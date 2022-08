La educación ligada al compromiso social según María Díaz de la Cebosa, presidenta de CIS University y RFK Spain Su misión es de promulgar una educación humanista y liberal para crear una sociedad más justa y comprometida Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 3 de agosto de 2022, 10:42 h (CET) “Aspiramos a que nuestros alumnos se conviertan en los líderes humanistas de un mundo global”, esta es la visión que comparte el equipo directivo de CIS University, la Universidad Americana de Madrid presidida por María Díaz de la Cebosa. A partir de esta motivación, desde 2015 la institución cerró un acuerdo colaborativo con la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, con el objetivo de involucrar a su comunidad educativa en proyectos en favor de la justicia social y los derechos humanos.



María Díaz de la Cebosa es una de las figuras con mayor impacto en la difusión de la educación de los Derechos Humanos bajo principios de desarrollo personal y social a lo largo de todo el territorio español. Como presidenta de la Universidad Americana CIS y de la Fundación RFK Human Rights Spain, Díaz de la Cebosa continúa su misión de promulgar una educación humanista y liberal para crear una sociedad más justa y comprometida.

Desde la integración oficial de Díaz de la Cebosa como Presidenta de la Fundación en España, en 2018, la colaboración entre ambas entidades ha llegado a ser muy estrecha, influenciando tanto a nivel de programas académicos como de participación en actividades y eventos de la Fundación. En los múltiples eventos y actividades en los que participa la Fundación RFK Spain, los alumnos y los integrantes de la comunidad educativa de CIS University tienen la oportunidad de poder intervenir y aprender de su espíritu colaborativo y compromiso social.

El alcance de los proyectos de CIS University y RFK Spain: una colaboración de alto impacto

CIS University es una institución que desde su fundación se ha marcado como meta un compromiso social profundo, y desde la excelencia académica busca convertir a sus estudiantes en los líderes humanistas necesarios para contribuir al bien común y a la difusión de los Derechos Humanos. Por este motivo, María Díaz de la Cebosa sabía que la unión con una institución como la Fundación RFK Spain era el inicio del camino ideal y necesario para consolidar y enriquecer esos principios en su comunidad educativa.

La colaboración entre ambas instituciones busca acercar a la comunidad educativa a temáticas de justicia social, derechos humanos y ayuda humanitaria desde una perspectiva teórica y práctica que sea mucho más accesible y motivadora para estos. A nivel académico, los alumnos de CIS University cuentan en sus programas la asignatura de Derechos Humanos, con los créditos correspondientes para obtener la certificación oficial necesaria en sus titulaciones.

Se busca construir una actitud de compromiso por parte de los estudiantes, quienes además de conocer los contenidos teóricos de guías como la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, deben ejercitar su capacidad de reflexionar y debatir para contribuir, desde la acción individual, a la mejora de las situaciones donde los Derechos Humanos estén comprometidos.

De la misma forma, RFK Spain ha creado dos programas educativos de gran impacto: Speak Truth to Power, y Teach Truth to Power. Dentro de ambos se desarrollan planes para integrar la enseñanza de los derechos humanos entre los estudiantes y los docentes de los diferentes centros educativos. Actualmente se desarrollan en más de veinte países, y sólo en la Comunidad de Madrid se han impartido a más 4.500 profesores y alumnos de colegios e institutos locales.

En conjunto con los proyectos académicos, la colaboración entre instituciones se ha extendido para alcanzar un impacto social desde el sector cultural. Más recientemente se llevó a cabo el estreno de la obra de teatro “Voces desde la Oscuridad”. Dentro de esta pieza se unieron los testimonios de defensores de los Derechos Humanos a nivel internacional con defensores de España como Irene Villa, Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, o el cineasta Jon Viar.

Los actores que representaron a los diferentes personajes fueron los mismo alumnos de la Universidad presidida por María Díaz de la Cebosa, quienes demostraron con gran profesionalidad su conocimiento y compromiso de los valores que CIS University y la Fundación RFK Spain han enseñado.



Paralelamente, la Fundación RFK Spain se ha unido a la Fundación Barenboim Said para organizar una gira de conciertos con la Orquesta Joven de Andalucía, dirigida por el Maestro Pablo Heras Casado, y apoyada también por la Junta de Andalucía. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.