Las 10 mejores academias de oposiciones de Valencia Obtener una plaza en la administración del estado no es sencillo porque las pruebas son sumamente exigentes y hay un alto nivel de competencia Redacción

miércoles, 3 de agosto de 2022, 10:00 h (CET)



Trabajar en cualquier área del sector público se traduce en importantes beneficios y oportunidades, comenzando por el hecho de tener estabilidad laboral, así como también sueldos considerablemente competitivos en función de lo que dictamina el mercado. Es por ello que la competencia para obtener una plaza en la administración pública es tan feroz y requiere de mucha preparación previa.

En ese proceso de preparación previa, además del compromiso de cada estudiante, uno de los aspectos esenciales es la selección de una buena academia, porque de la misma depende tener acceso a material actualizado, así como también a la asesoría de buenos profesores, quienes son los más indicados para guiar y aclara cualquier tipo de dudas que surjan de la lectura y estudio de los temarios. Continúa leyendo y descubre aquí las 10 mejores academias de oposiciones de Valencia:

CentroInnova El CentroInnova es una de las academias de oposiciones más prestigiosas de Valencia, ampliamente reconocida por proporcionar un servicio que cumple con los más altos estándares de calidad y que les permite a todos sus estudiantes tener una alta tasa de aprobación en el proceso de las oposiciones. Esta academia es líder en la preparación de los exámenes oficiales para diferentes áreas de la administración pública, entre los cuales se destacan: Hacienda, Instituciones Penitenciarias, Justica, Correos, SERMAS, entre muchos otros.



Una de las razones del éxito detrás de esta academia es que tienen una fórmula única de aprendizaje que, sin duda alguna, facilita el desarrollo profesional y aumenta las probabilidades de conseguir la plaza en el sector deseado. Cuentan con profesores altamente cualificados y constantemente actualizados, además de generar un proceso de interacción o feedback que es de gran utilidad para aprender de forma más rápida y efectiva.

De hecho, el objetivo de esta academia no es solo que sus estudiantes aprueben el examen, sino que además obtengan la nota más alta posible, lo que también repercutirá positivamente para su desarrollo profesional. Para lograr ese objetivo, además de contar con los mejores profesores de cada área, enseñan a sus estudiantes diferentes trucos psicotécnicos, simulacros de examen, pruebas de ofimática, entre otros. A continuación compartimos contigo algunas de las oposiciones que es posible estudiar en esta magnífica academia:

Administración del Estado

Justicia

Correos

Agentes para la Hacienda Pública

Cuerpos de Seguridad

Instituciones Penitenciarias

Agente de Gestión y Servicios Comunes

Auxiliar de Biblioteca, Archivo y Museos

Tropa y marinería

Esta academia es, sin duda alguna, una de las más completas de Valencia, tanto por la cantidad de oposiciones para los cuales preparan a sus estudiantes como el alto nivel o calidad del nivel de enseñanza. Campus Training Otra de las mejores opciones en Valencia es Campus Training. Esta academia tiene tres sedes y una amplia experiencia en la preparación de los estudiantes para las oposiciones. Se destacan por proporcionar una educación de calidad y una amplia variedad de oposiciones agrupadas en los siguientes grandes grupos: Educación

Hacienda

Justicia

Salud

Prisiones y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

Salud MasterD Oposiciones Esta es una de las academias más grandes de España. Cuenta con 25 centros de educación repartidos en todo el país, así como también con muchos años de experiencia, lo que garantiza la mejor educación para cada uno de sus estudiantes. También es una academia muy completa, puesto que proporcionan la preparación para más de 70 oposiciones, entre las cuales se destacan:

Educación

Servicios de salud

Administración, Hacienda, Justicia y UE.

Cuerpos de Seguridad

Servicios aeronáuticos CET Oposiciones CET Oposiciones es una academia de formación que también es considerada como una de las mejores de Valencia porque ofrece un alto nivel de enseñanza, lo que se refleja en el éxito de sus estudiantes. Esta academia tiene presencia en cualquier rincón de España gracias al método de enseñanza de aulas virtuales, ideal para las clases remotas o a distancia. A continuación compartimos las categorías generales de oposiciones de esta academia:

Correos

Administración del Estado

Administración de Justicia

Oposiciones Sanitarias

Administración Local

Administración de Comunidades autónomas CEF (Centro de Estudios Financieros) El Centro de Estudios Financieros, el cual inició en Madrid, cuenta, hoy en día, con presencia en otras dos importantes comunidades de España, como es el caso de Barcelona y Valencia. Además de contar con las oposiciones para trabajar en cualquiera de las administraciones públicas de dichas comunidades, también ofrece la preparación de oposiciones generales, lo que permite desarrollar la carrera profesional en cualquier área de España. Entre las oposiciones que ofrecen, se destacan: Administración Local

Banco de España

Administración General

Comunidades Autónomas

Ministerio del Interior

Ministerio de Hacienda

Empleo y Seguridad Social

Unión Europea ABALAR Academia de Seguridad y Tropa – marineria Esta academia constituye una de las mejores alternativas para todas las oposiciones relacionadas con las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido, es importante destacar que solo se puede asistir a las clases presenciales en Madrid; sin embargo, para el resto de las ciudades es posible prepararse para las oposiciones a través del método de enseñanza de aulas virtuales. Las oposiciones más destacadas son: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Administraciones Públicas ADAMS Formación Otra de las mejores alternativas es esta academia, presente en nueve ciudades del país. Tiene un alto nivel de educación y también varios tipos de oposiciones que, en este caso, son clasificados en función de la región: Oposiciones autonómicas de la Comunidad Valenciana

Oposiciones autonómicas de Madrid

Oposiciones estatales

Oposiciones autonómicas de Galicia

Oposiciones autonómicas de Catalunya IFSES Esta es una de las mejores opciones si el objetivo es obtener una plaza dentro de las diferentes áreas de la salud. Ofrece un excelente nivel de educación especializada en este sector, lo que amplía las probabilidades de éxito: Enfermería Salud Mental

Enfermería

Enfermería pediátrica

Enfermería familiar y comunitaria

Enfermería del trabajo

Enfermería obstétrica

Matrona Centro de Estudios ACUA Esta academia no tiene tantos años de fundada como las anteriores, pero rápidamente se ha posicionado como una excelente opción por los buenos resultados que obtienen sus estudiantes. Ofrece 18 oposiciones divididas en dos grandes categorías: Oposiciones generales

Oposiciones del SERMAS Ceifor Estudios Finalmente, Ceifor Estudios es otra de las mejores opciones porque gracias a su metodología de clases virtuales, llega a todos los rincones de España. De hecho, la gran mayoría de las oposiciones que ofrecen están diseñadas para el método de aprendizaje a distancia, entre las cuales se destacan: Hacienda

Justicia

Sanidad

Prisiones, cuerpos y fuerzas del Estado

Seguridad y medio ambiente

Administración y archivo Obtener una plaza en la administración del estado no es sencillo porque las pruebas son sumamente exigentes y hay un alto nivel de competencia. De allí la importancia de contar con la mejor academia de oposiciones porque es la base para acceder a la mejor formación y así tener más probabilidades de alcanzar las metas propuestas dentro del sector público.

