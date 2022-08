¿Por qué debería contratar a una inmobiliaria para vender un piso en Madrid? Redacción

Vender un piso es un proceso largo que lleva varios pasos, es por ello que no existe una fórmula única. El mercado inmobiliario en Madrid es complicado de navegar, por ello a muchas personas les aparece la necesidad de acudir a un agente inmobiliario para tomar las decisiones correctas y poder conseguir lo que esperan.

Los propietarios de un inmueble pueden pedir contratar una inmobiliaria en Madrid para vender basándose en los conocimientos, tiempo y dedicación que estos tengan para realizar las operaciones de venta solos. Vender como particular es una aventura interesante, es por ello que te puede interesar pedir ayuda de profesionales en caso de que no lo hayas hecho nunca. ¿Qué puede ocurrir si vendo sin asesoría? Vender tu piso suele tener una prioridad clara y esta es el tiempo, tanto el que toma organizar todo lo relacionado con la vivienda como el plazo hasta que se concreta la transacción. El precio, el esfuerzo y la legalidad son otros de los factores a tener en cuenta si se busca vender en una zona tan competitiva como Madrid. Querer vender a un precio incorrecto Adrián Olmedo, CEO de WeGet Inmobiliaria, agencia especialista en gestiones de compraventa de inmuebles en Madrid, nos comenta que la tasación es uno de los primeros pasos de la venta de un inmueble, y posiblemente el más importante: De ello depende la rentabilidad que se pueda obtener de la operación y del tiempo para concretarla. Es un error que se deriva del valor emocional que le adjudican los propietarios a la vivienda, en lugar de estudiar el mercado.

Por una parte, un precio demasiado elevado aleja a los posibles compradores, esto retrasa con frecuencia la venta. Es cierto que otros propietarios prefieren poner un precio bajo para vender más rápido, pero es normal subestimar el valor de la vivienda y se puede llegar a vender por un precio muy por debajo al del mercado.

Además, la creación de la estrategia de venta se ve comprometida en todos los niveles si el propietario no tiene los conocimientos necesarios para hacer la transacción. Parte de ella se basa en establecer un margen de negociación del precio, momento en el cual se podría disminuir un poco sin llegar a malvender. Falta de visibilidad en los portales Es cierto que los anuncios gratuitos que ofrecen los portales inmobiliarios a los particulares les aportan visibilidad, pero no es la misma que la que ofrecen las cuentas pagas que tienen las inmobiliarias para los anuncios premium. Los anuncios no patrocinados suelen aparecer en las últimas páginas, lugar donde es raro que un posible comprador llegue a buscar una vivienda. Las inmobiliarias utilizan una serie de estrategias para ganar en visibilidad a los competidores que estén ofreciendo inmuebles de características similares. Son pequeños detalles que hacen que los posibles compradores noten más una vivienda que otra, de esta forma se gana visibilidad frente a las demás. Equivocaciones legales en los contratos Los agentes inmobiliarios se encargan de redactar los distintos contratos que involucran el proceso de compraventa. Los errores cometidos en su redacción puede afectar al vendedor. Por ejemplo, el contrato de arras: Suelen ser penitenciales en caso de que la venta no se concrete y, si es por causa del vendedor, este mismo deberá devolver el dinero de la señal por duplicado. El tiempo para vender La duración del proceso de compraventa varía desde un par de semanas hasta varios años. Esto depende de varios factores, como el precio y el estado del inmueble. Otros factores más complejos como el contexto inmobiliario son incontrolables, aunque es posible navegar entre ellos y evitar salir muy perjudicado.

Escoger un buen precio es esencial para que el comprador se decida por adquirir el piso, pero este debe estar acorde al estado de la casa, la oferta de la zona y el estado del mercado. A pesar de que se lleven una comisión, parte del trabajo de la inmobiliaria es crear un buen anuncio para subir a los portales, junto con una estrategia de venta pensada para el piso. Entre ello se incluye tener una descripción completa, buenas fotografías y otra serie de acciones menos evidentes.

Por último, el home staging es una técnica ampliamente usada para adelantar la venta de una vivienda. Se trata de hacerla lucir lo mejor posible para sacar su mejor versión y conquistar a través de la decoración, los olores e incluso los sonidos que se pueden experimentar al vivir allí.

