de Duero, con la participación de Diputación Provincial de Burgos, Ruta del Vino Ribera del Duero, y el apoyo también de Asebor y Asohar, se anunciarán próximamente.

Ribera del Duero: 40 años brindando con grandes vinos Fue el 21 de julio de 1982 cuando, en la Estación del Metro del Retiro de Madrid, se firmó el primer reglamento de Ribera del Duero. Nacía así una Denominación de Origen que agrupaba entonces a una decena de bodegas y un centenar de viticultores. El compromiso de las gentes del lugar, viticultores y cooperativistas, junto con el apoyo de las instituciones locales y provinciales de la época, dieron impulso a un sueño que hoy es una realidad consolidada: una región única productora de grandes vinos aclamados en todo el ámbito internacional.

Ribera del Duero ha sido desde su nacimiento pionera, valiente, vibrante, dinámica y emprendedora. Las bodegas impulsaron ya en la década de los 90 los revolucionarios vinos jóvenes roble, una opción aplaudida por el consumidor. Buscando nuevas formas de expresión, los profesionales de Ribera del Duero son expertos en el arte del envejecimiento, experimentando con los tiempos de crianza y creando vinos fuera de las categorías tradicionales, siendo hoy en día una de las regiones más creativas y diversas del mundo.

El catálogo de tintos, blancos y rosados de la Denominación de Origen ofrece la oportunidad de disfrutar de todo tipo de vinos, desde aquellos de tendencia más clásica hasta los de perfiles más innovadores, expresando todos ellos el carácter de un terruño único. Y es que los viticultores y enólogos son verdaderos maestros en buscar el potencial y las diferentes expresiones de las variedades principales de Ribera del Duero: la Albillo Mayor y la Tinta del País.

Ribera del Duero es una Denominación de Origen de referencia, pionera en su apuesta por la cultura, en su vinculación con el cine, la música y el arte. El Consejo Regulador ha sido precursor de acciones dirigidas al consumidor más joven, rompiendo barreras que parecían insalvables, y convirtiéndose en la primera DO patrocinadora de un festival de música (Sonorama Ribera), en la primera en introducir barras específicas de vinos de bodegas en eventos multitudinarios, iniciando un camino de éxito que ha derribado muros que parecían infranqueables para el mundo del vino. Ribera del Duero ha creado además un certamen literario referencial, el más prestigioso del mundo de cuantos se dedican al relato en español.

El Premio Internacional Ribera del Duero está a punto de culminar su séptima edición, con la satisfacción de haberse convertido en trampolín para literatos de todo el mundo. La unión del Consejo Regulador con festivales cinematográficos como Seminci, el Internacional de Cine Fantástico de Sitges, o los Premios Feroz, su apuesta por la conservación del patrimonio y la investigación, apoyando a Fundación Atapuerca y a la Universidad de Valladolid y el Yacimiento Arqueológico de Pintia, es un ejemplo del compromiso de Ribera del Duero con la historia, con la sociedad y con el futuro.

La Ribera del Duero es ejemplo de viticultura, enología y producción sostenible, de compromiso con la naturaleza, con los consumidores y con el legado de las generaciones venideras. En palabras del Master of Wine Tim Atkin, “Ribera del Duero es uno de los casos de éxito más destacados del mundo del vino. No todo es perfecto, pero debemos admitir que en sólo cuatro décadas ha logrado cosas impresionantes. Y lo mejor está por venir”. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Roberto Leal, embajador de Ribera del Duero 2022 Será el encargado de inaugurar la quinta edición de la Gran Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero Adán Silva, Maestro de los versos Gabriel Traversari: Sumergido en el arte Artista multifacético de Latinoamérica. Aunque de origen norteamericano, creció en el municipio de El Crucero, Nicaragua ​Zahi Hawass inaugura el ciclo de conferencias sobre el antiguo Egipto dentro del programa paralelo de la exposición ‘Hijas del Nilo’ Lorenzo Caprile cierra el ciclo con una charla sobre la influencia del antiguo Egipto en la historia de la moda De conversación con Edith Hernández Entrevista con la escritora y gestora cultural mexicana