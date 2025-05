'No podía ser madre y sentí que mi vida se paralizaba'; el testimonio de Cristina en Vida Fertility Alicante

En el corazón de Alicante, Cristina y su marido Javier disfrutan de los 6 primeros meses de su hija Lucía. Aunque el camino hacia la maternidad no ha sido fácil, hoy, la sonrisa de la pequeña ilumina su hogar, acompáñanos a saber su historia en Vida Fertility.

Después de tres fecundaciones in vitro fallidas, Cristina sintió que “la vida se paralizaba”. La tristeza, la frustración y la desesperanza marcaron su día a día. Su relación de pareja se tambaleó y, cuando pensaba en tirar la toalla “me hablaron de Vida Fertility”.

Hoy, con su hija en brazos, comparten su historia.

¿Cuándo te diste cuenta de que necesitabas ayuda para ser madre?

Siempre imaginé que ser madre sería algo sencillo, pero cuando cumplí los 40 y llevábamos dos años intentándolo sin éxito, empecé a preocuparme. Pasamos por tres tratamientos de FIV en distintas clínicas, pero ninguno funcionó.

Fue devastador. Cada beta negativa era un golpe emocional muy fuerte.

Me encerré en mí misma, evitaba hablar del tema y sentía que mi vida se paralizaba. No podía hacer planes, ni pensar en el futuro. Mi relación con Javier también sufrió. Nos queríamos, pero la presión era demasiada.

¿Cómo llegaste a Vida Fertility Alicante?

Después del tercer intento fallido, mi ginecólogo nos habló de la ovodonación, pero en ese momento me negué. Me costó aceptar que mis propios óvulos no podían darme un embarazo. Pero con el tiempo, empecé a leer sobre el tema y a buscar clínicas especializadas en ovodonación.

Un día, una amiga me habló de Vida Fertility Alicante. Investigué, leí foros, opiniones y vi que eran expertos en casos complejos y en baja reserva ovárica.

Lo que más me gustó fue su enfoque humano. Decidimos pedir una primera cita.

¿Cómo fue ese primer contacto con la clínica?

Desde la primera llamada, sentí algo diferente. No era solo una consulta médica más. Me escucharon, entendieron mis miedos y me explicaron cada paso con una paciencia infinita.

Cuando entré en la clínica de fertilidad en Alicante, me sorprendió lo acogedora que era. No parecía un hospital frío, sino un espacio pensado para que las pacientes nos sintiéramos seguras.

Nos recibió la Dra. Alejandra García-Villalba, la directora médica, y nos explicó el proceso con total claridad. Respondió a todas nuestras dudas sin prisas y, por primera vez en mucho tiempo, sentí tranquilidad.

¿Cómo viviste el tratamiento de ovodonación?

Fue un camino intenso, pero nunca me sentí sola. Desde el minuto uno, el equipo de Vida Fertility Alicante estuvo ahí para acompañarnos.

Me explicaron todo el proceso: la selección de la donante, los controles médicos, la transferencia embrionaria… Todo con una delicadeza y profesionalidad que me hicieron sentir en las mejores manos.

Cuando llegó el día de la transferencia, estaba nerviosa, pero al mismo tiempo confiada. Me aferré a la esperanza. Dos semanas después, me llamaron con los resultados. Beta positiva. Estaba embarazada.

Lloré. Javier lloró. No nos lo podíamos creer. Después de tanta lucha, nuestro sueño estaba a punto de cumplirse.

¿Cómo fue el embarazo y el nacimiento de Lucía?

Viví el embarazo con una mezcla de emoción y miedo. Cada ecografía, cada latido de su corazón, era un regalo. Cuando finalmente nació Lucía, entendí que todo el esfuerzo había merecido la pena.

La miro y sé que es mi hija en todos los sentidos. No me arrepiento de la ovodonación, al contrario, la genética no define el amor de una madre. Lo que realmente importa es el vínculo que creamos cada día.

¿Qué le dirías a una mujer que está pasando por lo que tú viviste?

Que no estás sola.

Que busque apoyo profesional, que hable, que hable con su pareja, con sus amigas, con su familia, que se permita sentir, pero, por supuesto, que confíe en los profesionales adecuados. Yo dudé mucho antes de dar el paso hacia la ovodonación, pero hoy no cambiaría nada.

En Vida Fertility Alicante, encontré algo más que una clínica: encontré un equipo humano que me sostuvo en mis peores momentos y me ayudó a cumplir mi sueño.

Si pudiera hablar con mi “yo” del pasado, le diría que sí, que va a ser madre. Que solo necesita el lugar y el equipo adecuado para lograrlo.

