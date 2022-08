Las estrellas españolas de TikTok que triunfan a nivel mundial Comunicae

martes, 2 de agosto de 2022, 14:32 h (CET) Los 10 influencers españoles más populares cuentan con 7.000 millones de "likes"y más de 162 millones de seguidores, según PartyCasino, empresa del grupo de entretenimiento Entain. Esta red social cuenta con 1.000 millones de usuarios activos al mes y el año pasado ingresó 4.000 millones de dólares. Estas cifras ciertamente explican la urgencia por asegurar que el contenido sea tendencia, ya que existe una gran oportunidad de ganar dinero para creadores de contenido e influencers. Ya sea un sonido divertido, consejos de moda, mostrar habilidades culinarias o simplemente ser cómico, hay algo para todos en TikTok. Solo en España, los 10 influencers más populares de TikTok cuentan con una interacción combinada de más de 7.000 millones de "likes".

La plataforma cuenta con 1.000 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, lo que garantiza un alcance extremadamente amplio para que se produzca ese "momento viral" y se amplifique el contenido. Al ser una de las redes sociales más populares en la actualidad, TikTok ofrece a los creadores de contenido la oportunidad de ganar dinero con su talento.

Según un artículo de The Economist, los ingresos de TikTok ascendieron cerca de los 4.000 millones de dólares el año pasado y se espera que alcancen los 12.000 millones en 2022, casi todos procedentes de la publicidad.

Convertir una diversión cotidiana en contenido visible ha generado algunas estrellas millonarias a lo largo de los años. Un ejemplo destacado sería Kimberly Loiza, una influencer española que cuenta con más de 39 millones de seguidores en TikTok. Se unió a la red social en 2019 y su fortuna asciende a 10,75 millones de dólares.

PartyCasino, el casino online del grupo de entretenimieto Entain, ha elaborado un ranking de "Los TikTokers españoles más populares", teniendo en cuenta que en 2022, estos 10 influencers, acumulan más de 162 millones de seguidores. Estas celebridades de la red social de moda, varían en edades, género y en el tipo de contenido que comparten, lo que demuestra que casi cualquiera puede llegar a ser un éxito a través de TikTok. Todo se trata de tiempo y dedicación a la creación de contenido y a sus seguidores.

Estos son los 10 influencers españoles más populares en TikTok:

1. Naim Darecchi - @naimdarrechi 25,1 millones de seguidores

2. Benji Krol - @benjikrol 20,6 millones de seguidores

3. Jordi.koalitic - @jordi.koalitic 19,1 millones de seguidores

4. Julia menu garcia - @juliamenugarcia17,5 millones de seguidores

5. Twin Melody - @twinmelody 15,9 millones de seguidores

6. Emilio KEN - @emiliomartinez 14,8 millones de seguidores

7. Sky & Tami - @skyandtami 14,5 millones de seguidores

8. Danna Paola - @dannapaola 12,5 millones de seguidores

9. Ivan KEN - @ivanmartinez 11,9 millones de seguidores

10. Javi Luna - @javiluna 10,1 millones de seguidores

El contenido de estos influencers incluye bailes, concursos y sketches divertidos. "Esta app se ha convertido en un paraíso para los creadores de contenido que buscan comercializar sus marcas y ganar dinero. Como innovadores, hay que pensar en formas creativas de captar y recompensar a la audiencia", dice David Winter, responsable de PartyCasino.

Detrás de todo el brillo y el glamour, ganarse la vida en las redes sociales no supone una tarea fácil. Sin embargo, la influencer que más ingresos obtuvo en TikTok según Forbes, Charli D'Amelio, que alcanzó los 27,5 millones de dólares el año pasado, lo hace parecer fácil. Las 50 mayores estrellas estrellas de TikTok ingresan una media de 50.000 dólares por post.

