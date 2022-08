Itinerarios a medida y experiencias completas, el verano que Plenia Travel planea para ti Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 3 de agosto de 2022, 11:49 h (CET) Atención amantes de las experiencias exclusivas, los destinos únicos y los viajes de lujo, aún no es tarde para disfrutar de un verano inolvidable con Plenia Travel, la primera agencia de viajes española nominada en 2022 por segundo año consecutivo como ‘Mejor Agencia de Viajes de Lujo de Europa’ por los World Travel Awards.



Desde disfrutar de un exclusivo safari en Tanzania hasta adentrarse en los valles de los fiordos Noruegos o descubrir el paraíso de las playas de Belice a bordo de uno de los mejores cruceros del mundo. En cuestión de destinos y experiencias únicas, si lo puedes soñar, con Plenia Travel lo puedes hacer. La primera agencia española galardonada como ‘Mejor Agencia de Viajes de Lujo de Europa 2021’ por los prestigiosos premios World Travel Awards, y nominada por segundo año consecutivo a los mismos Galardones (cuya votación está abierta hasta el 8 de agosto), es la elección perfecta para vivir un verano inolvidable.

Y es que, si hay algo que define a esta exclusiva agencia de viajes de lujo, además de su espíritu wanderlust, es su servicio impecable, sus altos estándares de calidad y su amplia experiencia, diseñando desde 2012 y desde el corazón de Madrid, los mejores viajes del mundo.

Viajar es la mejor manera de entender el mundo que nos rodea y descubrir personas, culturas, ideas, gastronomías y paisajes de ensueño. Pero Plenia Travel va más allá aportando un valor diferencial a través de experiencias únicas, a todos aquellos que la eligen como su agencia de confianza.

Gracias a su servicio de asistencia internacional 24/7, con asistencia personal permanente a lo largo de todo el viaje, el cliente tendrá a su disposición en todo momento de un equipo humano altamente cualificado, con gran conocimiento local y continua prospección de los destinos, para ofrecer soluciones ante cualquier petición, aunque no haya sido planificada con anterioridad.



Viajar con Plenia Travel es lo más parecido a cumplir (y vivir) un sueño: viajes a medida diseñados para viajeros exigentes que buscan una experiencia inolvidable en un destino único y, al mismo tiempo, disfrutar de la aventura al más alto nivel.

Además, Plenia Travel es miembro de Virtuoso, el reputado grupo que integra los mejores hoteles cinco estrellas del mundo y las mejores agencias de lujo del mundo -con entrada solo por invitación-, con partners tan exclusivos como las cadenas de lujo Four Seasons, One&Only, Belmond, Oetker Collection, Mandarin Oriental, Rocco Forte, Rosewood y Six Senses, entre otros.

Si tu sueño es conocer las míticas cataratas del Nilo Azul, explorar Machu Picchu, la Ciudad Perdida de los Incas; vivir la mejor experiencia de safari en Tanzania, hacer una inmersión submarina en la Gran Barrera de Coral de Australia, surcar las aguas cristalinas de los Mares del Sur de la Polinesia Francesa o conocer La Habana a través del objetivo de un reconocido fotógrafo de National Geographic, Plenia Travel es la respuesta. Y se trata solo de ejemplos ya que si lo puedes imaginar, con Plenia Travel lo puedes vivir.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.