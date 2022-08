El colmo de la estupidez Las corbatas fuera/las bragas abajo/ahorrando energía/¡uh, uh, uh, uh!/contentos marchamos Gabriel Muñoz Cascos

martes, 2 de agosto de 2022, 13:17 h (CET) La última parida de Sánchez, sugiriendo que no usar la corbata es fundamental para el ahorro de energía, no sé cómo considerarlo. Si lo tomo en serio debo entender que este tío nos toma por tontos a todos los españoles. Y si la tomo en broma hasta pudiera ser peor. Vamos por partes: Señor plagiador y embustero: le voy a hacer una pregunta ¿Quién puñetas le ha dicho a usted que por quitarse la corbata se ahorra energía? En caso de que se lo haya asegurado alguien, ¿nos puede decir (después de desvelar su nombre) qué cantidad de energía se economiza por hora de ir descorbatado?

Porque de ser importante la cifra, habría que estudiar la cantidad de prendas que podríamos quitarnos (sin faltar mucho al decoro) para alcanzar tan importante fin; ¿los calzoncillos, camisetas, bragas y sostenes, o las fajas y otras prendas supuestamentemodeladoras? Una vez conocidos esos datos estoy seguro de que suprimir cualquier vuelo de los que usted abusa cotidianamente en Falcon u helicóptero alcanzaría mayor ahorro que la suma de todas las prendas eliminadas por todo el pueblo español en todo un año.

Mas, si lo tomo a broma debo decirle que deje ya de cachondearse de los españoles que le llevamos aguantando demasiadas cacicadas, traiciones, embustes y mil desafueros más. Porque, aunque se crea invencible, no lo es; si se cree listo, se equivoca. Y deje también de tocarle el pínfano a los jueces porque igual que hoy le apoyan algunos, puede que mañana después de una saludable introspección, cambien de parecer. Y hasta pudiera ser que -en un futuro- le “apretaran” las clavijas.

Para terminar, reseño la letra de una coplilla que he escuchado cuando paseaba esta mañana por el parque. Creo que el tono era de la canción de los gorilas y sonaba así: Las corbatas fuera/las bragas abajo/ahorrando energía/¡uh, uh, uh, uh!/contentos marchamos.

Noticias relacionadas El colmo de la estupidez Las corbatas fuera/las bragas abajo/ahorrando energía/¡uh, uh, uh, uh!/contentos marchamos Miedo al mañana El miedo nos predispone a ver las cosas peor de lo que son, es el verdadero culpable de que se haya instaurado "la era de la anestesia" ​El dúo "Pepe y Manolo" Gabriel Muñoz Cascos, Córdoba Bitácora de Futuro El reflejo del diablo en la asadura del espejo ​Repoblar un pueblo abandonado, no puede ser un delito, libertad de los pobladores de Fraguas No puede ser que la consejería de JCCM diga que quiere luchar contra las despoblación rural mientras unos jóvenes no pueden levantar un pueblo como Fraguas