Open Banking, la tecnología bancaria del futuro

miércoles, 3 de agosto de 2022, 10:20 h (CET) Las nuevas tecnologías han irrumpido con fuerza en la sociedad y, por tanto, también en numerosos sectores. Precisamente en el terreno financiero esto se está notando más que nunca, sabiendo que ahora, existen numerosos sistemas que permiten realizar todo tipo de operaciones de manera digital y con tan solo un clic.



Las nuevas tecnologías y la digitalización de procesos están a la orden del día y cada vez son más los sectores en los que se está implantando todo esto. En este sentido, hay que decir que, en el terreno financiero, cada vez existen más sistemas que ofrecen mayores facilidades a los usuarios, como es el caso del Open Banking.

Se define como la apertura de la información bancaria a terceros, haciendo uso para ello de una interfaz (API) y que se regula por PSD2, es decir, la Segunda Directiva Europea de Servicios de Pago. Debido a su funcionalidad, en la actualidad existen diferentes sistemas de este tipo que mejoran la vida a los clientes, siendo uno de los más destacados, Ezpays. Se trata de una plataforma de Open Banking que tiene como objetivo facilitar el cobro de pagos, estando autorizada y supervisada por el Banco de España.

Gracias a este sistema, los usuarios pueden olvidarse totalmente de las domiciliaciones bancarias, ya que todo se puede hacer de manera online, con pagos automáticos en el día, incluyendo la nómina y todo ello perfectamente integrado dentro de cualquier sistema de negocio.

Ezpays no tiene costes ocultos ni tampoco retiene fondos, tan solo los clientes pagan por aquellos cobros que se lleven a cabo de manera exitosa. Teniendo en cuenta todo esto, no es de extrañar que, en la actualidad, Ezpays esté conectado con más de 3.000 entidades financieras de alrededor de 20 países de Europa, además del Reino Unido. ¿Cómo es la plataforma? La plataforma que ofrece Ezpays es práctica y funcional, además de intuitiva, creada con el objetivo de modernizar el sector empresarial. Debido a su diseño y programación, la plataforma permite procesar grandes volúmenes de pago de forma automática, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y dinero.

El cliente tendrá la posibilidad de realizar todo tipo de operaciones a través de ella, además de llevar un control exhaustivo de las mismas. De igual modo, cuenta con secciones para poder conocer en qué estado se encuentra un pago o crear formularios personalizables, entre otras cosas. Soluciones hechas a medida Lo que pretende Ezpays es ofrecer soluciones a numerosos sectores hechas a medida. En este caso, este sistema es muy efectivo para gestorías y administradores de fincas, al igual que para gimnasios y clubes.

También se adapta a academias y colegios, así como aseguradoras, asociaciones y ONGs. Además, permite las integraciones, siendo un sistema ideal para contar con el dinero de manera inmediata, realizar remesas de pago automáticas, evitar las altas comisiones o las devoluciones de recibos. Todo ello de manera segura y viable. ¿Cuáles son las ventajas del Open Banking? Este sistema es cada vez más utilizado, debido a la gran cantidad de ventajas que ofrece. En este sentido, hay que decir que gracias al Open Banking, se contará con servicios y productos mucho más personalizados, además de que hay un mayor número de ellos.

También es importante hacer hincapié en la reducción de costes, principalmente, porque no se necesitan intermediarios y se utiliza la tecnología en todo momento. Por supuesto, se contará con un sistema donde se tendrá a mano toda la información relevante, sin olvidar que la seguridad es total y que se mejora notablemente la experiencia como cliente. ¿Qué beneficio ofrece Ezpays? Al ser un sistema de Open Banking, Ezpays cuenta con las ventajas anteriormente citadas, si bien, también ofrece beneficios propios. Entre otras cosas, todas las comisiones son 100% transparentes y no obligan a contratar otros productos. Tampoco es necesario tener aval a lo que se añade que no se retiene ningún importe.

El servicio es totalmente automático en todo momento, pudiendo estar integrado en 48 horas como máximo. Lógicamente, el dinero se recibe al instante a través de un proceso rápido y cómodo. A todo ello se suma que con Ezpays no hace falta preocuparse por la caducidad de la tarjeta de crédito y que sus tarifas son muy inferiores en comparación con otros sistemas. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

