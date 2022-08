La Gala de Cáncer de Marbella 2022 batió récords

La Asociación Española Contra el Cáncer supera su propio récord de recaudación y obtiene un nuevo éxito sin precedentes en la XXXVII Cena de Gala de la Junta Local de Marbella que se ha celebrado en Finca La Concepción con 510 comensales. La venta de entradas ha llegado a los 180.000€ de ingreso, una cifra que, unida a los 100.000€ de patrocinio que aporta el Centro Comercial La Cañada, consolida a la Gala Contra el Cáncer de Marbella como la cita solidaria más importante de España, al recaudar sobradamente más de 300.000€ en una sola noche.



A la venta de entradas de este año habrá que sumar lo obtenido en la subasta, la rifa y la Fila Cero, que ha sido la más exitosa de la historia de la Gala al alcanzar los 25.000€, gracias a las 150 empresas que han colaborado este año. A todos estos ingresos habrá que restar los gastos de organización, que se han conseguido reducir sustancialmente, para poder obtener el balance final que claramente va a estar por encima del obtenido en las galas anteriores a la pandemia de Covid-19. Un año más, todos los beneficios de esta edición se van a emplear en financiar proyectos de investigación y en sufragar todos los programas y servicios que la Asociación Española Contra el Cáncer presta de manera gratuita, a pacientes y familiares, en la ciudad de Marbella. Además del presidente de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer en Marbella, Santiago Gómez-Villares, la asociación estuvo representada también por el presidente de la Junta Provincial en Málaga, Joaquín Morales Rubio; el tesorero provincial, Manuel Quesada; y el equipo encargado de organizar la Gala que está formado por la vicepresidenta, Setareh Mohregui y los vocales María Matías, José Higuera, Francisco Sánchez y Javier Muñiz. En sus palabras, Santiago Gómez-Villares destacó el papel principal que tienen los voluntarios en todo lo que hace la Asociación y agradeció la colaboración del Ayuntamiento, de La Cañada como patrocinador principal y del resto de empresas que han colaborado, sin olvidar a los ciudadanos de Marbella que se han volcado con la edición de este año.

“Algo especial tiene la Asociación Española Contra el Cáncer porque desde que soy presidente he podido comprobar el cariño y la dedicación absoluta que ponen los voluntarios, muchos de ellos pacientes, en todo lo que hacen. Son la esencia de la asociación y sin ellos sería imposible celebrar una Gala como ésta o la mayoría de las cosas que hacemos para prevenir el cáncer o ayudar a los enfermos de cáncer. Y algo especial tiene la ciudad de Marbella con la Asociación, supongo que será el reconocimiento al trabajo de sus profesionales, porque el ciudadano de Marbella también se ha volcado con la Gala de este año y ha sido parte fundamental para haber conseguido la mayor Fila Cero de la historia de la Gala. Como importantísimo es el apoyo económico que nos brinda La Cañada y el apoyo institucional del Ayuntamiento. Gracias a ambos porque son imprescindibles. Y no me quiero olvidar de las otras 150 empresas que, de una manera u otra, también han colaborado con la Gala. Entre todos hemos conseguido hacer una gran noche solidaria”.



La Gala Contra el Cáncer ha sido también el escenario perfecto para entregar la primera edición del premio The Fighter (luchador o luchadora), que será anual y cuyo objetivo es reconocer la aportación que hagan personas o instituciones en la normalización de la palabra cáncer para que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades a la hora de enfrentarse a la enfermedad.

En esta primera edición la sede de Marbella ha decidido distinguir a la presentadora Terelu Campos, “porque entiende que en su doble calidad de paciente y personaje público su actitud ante la enfermedad y su manera de afrontarla, contando en programas de máxima audiencia todo el proceso vivido y mostrando con valentía todos los cambios experimentados, ha podido ayudar a otras personas a afrontar, con serenidad y decisión, su particular lucha contra el cáncer”. Por su parte, Terelu Campos, que recibió el premio de manos de la alcaldesa Ángeles Muñoz junto a un ramo de flores que le entregó su hija Alejandra Rubio, quiso destacar en sus palabras de agradecimiento la importancia que tiene seguir investigando contra el cáncer para vencer la enfermedad para terminar dedicando el premio a Mila Ximénez. Además de La Cañada que es el patrocinador principal, la cena de gala de Marbella ha contado en esta edición con la colaboración destacada del Ayuntamiento de Marbella y la Finca La Concepción. En la organización del evento la firma Derraíz, del grupo Gorki, ha sido la encargada de servir la cena pero también han sido parte importante del cóctel firmas como Viña Salceda; Takumi, Primeria; Jamones Popi; Moët&Chandon o Delicias Gourmet. Y empresas como Maserati; La Zagaleta; GVA Abogados; Iluminaciones Ximénez; Grupo Mundo; Fundación Unicaja; Fundación La Caixa; Banca March o Banco Mediolanum. Personajes Solidarios La XXXVII Gala Contra el Cáncer de Marbella ha estado magistralmente conducida por la presentadora de Canal Sur, Eva Ruiz y por Poty Castillo, que durante toda la noche mostraron la complicidad existente entre ambos e imprimieron ritmo y buen humor sobre el escenario. Además de sortear el tradicional cofre de joyas de Gómez&Molina valorado en 25.000€, fueron los encargados de presentar a los artistas de este año que han sido José Manuel Soto, la cantante italiana Benedetta Caretta y Yanela Brooks. El fin de fiesta corrió a cargo del DJ Kike Verdeal, un habitual en las noches de Starlite. La Gala de Marbella volvió a reunir a un gran número de personajes solidarios, entre los que se encontraban políticos, empresarios, artistas y rostros habituales del verano marbellí. Entre los primeros destacó la presencia de Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, siendo la Gala Contra el Cáncer su primer acto público desde su nombramiento. Como es habitual, de la administración local acudió la alcaldesa María Ángeles Muñoz, y los concejales Isabel Cintado, de Derechos Sociales y el de Deportes, Manuel Cardeña, ya que el ayuntamiento es uno de los principales colaboradores de la cena. Entre los artistas y rostros conocidos destacaron María del Monte, acompañada de Inmaculada Casal; Fabiola Martínez, ex de Bertín Osborne; Alejandra Rubio; el chef Andrea Thumbarello o la influencer Marta Carriedo y la actriz Elvia Lauder.