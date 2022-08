5 Alimentos para mantener la línea este verano Además de una buena alimentación, también hay que abandonar el sedentarismo Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 3 de agosto de 2022, 12:22 h (CET) El verano es una época para divertirse bajo el sol, pero también es el momento de no descuidar la buena alimentación. Si quieres mantenerte en forma este verano, tienes que centrarte en comer alimentos saludables. Aquí encontrarás cinco alimentos que te ayudarán a alcanzar tus objetivos de bienestar sin dejar de disfrutar ni un segundo.

¿Qué comer en el verano? Hoy en día podemos comer lo que queramos en cualquier momento del año. Esto se debe a nuestra capacidad para cultivar en invernaderos e importar de todo el mundo. Sin embargo, esta solución no está exenta de inconvenientes; en primer lugar, porque se perdería el sabor y, en segundo, porque el efecto medioambiental es importante. ¿No sería más práctico y saludable consumir los alimentos de la temporada?

Los productos de la temporada se han cultivado en las condiciones más idóneas, se han cosechado cuando están completamente maduros y se han transportado a la menor distancia posible. Si tenemos en cuenta todo esto, el resultado final es que el precio es más bajo, el nivel de contaminación es menor y el sabor es más fuerte.

Específicamente en el verano, a causa del calor y la transpiración, nuestro cuerpo pierde nutrientes esenciales que deben ser recuperados. Por otra parte, los rayos del sol pueden dañar nuestra piel y nuestro cuerpo, provocando quemaduras, manchas, arrugas, hipotensión, cansancio y otras dolencias. Por eso es fundamental que durante esta temporada nuestro cuerpo reciba toda las vitaminas y minerales que está perdiendo a través de alimentos y productos con propiedades naturales para mantener la silueta y la salud.

Los 5 mejores alimentos Te sugerimos que pruebes los siguientes alimentos para mantener tu figura durante el verano. Son deliciosos, te sacian y no te harán engordar. Frutas y verduras Las frutas y las verduras son los portadores de vitaminas por excelencia sin exceso de calorías para nuestro cuerpo. Para recuperar Vitamina C, por ejemplo, te recomendamos consumir las frutas del verano como las fresas, el limón o el melón. Y si deseas consumir verduras, pimientos y espinacas son ideales y de temporada.



La vitamina B, por su parte, refuerza tu sistema inmune y en verano la puedes encontrar en albaricoques, melones y plátanos si hablamos de frutas y en espinacas, patatas y zanahorias, si nos referimos a verduras. Sin embargo, en verano no sólo tendemos a perder vitaminas sino también minerales, el zinc por ejemplo, lo puedes recuperar sin engordar en fresas, plátanos, moras, guisantes y maíz. Mientras que el selenio y el hierro, los puedes encontrar en las espinacas, zanahorias, calabacines, alcachofas, frambuesas, fresas y moras.

Gazpacho Sin duda, un vaso de gazpacho es uno de los platos más deliciosos y saciantes del verano, capaz de satisfacer cualquier antojo. Además es ideal porque se le pueden añadir por ejemplo, verduras crudas. Aunque es una opción perfecta, es ideal entre comidas y no para sustituir alguna de ellas.

Pescados y mariscos Los pescados y mariscos resultan una sana y excelente sustitución de las carnes y un buen aporte de proteínas y vitaminas que solemos perder en el verano. La opción asada, o en sopa, y acompañada de vegetales, por ejemplo, es baja en calorías y sacia completamente el hambre.

Infusiones frías Las infusiones frías son una magnífica alternativa a los refrescos azucarados y gaseosos. En verano, hay una amplia selección de sabores de frutas disponibles en el mercado. Es ideal consumirlas durante el día y pueden ser acompañadas de una fruta de la época.

Encurtidos Si estás buscando una opción para picotear en este verano, los encurtidos bajos en grasa son una buena alternativa. Igualmente no es recomendable abusar de ellos por la excesiva carga de sodio que suelen tener. Revisa opciones de pavo o de pollo que seguro son deliciosas y van a saciarte. Alimentos de cuidado en este verano Así como te recomendamos algunos alimentos para el verano, también te debes saber que hay algunas comidas que, si no se tiene cuidado, pueden hacerte ganar unos cuantos kilos. El chorizo o el tocino cocinado en la barbacoa, por ejemplo, o los platos fritos que predominan en verano, son algunos de ellos.

Las bebidas alcohólicas, los granizados o los helados industriales también forman parte de esta lista. Todos ellos favorecen el aumento de volumen y peso, por lo que deben evitarse en una medida razonable.

Finalmente, aunque es una época ideal para descansar, también te recomendamos abandonar el sedentarismo en esta época, incorporando la actividad física por lo menos una hora al día que ayudará mucho a tu salud y tu bienestar y por supuesto a mantener tu figura. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas 5 Alimentos para mantener la línea este verano Además de una buena alimentación, también hay que abandonar el sedentarismo Catalunya lidera el ranking de comunidades con las residencias para mayores más transparentes de España La transparencia genera confianza y evita que se creen prejuicios sobre la imagen general que se tiene de las residencias de ancianos ​Siete de cada diez españoles sufren molestias en las piernas relacionadas con la Enfermedad Venosa Crónica Según el STADA Health Report 2022, el 15,7 % señala sufrir piernas cansadas Expertos inmunólogos apuestan por la primera vacuna española contra el COVID como dosis heteróloga de refuerzo Una vacuna 100% española y europea que mejora la conservación y la administración Los otorrinolaringólogos se suman a los pediatras y solicitan la vacunación universal contra el VPH para frenar el cáncer orofaríngeo Cada año se diagnostican en España más de 8.000 cánceres orales y de orofaringe