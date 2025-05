¿Cómo logran las marcas automotrices una adhesión perfecta en materiales imposibles?

La tecnología que revoluciona el tratamiento de superficies automotrices ya está en marcha.

En el competitivo mundo de la automoción, cada detalle cuenta. Y hoy, más que nunca, la clave para lograr vehículos más ligeros, duraderos y sostenibles podría estar en algo tan sutil como la superficie invisible que une los materiales entre sí.

Los fabricantes de automóviles se enfrentan a un nuevo desafío: las piezas exteriores de los vehículos modernos están compuestas por combinaciones de materiales cada vez más complejas. Desde tailored blanks hasta compuestos de moldeo en lámina (SMC), plásticos híbridos o reforzados con fibra de vidrio (GFRP), cada uno de estos materiales presenta propiedades superficiales distintas, lo que complica procesos como el pintado, el pegado o el recubrimiento.

Aquí es donde entra en juego una tecnología que, aunque silenciosa, está marcando una enorme diferencia: Openair-Plasma®.

Plasma es útil en un sinfín de superficies, ya que cambia las propiedades de las mismas. El plasma es materia con niveles de energía elevados e inestables que se caracteriza, entre otras cosas, por una gran conductividad eléctrica. Químicamente, el plasma es muy reactivo y puede interactuar con superficies, líquidos o microorganismos. Si entra en contacto con materiales sólidos como plástico, vidrio o metal, cambia la energía libre superficial, por ejemplo, de hidrófoba a hidrófila. Por lo tanto, se modifican importantes propiedades de las superficies, como su adhesividad y humectabilidad

¿Qué hace exactamente el plasma? El tratamiento con plasma atmosférico limpia y activa las superficies a nivel molecular, mejorando la adhesión sin necesidad de imprimaciones químicas agresivas. Esto permite unir materiales difíciles de tratar, reduce los residuos, y mejora tanto la calidad como la eficiencia del proceso productivo.

En otras palabras, el plasma logra que materiales que normalmente no “se llevan bien” puedan trabajar juntos de forma estable, segura y duradera.

Innovación de parachoques a parachoques Para quienes quieran profundizar en esta revolucionaria tecnología, la Plasmatreat Academy organiza el seminario web: “Bumper to Bumper: Developments in Openair-Plasma® Treatment of Exterior Automotive Components”, donde se explorarán casos reales, innovaciones en automatización y las aplicaciones más recientes del plasma en la industria de automoción. Este evento virtual gratuito reúne a expertos internacionales que mostrarán cómo esta tecnología está cambiando las reglas del juego en la fabricación de componentes exteriores.

¿Por qué importa esto? Porque la industria automotriz está bajo presión: más sostenibilidad, menos peso, mejor rendimiento y procesos más limpios. Y el plasma atmosférico ofrece una respuesta eficaz, realista y escalable a estos desafíos.

En palabras sencillas: mejora el rendimiento, reduce los costes y cuida el medio ambiente.