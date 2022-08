Apoteosis de Camilo en el Starlite Catalana Occidente Marbella En septiembre, nueva canción de su próximo disco Francisco Acedo

martes, 2 de agosto de 2022, 13:01 h (CET) Nada más se acercaba uno con el coche a las instalaciones de Starlite Catalana Occidente Marbella se "olía" noche especial con lleno y muchas sensaciones por vivir. Muchos niños, muchas mujeres y muchas ganas de pasarlo bien en el cuarto año de Camilo en esta cita musical del verano.

Camilo es un fenómeno musical que se ha ganado a pulso un lugar sobresaliente en la industria, pero especialmente en los corazones de millones de personas de todo el mundo gracias a una actitud humilde, sincera, abierta y vitalista ante la vida. Su forma de entender la existencia, de contar sus vivencias más personales y profesionales, le han situado como un gran comunicador que no solo conecta a través de la música, sino con la palabra desde cualquiera de sus vertientes. Un mensaje positivo en todos los sentidos. "Vale la pena ser como soy", afirmó ante la gente.



Así, el concierto de Camilo puso fin a un mes de julio repleto de grandes actuaciones en Starlite Catalana Occidente y espectáculos de los mejores artistas a nivel nacional e internacional. Además, Camilo volverá a subirse al escenario del festival boutique más importante de Europa el próximo martes 2 de agosto, en su segunda fecha de esta edición.



El joven artista es el primero en haber contado con tres fechas de conciertos en una misma edición de Starlite Catalana Occidente. Fue el año pasado, coincidiendo con el décimo aniversario del festival, y los tres shows estuvieron repletos de seguidores incondicionales de su estilo musical y mensajes cargados de energía positiva, así como de numerosas celebrities que no quisieron perderse a la incipiente estrella musical en su primera gira.



“Estamos muy felices de estar aquí esta noche. Este es ya nuestro cuarto Starlite y guardamos con mucho cariño cada una de las noches que pasamos con ustedes. Tener la posibilidad y la bendición de hacer dos noches más aquí es un privilegio. Además, el año pasado no estaban mis papás, pero hoy están mis papás aquí conmigo”, decía un ilusionado Camilo a los micrófonos refiriéndose a sus padres, que no pararon de bailar y cantar todas las canciones desde el palco presidencial junto a los fundadores del festival, la pareja de empresarios Sandra García-Sanjuán e Ignacio Maluquer.

En su segundo año de gira, Camilo sigue manteniendo las mismas energías sobre el escenario y ganas de comerse el mundo desde el respeto y el amor. Sus mensajes sirven de inspiración para millones de jóvenes y adolescentes de todo el mundo, de ahí que su show esté cuidado al detalle. "Si estás aquí es que no estás solo.

Eres parte de la tribu", decía el artista antes de empezar con 'Favorito', una canción que revolucionó al Auditorio y lo colocó en una actitud absolutamente receptiva y participativa durante todo el show. En el repertorio, temas indispensables que lo han llevado al número 1 de todas las listas de ventas: 'Tutu', 'No te vayas' y 'Millones' fueron de las primeras en sonar, para delirio del público, compuesto por un grupo heterogéneo de generaciones, pero especialmente familias completas que coreaban cada uno de los temas que iban sonando.

El momento más emotivo de la noche llegó con “Por Primera Vez” y posteriormente con “Índigo” acompañado de Eva Luna, a quien siempre le dedica unas palabras: “Un aplauso para Evaluna, mi esposa, la mamá de mi hija. Qué guapa es, cada vez que la veo me enamoro más”.

Entre las anécdotas de la noche, Camilo y Evaluna compartieron que hoy se trataba de un día importante para ellos: “Hoy hace exactamente un año que nos enteramos de que íbamos a ser papás”, declaraban. “Si a nuestra hija le dieran la nacionalidad, no por su lugar de origen, ni por nuestras nacionalidades, si no por el lugar donde fue llamada a la existencia, Índigo sería de Andalucía”, bromeaba Camilo.

Camilo cantó a la vida, al hecho de que los sueños se hacen realidad y al amor, que como él mismo dijo "es la más grande de las revoluciones". Así, fue regalando temas tan esperados como 'Tattoo' o 'Ropa cara', dejando para los bises los platos fuertes ‘Manos de tijera’, 'Kesi' y el que ya se ha convertido en himno para toda una generación musical: 'Vida de rico'.

Otro de los grandes momentos del concierto llegó con el debut de una nueva canción. “Me gustaría compartir con ustedes una canción que escribí, que sale el próximo mes de septiembre. Es una canción muy importante para mí porque le da el nombre a mi álbum y a mi gira, y se llama “De adentro pa’ fuera”. Habla del viaje más largo que una persona puede hacer en este mundo y es de apenas 30 centímetros: de la cabeza al corazón”.

Entre quienes no quisieron perderse la divertida e inspiradora actuación de Camilo estaban Anne Igartiburu, Carlos Latre, Luján Argüelles, Evangelina Anderson o el torero Victor Puerto, que despidieron en familia el mes de julio por todo lo alto con la mejor música y recibieron un mes repleto de conciertos en Starlite Catalana Occidente que regalará muchas alegrías y sueños cumplidos.

